キッド・ウィットネス・ニュース（KWN）日本コンテスト 2025 表彰式を開催 ～グランプリ受賞作品を発表～

パナソニックグループ

パナソニック ホールディングス株式会社（以下、パナソニック）は2026年3月15日（日）に「キッド・ウィットネス・ニュース（KWN）日本コンテスト 2025」表彰式をパナソニックリゾート大阪（大阪府吹田市）で開催しました。2025年度は、日本全国から小学校・中学校・高等学校合わせて68校・102チームがエントリーしました。厳正なる審査の結果、佳作賞48作品を選出し、さらにその中から小・中・高校生3部門のグランプリを表彰式で発表しました。

《小学生部門 グランプリ》

横浜市立西が岡小学校（神奈川県）『あっても、なくても。』

障害について悩んだり考えたりしている人の力になりたい、そう思って、みんなで『障害』をテーマに作品を作りました。思いを込めて作った作品が認めてもらえて、とても嬉しいです。これまで応援してくれた両親に、『苦手なこともあったけど、6年間いっぱいがんばったよ。お父さん、お母さん、いままでありがとう。大好きだよ。』と伝えたいです。（児童コメント）

《中学生部門 グランプリ》

尾道市立瀬戸田中学校（広島県）『せとスポ！～みんなでつくる、地域の絆～』

先輩たちがこれまで成し遂げられなかった、グランプリを受賞することができて、大変うれしいです。この作品を作るにあたり、協力してもらった地域住民（生口島）のみなさんに、恩返しができたかなと思います。ありがとうございました。（生徒コメント）

《高校生部門 グランプリ》

宮崎日本大学高等学校（宮崎県）『言葉を知らなくても』

このような賞をいただけて大変嬉しいです。昨年、グランプリを取ることができず悔しい思いをしたので、リベンジを果たすことができて、とても嬉しい思いでいっぱいです。ありがとうございました。（生徒コメント）

グランプリを受賞した3作品は2026年10月に開催予定のKWNグローバル コンテスト 2026に日本代表としてエントリーされます。

▼KWNグローバルコンテストについて

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/kwn/global_contest.html

また、当日はパナソニックグループの従業員によって選出した「Panasonic賞」の受賞作品も発表しました。

《Panasonic賞》

岡崎市立形埜小学校（愛知県）『Take off!』

ノミネート作品に選ばれた日、みんなで飛び上がって喜んだことを、今でもよく覚えています。パナソニック賞に選ばれて、『イエーイ！』という気持ちです。ありがとうございました。（児童コメント）

上記、受賞作品につきましては下記のサイトよりご覧頂くことができます。

・キッド・ウィットネス・ニュース（KWN）日本コンテスト 2025 特設ページ

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/kwn/jp_contest2025.html

【キッド・ウィットネス・ニュース（KWN）とは】

キッド・ウィットネス・ニュース（KWN）は、自由な発想で映像制作に取り組むことを通じて、子どもたちの創造性やコミュニケーション能力を高め、チームワークを養うことを目的とした、パナソニックがグローバルに展開する学び支援プログラムです。1989年にアメリカで始まり、日本では2003年から開始しました。これまでに18万人以上の子どもたちが参加しています。

・キッド・ウィットネス・ニュース（KWN）公式ウェブサイト

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/kwn.html

＜パナソニックの企業市民活動＞

私たちパナソニックグループは、社会課題と直接向き合い、ものづくりやサービスなどの事業活動とともに、社員一人ひとりが企業市民活動、すなわち社会貢献活動に取り組んできました。

50年以上つづく、この活動は、時代に合わせてテーマを更新しながら、パナソニックグループの人から人へと、脈々と受け継がれてきたものです。

・パナソニックの企業市民活動について

https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship.html

【お問い合わせ先】

パナソニック ホールディングス 株式会社 企業市民活動担当室 KWN日本事務局

Email：kwn@plus-m.co.jp