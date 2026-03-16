【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』3月13日放送回は、DXTEENさんがスタジオゲストとして登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

2026年3月16日（月）

株式会社 NEOWIZゲームオ

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2026年3月13日（金）の放送回には、3月25日に2ND ALBUM 「Heart Beat」をリリースされる「DXTEEN」から大久保波留 さん、 田中笑太郎 さんがスタジオゲストとして登場しました。

また、同日のチャート投票では、SUNGHO(BOYNEXTDOOR)による「One more time, One more chance」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■DXTEENの大久保波留さん、田中笑太郎さんがスタジオゲストで登場！

3月13日（金）の放送回には、3月25日に2ND ALBUM「Heart Beat」をリリースする「DXTEEN」の大久保波留さんと田中笑太郎さんがスタジオゲストとして登場しました。

登録者数10万人を突破し話題沸騰中のDXTEEN。今回が3回目の出演となる笑太郎さんは少し長めの髪型で登場し、初登場となる福岡出身・21歳の波留さんは「リリースイベントで地元に帰り、見慣れた景色と福岡グルメでエネルギーを満タンにしました。寒い中で一人で食べた屋台ラーメンも最高でした」と笑顔を見せました。また、お二人でのキャンペーン回りでも「あまおう苺などを堪能し、楽しくお仕事ができた」と振り返りました。

今年1月9日に行われた、初の1万人規模となる有明アリーナ単独公演。その成功を祈願し、冠番組『DXTEENの限界突破TV』ではなんと滝行に挑戦！さらに「水回りで運気を得るため」の過酷なプール掃除や、地道なビラ配りにも奮闘したという彼ら。「色々やってきたゴールが有明アリーナで、配ったビラを見て来てくれた方もいて嬉しかった」と達成感を語りました。

そんな彼らがリリースする2ND ALBUM『Heart Beat』は、新しいコンセプトを詰め込んだ豪華な一枚です。初回限定盤には有明アリーナ公演のフル映像が収録されているほか、春にぴったりの楽曲「ハルコイ」については「歌詞が可愛く、聴いているだけでキュンキュンします」と魅力をアピールしてくれました。

今後は大阪・名古屋・東京でのワンマンライブも控えており、「レベルアップした姿とメンバー個人の魅力をお見せしたい」と意気込む彼ら。今後のさらなる飛躍から目が離せません！

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

3月13日（金）の放送回でSUNGHO (BOYNEXTDOOR)の「One more time, One more chance」が初登場1位を獲得！

週間チャートで見事初登場1位に輝いたのは、SUNGHO（BOYNEXTDOOR）の「One more time, One more chance」です。実写映画『秒速5センチメートル』韓国公開に合わせたリメイクとなる本作。韓国語で歌われる名曲と、彼の思わずとろけるような甘いボイスが相まって、原曲とは一味違う新たな魅力を放っています。

続いて、2位はJeong Dong-won (JD1)の「오늘을 건너 내일 다시 만나는 길(Crossing Today, We’ll Meet Again Tomorrow)」。先週8位から大きくランクアップしました。過去に2度首位を獲得した実力派が再び上位に返り咲き、その根強い人気を改めて証明しています。

そして3位は、NCT JNJMの「BOTH SIDES」。先週12位から急上昇し、初のTOP10入りで見事トップ3に食い込みました。ユニットデビューミニアルバムのタイトル曲である本作は、NCT特有のクールな路線から少し趣を変え、ダンスが目に浮かぶような軽快なナンバーでファンの心をしっかりと掴んでいます。

3月9日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1816_1_b5c8dc16e2a154e4de7ec239c9549758.jpg?v=202603160651 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

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