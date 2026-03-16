春のフラワーリレー「Flowering2026」を開催！（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団

今年で開園35周年を迎える国営ひたち海浜公園では、3月20日（金・祝）から5月31日（日）まで「Flowering（フラワリング）2026」を開催します。今年は春の訪れとともに来園者の皆さまをお迎えできるよう、例年より10日ほど早い開催となります。

期間中は、花の観賞とあわせて楽しめるイベントや春限定グルメ・お土産品など、盛りだくさんの内容となっています。本格的な春の行楽シーズンに、季節の移ろいを感じながら、友達や家族と一緒に思い出に残るひと時をお過ごしください。

【Flowering2026】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/693_1_00461d4ec0521f16b926ba1137155d4d.jpg?v=202603160651 ]

花々がつなぐフラワーリレー ネモフィラ25年目の春

現在のみはらしの丘の様子：3月14日撮影

春のフラワーリレーは、春の訪れを告げる「スイセン」から始まり、松林の中に広がるカラフルな「チューリップ」、丘一面を青一色に染め上げる「ネモフィラ」、芳醇な香りの「バラ」へと、次々とバトンを繋ぐように見頃を迎えます。

今年で25回目の植栽となるネモフィラは現在順調に生育しており、4月11日頃に「見頃（7分咲き）」、4月16日頃に「見頃」を迎えると予想しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/693_2_b3492e588c4ef5f8c9324d06b45ef598.jpg?v=202603160651 ]

家族で楽しめる春のイベントが充実

期間中には、学校団体による吹奏楽・マーチングの発表会「吹奏楽fes（5/5）」や、地元特産品の販売や観光PRブースを展開する「ひたちなか・大洗・東海PRの日（5/10）」、花や緑に親しむイベント「いばらき都市緑化フェスティバル（5/17）」など、多彩な体験イベントを開催します。

そのほかにも、みはらしの丘ネモフィラを解説する「ネモフィラガイド（4/19・25）」や花にまつわるクラフトなど、小さなお子様から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんです。

吹奏楽fesひたちなか・大洗・東海PRの日いばらき都市緑化フェスティバル

散策とともに楽しむ春のグルメ＆グッズ

園内では、春の花々とあわせて楽しめるグルメやドリンク、お土産も充実しています。春の定番スイーツ「ネモフィラブルーソフト」や「ネモフィラブルーティー」をはじめ、花をイメージした様々なメニューをご用意しています。

また、公園のネモフィラやチューリップを使用したアイテムなども取り揃えており、花畑の散策とあわせて春のグルメやグッズもお楽しみいただけます。

ネモフィラブルーソフトネモフィラブルーティーネモフィラ＆チューリップ リアルフラワーコレクション

さらに、ネモフィラをモチーフにしたマスコットキャラクター「ルリィ」と「アイシィ」のグッズもご用意しています。ふたりのぬいぐるみや雑貨など、ここでしか手に入らないオリジナルアイテムを取り揃えており、花畑の思い出とともにお持ち帰りいただけます。

ぬいぐるみ（大）クリップブックマーカーぬいぐるみボールチェーン

国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター 広報係

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

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