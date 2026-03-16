イッツコムが「警視庁特殊詐欺被害防止アドバイザー」委嘱状の交付を受けました

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

イッツ・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都世田谷区 代表取締役社長：金井美惠 以下、イッツコム）は、東急線沿線の通信・放送インフラを担う企業として、「安心と快適さ」をお届けすることを経営理念に掲げており、安全・安心な街づくりに取り組んでいます。

近年、特殊詐欺などの被害が増加する状況を受け、イッツコムは2026年3月16日、警視庁（所在地：東京都千代田区、警視庁匿名・流動型犯罪グループ対策本部 対策監 永野雅通）より「警視庁特殊詐欺被害防止アドバイザー」の委嘱状の交付を受けました。

イッツコム 代表取締役社長 金井美惠 と 警視庁 永野雅通 対策監

警視庁特殊詐欺被害防止アドバイザーは、これまで特殊詐欺の被害に遭いやすかった高齢者とともに、ニセ警察詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺等による被害が増加している若年層・中年層も対象に、自主的な広報啓発活動や未然防止活動を行う企業・団体等に対し、警視庁から委嘱されるものです。

今後、イッツコムでは、従業者が特殊詐欺被害防止アドバイザー講習を受講し、地域の皆さまへの注意喚起や情報提供などを通じて、特殊詐欺ゼロを目指した防止活動を推進してまいります。

警視庁特殊詐欺被害防止アドバイザーとしての具体的な協力内容

- イッツコムチャンネル＊1での防犯啓発イッツコムチャンネルにおいて、防犯意識の向上を目的とした広報活動や情報発信を行います。- 警察活動・防犯イベントの取材・発信警視庁による犯罪被害防止キャンペーンや防犯イベント、啓発活動などを取材し、その取り組みをイッツコムチャンネルで地域に向けて情報発信を行います。- 迷惑電話自動ブロックサービス＊2の利用促進2026年1月より電話サービスの無料オプションとして提供している迷惑電話自動ブロックサービスを、高齢のお客さまを中心にご利用を広げてまいります。- お客さま訪問時の防犯啓発活動営業・サポートスタッフがお客さま宅を訪問する際、警視庁から提供される特殊詐欺をはじめとする各種犯罪被害防止チラシを配布するとともに、注意喚起を行います。- スマホ教室等での防犯アプリの普及イッツコムが開催するスマホ教室や相談会を通じて、警視庁の防犯アプリ「デジポリス」のインストールを促進するとともに、国際電話ブロック機能などの活用方法をお伝えし、地域の皆さまの利用拡大を図ります。

イッツコムでは、今後も、通信・放送インフラを提供する企業としての社会的使命を担うよう努めて参ります。

＊１ イッツコムが制作・放送するチャンネル（地デジ10ch、11ch） 視聴方法 https://itscom.media/ch/howto/

＊２ 詐欺や勧誘などの迷惑電話（迷惑電話番号リストに蓄積されている電話番号）の着信を自動でブロックするサービス

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社について

ブランドメッセージは「人と、街と、世界と、つながる。イッツコム」

イッツコムは、東急線沿線を中心とした約100万世帯のお客さまと接続しており、高速インターネット、モバイル、ケーブルテレビ、IP電話、IoTなど、欠かすことのできない社会インフラサービスを提供する東急グループの企業です。法人（企業・行政）向けの事業も展開しており、専用線インターネット接続サービス、商用Wi-Fi、デジタルサイネージ、地域BWAなど多様なソリューションを通して、豊かな生活環境の創造に取り組んでいます。

代表者： 代表取締役社長 金井美惠

所在地： 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22階

株 主： 東急株式会社

会社設立： 1983年3月2日 / 開局： 1987年10月2日

資本金： 52億9千4百万円

放送エリア： 東京都・渋谷区、目黒区、世田谷区、大田区、町田市

川崎市・高津区、中原区、宮前区

横浜市・青葉区、緑区、港北区、都筑区

事業内容： 電気通信事業法による電気通信事業、放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業） ほか

サービスサイト： https://www.itscom.co.jp

コーポレートサイト： https://www.itscom.co.jp/corporate/