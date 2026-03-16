東日本エリアの森林に由来するJ-クレジット167t-CO2を購入し、カーボン・オフセットを実施しました

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

株式会社 JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社所在地：東京都墨田区）は、2022年度下期分より「びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト」の一環として、 自社で旅行企画・実施する団体型旅行商品の収益の一部で東日本エリアの森林に由来するＪ-クレジットを購入し、旅行で排出されるCO2等の一部をオフセットする取組みを実施しています。

このたび、2025 年度上期分のオフセットを以下のとおりに実施しました。これにより、弊社のオフセット量は累計で 1,149t-CO2となります。弊社では今後も半期ごとにオフセットを実施してまいります。

＜2025年度上期分＞

【オフセット対象】 当社が旅行企画・実施する団体型旅行商品での旅行で排出されるCO2等の一部

【対 象 期 間】 2025 年度上期（2025 年 4 月～2025 年9月）出発分の団体型旅行商品

【オフセット量】 167-CO2

（内訳）

市有林における森林経営活動《岩手県一関市》：41t-CO2

～棚田・里山・ブナ林～ 地域のたからを後世に継承する、

十日町市ふるさとの森づくりプロジェクト《新潟県十日町市》：42t-CO2

登米市市有林間伐促進森林吸収プロジェクト《宮城県登米市》：42t-CO2

横手市・森林組合森林吸収共同プロジェクト《秋田県横手市》：42t-CO2

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクトとは

J-クレジットを活用したカーボン・オフセットによる環境保全の

取組みや、地域に根ざした伝統行事や文化、歴史、自然、地域産業

や伝統工芸、さらに地域に暮らす人々の魅力を旅やサービスの企画

を通じて広く伝え、交流を創造することで、サステナブルな社会の

実現を目指すプロジェクトです

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて

人々の人生を豊かにする

地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。