キラナガーデン豊洲で、RIP SLYME(リップスライム)がファンへ贈る「THANK YOU」ドローンショーを開催｜2026年3月19日(木)

株式会社Kiranah Resort

株式会社Kiranah Resort(本社：東京都千代田区)が運営する複合型レジャー施設「キラナガーデン豊洲」は、3月20日(祝)～22日(日)に、TOYOTA ARENA TOKYO(東京・お台場)で開催される活動休止前ラストライブ『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の“前夜”にちなみ、RIP SLYMEからファンの皆さまへ感謝の気持ちを伝える「THANK YOU」ドローンショーを実施いたします。ドローンショーは、夜空に浮かぶ光のアニメーションによって記憶に残るメッセージを届ける、新しい体験型のコミュニケーションコンテンツです。イベント当日は、東京の絶景に抱かれたキラナガーデン豊洲の上空に数えきれないドローンが空を駆け、言葉では伝えきれない“ありがとう”の気持ちを特別な体験として表現し、RIP SLYMEとファンの皆様との絆を深める感動のひとときを演出いたします。

イベント概要（予定）

＜日時＞

2026年3月19日(木)21:00以降

(営業時間外/詳細はRIP SLYME公式Xアカウントhttps://x.com/ ripslyme_com(https://x.com/%20ripslyme_com)で発表)

＜場所＞

キラナガーデン豊洲 上空(東京都江東区豊洲6-5-27)

＜内容＞

LED搭載のドローンによるアニメーション演出(“THANK YOU”など)

※天候・安全運航上の理由により、内容変更または中止となる場合があります

＜観覧エリア＞- キラナガーデン豊洲の敷地内には、観覧エリア・予約席などはございません。- 豊洲、晴海、有明、芝浦エリア他、東京湾沿岸近郊エリアにて観覧が可能です。- BGMによる演出はございません。＜イベントに関する注意事項＞- 雨天・強風等により実施時間や内容の変更、または中止になる可能性があります。最新情報は キラナガーデン豊洲公式SNS(Instagram・X)、およびRIP SLYME オフィシャルXをご確認ください。- ドローンショーを鑑賞するために、無断で私有地に侵入することや、無断駐停車による観覧、 周辺道路、商業施設、店舗、近隣住民の迷惑になる行為は絶対にお止めください。- 立入禁止、または制限されている区域内に立ち入る等の行為は危険ですので、絶対にお止めください。- 敷物やテント等を含む場所取り等の行為はお止めください。- 飛行場所周辺への小型無人飛行機(ドローン等)の持ち込み・飛行は固くお断りいたします。- 観覧におけるトラブル、事故やケガ、盗難、紛失等につきましては、主催者は一切の責任を負いかねます。＜イベント実施体制＞

株式会社Kiranah Resort(場所・空間提供)

VISONNOID株式会社(ドローン 演出)

WIT COLLECTIVE合同会社(クリエイティブディレクション)

株式会社 CLIPS(イベント制作)

株式会社マテリアル(PR)

RIP SLYME（リップスライム）について

【RIP SLYME プロフィール】

RIP SLYME(リップスライム)1994年結成。2001年「STEPPER'S DELIGHT」でメジャーデビュー。 斬新なアイデアのビートと個性溢れるMC陣のマイクリレーからなる独自のHIP HOPを鳴らし続け、数 多くのヒット曲を生み出す。2ndアルバム「TOKYO CLASSIC」のミリオンヒットや日本のHIP HOP アーティスト史上初の日本武道館単独公演、5万人野外ライブなど、数々の実績を残した。活動休止 とメンバー脱退を経て、2022年よりRYO-Z、ILMARI、FUMIYAの3人体制で活動した後、2025年4月 からPES、SUがメンバーに復帰し再び4MC＋1DJ編成に。楽曲リリース、全国の大型フェス出演をはじめ、他アーティストとのコラボやソロ活動も精力的に行う。

取組みの背景・想い、今後の展望

【RIP SLYME 公式情報】- RIP SLYME オフィシャルHP：https://ripslyme.com/- RIP SLYME オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/rip_slyme/- RIP SLYME オフィシャルX：https://x.com/ripslyme_com- RIP SLYME オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@ripslyme_official- RIP SLYME オフィシャルfacebook：https://www.facebook.com/RipSlymeOfficial- RIP SLYME オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@ripslyme_official

キラナガーデン豊洲では、「時間（トキ）に彩りを。人生にヨロコビを。」という理念のもと、人々の想像を超えるエモーショナルな体験価値の創出に挑戦してまいりました。屋外レジャー、飲食、多様なイベントを融合させた複合型リゾート体験施設として、世代を問わず楽しめる場づくりを推進しています。また他企業様とのタイアップや価値共創といった手法も取り入れながら、かつてない高揚感と驚きをお届けできるイベント・アクティビティなど体験コンテンツの魅力向上にも取り組んでいます。

本イベントは、絶好のロケーションを活かしたナイトタイムを彩る新たな演出や、レジャーコンテンツの体験価値の向上を目指す活動の一貫として、実施することに至りました。今回の取組み結果を踏まえ、営業時間内のドローンショー実施、ドローンショーと連動した新たな飲食体験や貸切イベント、さらには季節・IP・スポーツをテーマとした多様な演出イベントなど、体験コンテンツの拡張を検討。加えて、企業やブランドのメッセージを「空に掲出し、体験として届け、映像資産として 広げる」ことのできる次世代型の屋外広告（OOH）・コミュニケーションメディアとして、周年施策・新商品発表・キャンペーン・採用広報など、さまざまな課題解決に向けてご活用いただけるソリューション提供の可能性も視野に、検討を進めてまいります。

施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲

公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com

住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27

交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど

施設面積 ：約7,000平方メートル

席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席

電話番号 ：03-6910-1818