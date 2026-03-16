『スヌーピードロップス』が『スヌーピーフェスティバル』とのコラボイベントを初開催！

株式会社カプコン

■コラボイベントを開催！

爽快パズルゲーム『スヌーピードロップス』が『スヌーピーフェスティバル』とのコラボイベントを初開催します。

3月16日(月)13時より、ビンゴイベントがスタート。

パズルをクリアしてビンゴシートをそろえると、ここでしか手に入らない限定コラボ壁紙をプレゼント！

＜今回獲得できる壁紙＞

「スヌーピーフェスティバル」札幌モチーフのオリジナルアートが、壁紙としてゲーム内に登場します。

イベントを遊んで、ぜひゲットしてください♪

■コラボ記念プレゼントキャンペーンも開催！

開催期間：2026年3月16日(月)～3月20日(金)13:00

コラボイベント開催を記念して、プレゼントキャンペーンも実施します。

抽選で、かわいい 「ポット」 をプレゼント！

応募方法はとても簡単。

アプリ内お知らせから応募フォームにアクセスして、必要事項を入力するだけ。

さらに、応募フォームで あいことば を選択すると当選確率がアップします。

詳しくはキャンペーン詳細ページをご確認ください。

■キャンペーン詳細はこちら

https://s-drops.capcom.com/campaign/LP/SnFes/index.html?utm_source=pub

第2弾・第3弾も順次開催予定です。

今後のお知らせをどうぞお楽しみに！

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■『スヌーピードロップス』とは

スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを３つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア！

連続してドロップが消えると気分爽快♪

■ダウンロード

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313

■SNS

『スヌーピードロップス』公式X アカウント https://x.com/snoopy_drops

『スヌーピードロップス』公式LINEアカウント http://line.me/ti/p/@ngt4651f

■アプリ情報

ジャンル：パズルゲーム

プレイ料金：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

iOS 15以上の iPhone、 iPadに対応。

Android 7以上のスマートフォン、 タブレットに対応。

iOS 18.3以上、Android 16以上はサポート対象外。

(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM

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【スヌーピーフェスティバル】

PEANUTSコミック誕生75周年を記念する、

今回のSNOOPY FESTIVALのテーマは「POP & SURPRISE」。

スヌーピーと仲間たちが表現する、心がハジけるPOPな空間で、

「ハズむ出会いに、ハジけるドキドキ」。

思わず手に取りたくなる、あなただけの“お気に入り”とのサプライズな出会いが、

きっと待っているはずです。

全国を巡回しながら、各地域でしか味わえない魅力もぎゅっと詰め込んだ、

夢いっぱいのマーケット。

【会場情報】

札幌スヌーピーフェスティバル2026～POP＆SURPRISE～

2026年3月11日（水）～23日（月）

大丸札幌店 7階 催事場

午前10時～午後7時 ※最終日は午後4時閉場

■「スヌーピーフェスティバル」公式サイト

https://sn-festival.com/

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【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」

https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」

https://www.tiktok.com/@peanuts_jp