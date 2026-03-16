DMM GAMESによる3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』において新宝石姫カルメルタザイト(明星)登場！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、2026年3月16日(月)より3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』にて、新宝石姫カルメルタザイト(明星)が登場いたしました。合わせて新宝石姫ピックアップの宝石譚イベント開催中です。
▼公式サイト：https://jewepri-re.com/
▼公式X：https://x.com/JewePri_RE
▼新宝石姫カルメルタザイト(明星)登場！
2026年3月16日(月)より、宝石姫カルメルタザイト(明星)が新たに登場！
敵の猛攻を各種バフで捌き切る絶対守護の明星タンク、カルメルタザイト(明星)がブレイザーで登場！
カルメルタザイト(明星)の登場を記念して、期間限定のブレイザーフェスも開催中です。
▼【ブレイザーフェス】カルメルタザイト(明星)登場！！
極大星霊くじ&御神託発生チャンスの豪華ガチャ！
さらに初回STEPは1000ポイント/円で引けるうえに御神託が確定で発生！
ブレイザーフェス限定宝石姫のカルメルタザイト(明星)をGET＆ランクアップの大チャンスです！
▼3.5周年生放送の実施が決定！！
『宝石姫Reincarnation』の3.5周年を記念した生放送が3月29日(日)に開催決定！
ゲストに、リア・ファル・ダイヤモンド・ブラックダイヤモンドの宝石姫たちを迎え、
最新情報や生アフレコなど、盛りだくさんでお届けします。お見逃しなく！
▼放送日時
2026年3月29日(日) 20:00～
▼出演者
＜ゲスト＞
リア・ファル(和央きりか)
https://x.com/kirika_waou
ダイヤモンド(榊原ゆい)
https://x.com/YuiSakakibara
ブラックダイヤモンド(こたつみやこ)
https://x.com/Pika385
天の声(ゲーム開発スタッフ)
＜MC＞
平井善之(アメリカザリガニ)
https://x.com/amezari_hirai
▼生放送視聴ページ
YouTube Live URL：
https://www.youtube.com/live/Gz7GHyZhP6g
ニコニコ生放送 URL：
https://live.nicovideo.jp/watch/lv350027842
▼ゲーム内でプレゼントがもらえる限定シリアルコード！
プレスリリースをお読みいただいた方限定！
ゲーム内で「ジェム×500」がもらえるシリアルコードを公開！
シリアルコード： HALFANNIV2026
「ホーム＞プレイヤー情報＞システム＞その他＞シリアルコード」からご入力ください！
※App Store版のみ対象外となります
▼宝石姫Reincarnationとは？
登録者数80万人を超える宝石姫の完全新作。宝石姫達との新たなる物語がはじまります。
育成素材や経験値は、放置で入手できるのに、宝石姫が可愛くて見逃せない3D放置RPGです。
ライトユーザーでも楽しめるオートバトルを搭載し、やりこみ要素も満載ですので、皆様に楽しんで頂けるような作品となっております。
▼各アプリストアで配信中！
・App Store版
https://apps.apple.com/jp/app/id1616123814
・Google Play版
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess)
▼ゲーム起動はこちら！
https://games.dmm.com/detail/jeweprire
▼公式サイト
https://jewepri-re.com/
▼公式X
https://x.com/JewePri_RE
▼製品概要
タイトル：宝石姫Reincarnation
ジャンル：目が離せなくなる放置ゲーム
プラットフォーム：PC (ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版) / App Store版 / Google Play版/スマートフォン（ブラウザ版）
権利表記：(C)2022 EXNOA LLC
販売価格：基本無料 (一部アプリ内課金有り)
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。