DMM GAMESによる3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』において新宝石姫カルメルタザイト(明星)登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、2026年3月16日(月)より3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』にて、新宝石姫カルメルタザイト(明星)が登場いたしました。合わせて新宝石姫ピックアップの宝石譚イベント開催中です。

▼公式サイト：https://jewepri-re.com/

▼公式X：https://x.com/JewePri_RE

▼新宝石姫カルメルタザイト(明星)登場！

2026年3月16日(月)より、宝石姫カルメルタザイト(明星)が新たに登場！

敵の猛攻を各種バフで捌き切る絶対守護の明星タンク、カルメルタザイト(明星)がブレイザーで登場！

カルメルタザイト(明星)の登場を記念して、期間限定のブレイザーフェスも開催中です。

▼【ブレイザーフェス】カルメルタザイト(明星)登場！！

極大星霊くじ&御神託発生チャンスの豪華ガチャ！

さらに初回STEPは1000ポイント/円で引けるうえに御神託が確定で発生！

ブレイザーフェス限定宝石姫のカルメルタザイト(明星)をGET＆ランクアップの大チャンスです！

▼3.5周年生放送の実施が決定！！

『宝石姫Reincarnation』の3.5周年を記念した生放送が3月29日(日)に開催決定！

ゲストに、リア・ファル・ダイヤモンド・ブラックダイヤモンドの宝石姫たちを迎え、

最新情報や生アフレコなど、盛りだくさんでお届けします。お見逃しなく！

▼放送日時

2026年3月29日(日) 20:00～

▼出演者

＜ゲスト＞

リア・ファル(和央きりか)

https://x.com/kirika_waou

ダイヤモンド(榊原ゆい)

https://x.com/YuiSakakibara

ブラックダイヤモンド(こたつみやこ)

https://x.com/Pika385

天の声(ゲーム開発スタッフ)

＜MC＞

平井善之(アメリカザリガニ)

https://x.com/amezari_hirai

▼生放送視聴ページ

YouTube Live URL：

https://www.youtube.com/live/Gz7GHyZhP6g

ニコニコ生放送 URL：

https://live.nicovideo.jp/watch/lv350027842

▼ゲーム内でプレゼントがもらえる限定シリアルコード！

プレスリリースをお読みいただいた方限定！

ゲーム内で「ジェム×500」がもらえるシリアルコードを公開！

シリアルコード： HALFANNIV2026

「ホーム＞プレイヤー情報＞システム＞その他＞シリアルコード」からご入力ください！

※App Store版のみ対象外となります

▼宝石姫Reincarnationとは？

登録者数80万人を超える宝石姫の完全新作。宝石姫達との新たなる物語がはじまります。

育成素材や経験値は、放置で入手できるのに、宝石姫が可愛くて見逃せない3D放置RPGです。

ライトユーザーでも楽しめるオートバトルを搭載し、やりこみ要素も満載ですので、皆様に楽しんで頂けるような作品となっております。

▼各アプリストアで配信中！

・App Store版

https://apps.apple.com/jp/app/id1616123814

・Google Play版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess)

▼ゲーム起動はこちら！

https://games.dmm.com/detail/jeweprire

▼公式サイト

https://jewepri-re.com/

▼公式X

https://x.com/JewePri_RE

▼製品概要

タイトル：宝石姫Reincarnation

ジャンル：目が離せなくなる放置ゲーム

プラットフォーム：PC (ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版) / App Store版 / Google Play版/スマートフォン（ブラウザ版）

権利表記：(C)2022 EXNOA LLC

販売価格：基本無料 (一部アプリ内課金有り)

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