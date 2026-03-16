＜コブクロ＞2025年の最新ツアーやベストライブ集などをWOWOWで3カ月連続放送・配信！

株式会社WOWOW

小渕健太郎と黒田俊介、圧倒的な歌唱力をそれぞれに誇る2人が、力強くも温かなハーモニーを織り成す人気デュオ、コブクロの3カ月連続特集をWOWOWでお届けする。2025年に開催した全国ツアーから神奈川・ぴあアリーナMMでのライブの模様をお送りするほか、歴代のライブ映像からえりすぐったパフォーマンスを詰め込んだ「GOLDEN LIVE BEST WOWOW EDITION」、さらにミュージックビデオコレクションまでが並ぶラインナップ。

大阪のストリートライブからスタートした彼らが、2025年には大阪・関西万博のアンバサダーを務め、オフィシャル・テーマソングを担当する栄誉を手にするまでの道のりは、波瀾万丈である一方、地元愛やファンへの愛情において一貫している。音楽はもちろんMCから伝わってくる人柄でも人気を博すコブクロ。2人の魅力を存分に楽しめる3カ月連続特集にご期待いただきたい。

番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/kobukuro/

＜特集名＞ 3カ月連続 コブクロ特集

＜ラインナップ＞

コブクロ「KOBUKURO LIVE TOUR 2025“THIS IS MY HOMETOWN”」

4月12日(日)午後10：00～WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

2025年の全国ツアー「THIS IS MY HOMETOWN」から、ぴあアリーナMM公演をお届け！デビュー25周年を経て次の一歩を踏み出したコブクロの現在地。

コブクロが2025年に開催し、13都市22公演を巡った全国ツアー「THIS IS MYHOMETOWN」から、10月26日の神奈川・ぴあアリーナMMのライブの模様をお届けする。

横断歩道をセンターに配し、街を模したステージセットに、小渕健太郎と黒田俊介の2人が登場するオープニング。それは、大阪のストリートライブで産声を上げたコブクロを象徴するような演出だった。2025年は、大阪・関西万博のアンバサダーを務めるという大きな栄光を手にすると同時に、原点回帰というテーマも感じ取れる1年でありツアーだった。セットリストには、万博オフィシャル・テーマソング「この地球の続きを」と、デビューして間もない頃の懐かしい楽曲たちが共存し、コブクロが紡いできた物語を音楽で描き出していく。2026年にデビュー25周年という節目を迎えてなお立ち止まらずに、次なる一歩を踏み出したコブクロの現在地。深みを増した歌唱はもちろん、2人の掛け合いによる楽しいMCも見どころだ。

収録日：2025年10月26日 収録場所：神奈川 ぴあアリーナMM

コブクロ GOLDEN LIVE BEST WOWOW EDITION

5月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

コブクロが4月29日にリリースするライブ映像作品『GOLDEN LIVE BEST』から人気曲を厳選。WOWOWオリジナルの構成によるベストライブ集をお届け！

4月29日にリリースされるコブクロのライブ映像作品『GOLDEN LIVE BEST』に合わせて、WOWOWでは彼らのライブ映像特選集をお届けする。『GOLDEN LIVE BEST』は、ライブ映像作品が通算20作を数えたことを記念して、いわばライブ映像のベスト盤として企画されたアイテム。“ファンのみんなとともに作る”をコンセプトに、歴代のライブ映像作品からファンサイト会員の投票によって楽曲が選出。その上位楽曲をもとに、メンバー自身の手で、まるでライブのセットリストを組むかのように構成したという。当番組は、WOWOWのために選曲されたオリジナルの内容となる。

ライブを行なう会場がどれほど大きくなろうとも、目の前のひとりひとりに向けて歌を届けるストリート魂を見失わず、キャリアを積み重ねてきたコブクロ。その真価を味わえるさまざまな年代のライブパフォーマンスをお楽しみいただきたい。

コブクロ MV COLLECTION

6月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

彼らが織り成すハーモニーのように、美しくも温かな映像で綴られたコブクロの数々のミュージックビデオをWOWOW独自のセレクトでお届けするMVコレクション。

小渕健太郎と黒田俊介、声色も音域も互いに異なる2人が織り成す美しくも温かなハーモニーが人気のコブクロ。出会いと別れの中で生まれる情感、季節の移り変わりが呼び覚ます郷愁、誰もが成長の過程で直面する葛藤など、人生の悲喜こもごも、普遍的なテーマで綴られた等身大の詞世界を、バラードからアップテンポナンバーまで多彩なメロディーに乗せて表現してきた。一過性のヒットではなく、長く愛され続ける豊富なレパートリーを持つ国民的人気デュオである。

4月には、ファン投票で収録曲を選出したライブ映像作品『GOLDEN LIVE BEST』をリリース予定で、名曲ぞろいのレパートリーに改めて注目が集まっている。そんな中、WOWOWが独自のセレクトでお届けするコブクロのミュージックビデオコレクション。その歌声と同じく美しく温かな映像で綴られたMVの数々を改めて堪能してみたい。