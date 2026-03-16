芸歴50年以上の大物芸能人がTOKYO MXで初のYouTube番組スタート！TOKYO MX×大手芸能プロダクション共同プロジェクト

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、大手芸能プロダクションとの共同制作による新規デジタルコンテンツプロジェクトとして、2026年3月29日（日）よりYouTube番組を始動いたします。

本番組には、長年テレビ・音楽界の第一線で活躍してきた“ある大物芸能人”が出演。芸歴50年以上を誇る同出演者は、今回初めてYouTubeに挑戦します。

このたび、出演者本人による予告動画を公開いたしましたので、ぜひご覧ください。出演者および番組タイトルなどの詳細は、2026年3月21日（土）13時に改めて発表予定です。

本プロジェクトは、テレビ局と芸能プロダクションが共同でIPを育てていく新たなデジタルコンテンツ事業として実施するものです。番組はYouTube限定コンテンツとしてテレビ放送に依存しない形でYouTube上にコンテンツを展開し、長期的なコンテンツブランドの構築を目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0qdzsgwm0JQ ]

予告動画：https://www.youtube.com/watch?v=0qdzsgwm0JQ

◆番組SNS

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCh5BekRBMPJCoaAOGVzK4yA

X：https://x.com/omono_youtube

※XのURLは情報解禁後に変更になります。