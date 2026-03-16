日本語教員試験の得点力アップ！　試験対策＋現場で使える音声指導まで身につく実践型の唯一の聴解問題対策書、ついに刊行！

株式会社秀和システム新社

■ 国家資格日本語教員試験のための聴解対策本

本書は、アクセント・発音・音声・口腔断面図・文法といった短文聴解問題に特化した、これまでにない実践型の対策書です。試験対策はもちろんのこと、教育現場で不可欠な音声指導の基礎を体系的に学べる一冊です。

■ 実際の学習者誤用をもとに“現場で使える力”を育成

筆者が実際に教育現場で遭遇した学習者の誤用を多数収録し、その背景にある音声・語彙・形態・統語の知識を丁寧に解説します。単なる正誤確認ではなく、「なぜ誤用が起きるのか」「どう訂正するのか」を考えることで、試験にも現場にも通用する指導力を養います。

■ 口腔断面図を活用した音声指導を強化

教育現場で極めて有効な口腔断面図をあえて多めに収録。図を描いて説明する指導法を身につけられる構成で、学習者の“通じない・聞き取りにくい”を改善する実践的スキルを習得できます。

■ 試験対策を超えて、現場で長く使える一冊

聴解問題の出題傾向と現場の重要性のギャップを埋め、資格取得後も手元に置いて参照できる“音声指導の基礎テキスト”として活用可能。日本語教師としての実務力を底上げする本です。

■著者略歴

高橋龍之介（たかはし りゅうのすけ）

1991年生まれ。2015～2020年、中国河北省廊坊市 廊坊師範学院外国語学院にて日本語教師を勤める。2020～2022年、あおもり日本語学園にて専任教員を勤める。2024年、弘前大学大学院人文社会科学研究科修士課程修了（日本語学）。2025年、中国北京市 北京科技大学にて日本語教師を務める。大学卒業後はシステムエンジニアとして企業に勤めるも、大学時代の留学生との交流がきっかけで興味を持った日本語教師になるべく、一年で退職して中国に渡航。その後は日本語学習者、日本語教師向けのコンテンツを扱うサイト「毎日のんびり日本語教師」の運営者として日本語教師について発信。現在はネットでオンライン授業を中心に活動。

■書籍概要

書名 国家資格日本語教員試験 聴解問題対策

著者 高橋龍之介

定価 2860円（税込）

発売日 2026年3月27日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076287/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18377462/

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