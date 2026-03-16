LINEヤフーの運用型広告において、新たにリニューアルされた「LINE」内の「ホームタブ」での広告配信を開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、企業のマーケティング活動効果の最大化を目的として、運用型広告「LINE広告」および「Yahoo!広告 ディスプレイ広告」において、新たにリニューアルされた「LINE」内の「ホームタブ」での広告配信を開始しました。

■個々のユーザーにフィットするコンテンツと連動し、自然なインフィード型広告を展開

国内月間利用者数1億ユーザー※1を突破した「LINE」は、現在アプリ全体で段階的にリニューアルを実施しており、2026年3月5日より「ホームタブ」のリニューアルを開始しました。新しい「ホームタブ」は、従来の使い方に加え、ニュースなどの最新の話題や、スキマ時間に楽しめるコンテンツなど、世の中の”いまの空気”が感じられる場としてリニューアルします。今後は、新しい「ホームタブ」を利用したユーザーの声を踏まえながら、機能改善を進めていく予定です。

※1：2025年12月末時点

新しい「ホームタブ」は、多様な情報をまとめ、ユーザーがちょっとしたスキマ時間で満足できる体験を提供する「情報の集約力」が強みです。この日常的な情報収集の場において「LINE広告」および「Yahoo!広告 ディスプレイ広告」の配信面を拡大し、新たにインフィード型広告を表示します。

■「ホームタブ」内の「コンテンツ」エリアに広告を表示、多様なクリエイティブフォーマットに対応

広告は、ユーザーの興味関心に合わせて情報が並ぶ「コンテンツ」エリアに表示されます。対応するクリエイティブは静止画広告だけでなく、動画広告やカルーセル広告、そして友だち追加広告など多様なフォーマットでの訴求が可能です。

インフィード型広告を通じて、ユーザー体験に溶け込む自然な広告接触を実現し、ユーザーとの新たな接点の創出・拡大が期待されます。

■今後の提供スケジュールと配信仕様について

新しい「ホームタブ」は、一部ユーザーから提供を開始しており、今後順次提供範囲を拡大予定です。「LINE広告」および「Yahoo!広告 ディスプレイ広告」の配信先として「ホーム」を指定した場合、移行期間中は既存の「ホームタブ」と新しい「ホームタブ」の両方に自動的に広告が配信されるため、スムーズにユーザーへアプローチすることが可能です。将来的には新しい「ホームタブ」のみの配信へ移行します。

LINEヤフーは今後もさまざまな広告サービスを通じて、企業とユーザーの双方にとって価値のある情報接点を提供し、コミュニケーションプラットフォームとして多様な活用の可能性を広げていきます。

＜「LINE広告」について＞

「LINE広告」は、LINEヤフーが運営する「LINE」および「LINE」関連サービスを対象とした運用型広告配信プラットフォームです。「LINE」内で高いMAUを誇る「トークタブ」や「ニュースタブ」などへの広告配信が可能です。また、「LINE広告」を通じてアプリにリーチができるアドネットワーク 「LINE広告ネットワーク」への配信も可能です。

＜「Yahoo!広告」について＞

LINEヤフーは、Yahoo! JAPANをはじめ、Yahoo!ニュースやYahoo!ショッピング、決済サービスなど100を超えるサービスを提供し、検索以外にも幅広いシーンで利用者との接点を持っています。「Yahoo!広告」には検索広告とディスプレイ広告の2種類の広告があり、検索ユーザーだけではなく、さまざまなニーズを持つユーザーに豊富な掲載面でアプローチすることが可能です。

「LINE広告」の詳細・お問い合わせ： https://www.lycbiz.com/jp/service/line-ads/

「Yahoo!広告」の詳細・お問い合わせ：https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-ads/