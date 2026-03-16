DMM GAMESによる3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』において新宝石姫カルメルタザイト(明星)登場！

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、2026年3月16日(月)より3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』にて、新宝石姫カルメルタザイト(明星)が登場いたしました。合わせて新宝石姫ピックアップの宝石譚イベント開催中です。



▼公式サイト：https://jewepri-re.com/


▼公式X：https://x.com/JewePri_RE



▼新宝石姫カルメルタザイト(明星)登場！




2026年3月16日(月)より、宝石姫カルメルタザイト(明星)が新たに登場！


敵の猛攻を各種バフで捌き切る絶対守護の明星タンク、カルメルタザイト(明星)がブレイザーで登場！


カルメルタザイト(明星)の登場を記念して、期間限定のブレイザーフェスも開催中です。



▼【ブレイザーフェス】カルメルタザイト(明星)登場！！




極大星霊くじ&御神託発生チャンスの豪華ガチャ！


さらに初回STEPは1000ポイント/円で引けるうえに御神託が確定で発生！


ブレイザーフェス限定宝石姫のカルメルタザイト(明星)をGET＆ランクアップの大チャンスです！



▼3.5周年生放送の実施が決定！！




『宝石姫Reincarnation』の3.5周年を記念した生放送が3月29日(日)に開催決定！


ゲストに、リア・ファル・ダイヤモンド・ブラックダイヤモンドの宝石姫たちを迎え、


最新情報や生アフレコなど、盛りだくさんでお届けします。お見逃しなく！


▼放送日時


2026年3月29日(日) 20:00～


▼出演者


＜ゲスト＞


リア・ファル(和央きりか)


https://x.com/kirika_waou


ダイヤモンド(榊原ゆい)


https://x.com/YuiSakakibara


ブラックダイヤモンド(こたつみやこ)


https://x.com/Pika385


天の声(ゲーム開発スタッフ)


＜MC＞


平井善之(アメリカザリガニ)


https://x.com/amezari_hirai


▼生放送視聴ページ


YouTube Live URL：


https://www.youtube.com/live/Gz7GHyZhP6g



ニコニコ生放送 URL：


https://live.nicovideo.jp/watch/lv350027842



▼ゲーム内でプレゼントがもらえる限定シリアルコード！


プレスリリースをお読みいただいた方限定！


ゲーム内で「ジェム×500」がもらえるシリアルコードを公開！


シリアルコード： HALFANNIV2026




「ホーム＞プレイヤー情報＞システム＞その他＞シリアルコード」からご入力ください！


※App Store版のみ対象外となります



▼宝石姫Reincarnationとは？


登録者数80万人を超える宝石姫の完全新作。宝石姫達との新たなる物語がはじまります。


育成素材や経験値は、放置で入手できるのに、宝石姫が可愛くて見逃せない3D放置RPGです。


ライトユーザーでも楽しめるオートバトルを搭載し、やりこみ要素も満載ですので、皆様に楽しんで頂けるような作品となっております。



▼各アプリストアで配信中！


・App Store版


https://apps.apple.com/jp/app/id1616123814


・Google Play版


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess)



▼ゲーム起動はこちら！


https://games.dmm.com/detail/jeweprire


▼公式サイト


https://jewepri-re.com/


▼公式X


https://x.com/JewePri_RE



▼製品概要


タイトル：宝石姫Reincarnation


ジャンル：目が離せなくなる放置ゲーム


プラットフォーム：PC (ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版) / App Store版 / Google Play版/スマートフォン（ブラウザ版）


権利表記：(C)2022 EXNOA LLC


販売価格：基本無料 (一部アプリ内課金有り)


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