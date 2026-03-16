アズーム、事業拡大につき西新宿オフィスを開設

株式会社アズーム

株式会社アズーム（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菅田 洋司、以下「アズーム」）は、事業拡大および組織体制強化を目的として、2026年3月2日より新たに「西新宿オフィス（東京都新宿区）」を開設したことをお知らせいたします。

新オフィス開設の背景

アズームは、「世界から『もったいない』をなくそう」をミッションに掲げ、空き駐車場や不動産をはじめとする遊休資産の課題に対し、テクノロジーの力で“もったいない”を価値へと転換するサービスを展開しています。

現在、当社は2026年から2030年にかけた中期経営計画において、遊休資産活用事業の拡大とテクノロジーの活用による生産性向上を軸に、事業成長の加速を目指しています。こうした成長戦略を推進する中で、組織体制の強化および人員拡充を進めており、より柔軟で効率的な業務体制の構築を図るため、このたび西新宿オフィスを開設いたしました。

本拠点の開設を通じて、社内連携の強化と業務効率の向上を図るとともに、今後の事業成長を支える基盤の強化を進めてまいります。

新オフィスの概要

株式会社アズームについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82002/table/73_1_eeb4069a69460cca25ce428bed4b53cd.jpg?v=202603160951 ]新宿三井ビルディング外観オフィス内観

所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー 19F

代表者：菅田 洋司

設立：2009年10月

証券コード：3496（東証プライム）

資本金：953百万円（資本準備金含む）※2025年9月30日時点

アズームは、テクノロジーの力で遊休資産の価値最大化を目指すサービスを展開しています。

主力サービスとして、月極駐車場検索サービス 「CarParking（カーパーキング）」

を運営しています。

会社HP：https://azoom.jp/

月極駐車場検索サービス CarParking（カーパーキング）：https://carparking.jp/