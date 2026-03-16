横浜市旭区に213邸が誕生！シニア向け分譲マンション『デュオセーヌ横濱二俣川』完成お披露目会開催。3/23（月）より入居開始。居住者専用シャトルバス「二俣川」駅行き運行、横浜駅までは2駅約13分。

株式会社フージャースホールディングス

株式会社フージャースコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川栄一）と相鉄不動産株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：平野雅之）は、現在分譲中のシニア向け分譲マンション「デュオセーヌ横濱二俣川」(所在地：横浜市旭区今宿南町1701番1)が完成し、3/23(月)より入居を開始することをお知らせします

これに先立ち、本日、事業関係者および報道関係者向けの建物完成お披露目会を開催しました。

建物外観写真2026年3月撮影エントランス写真2026年3月撮影ラウンジ2026年3月撮影レストラン写真2026年3月撮影■本件の特徴

本件は従来の老人ホームとは異なり所有権方式となりますので、相続・売却が可能で、住宅ローンも利用いただけます。「将来の介護の不安を解消したい」、「資産として相続をしたい」、「安心・安全に自分らしく生活をしたい」こうした思いを叶えるシニア向け分譲マンションです。

相鉄線沿線初、横浜市旭区「二俣川」駅を最寄り駅とする全213邸の物件として誕生しました。現地は帷子川と緑道といった豊かな自然に囲まれており、そのロケーションを活かし四季をテーマにしたランドスケープが特徴の物件となっており、相鉄本線「二俣川」駅へは居住者専用シャトルバスを運行しており、「二俣川」駅から「横浜」駅へは特急で2駅・約13分でアクセス可能です。

サービス面では24時間有人見守り体制で看護師資格をもったスタッフが勤務しており、訪問介護事業所が併設されています。館内レストラン、大浴場、豊かな緑を感じながらくつろげるラウンジや、サークル活動で利用できる多目的室といった大規模を活かした充実した共用空間もご用意しました。

購入者の前住居エリアは横浜市内からが60％、川崎市・平塚市・横須賀市を筆頭に県内広域からが25％、都内を含む県外からが15％と幅広く、年齢層も50代～90代を中心に、お一人暮らしやお二人暮らし、親子でのご入居など幅広い方々にお選びいただいています。

このたびは購入者の約30％がリバースモーゲージを利用しています。

都心部へのアクセスの良さ、居住者専用シャトルバスの運行、横浜市内では珍しい駅までのフラットな

動線に加え、自然を感じられ、徒歩圏内に生活利便施設がそろった環境、大規模ならではの共用施設、

手の届きやすい価格帯などが評価されています。

物件HPはこちらから：https://www.duoscene.jp/futamatagawa/(https://www.duoscene.jp/futamatagawa/)

■物件概要

物件名称 ：デュオセーヌ横濱二俣川

所在地 ：神奈川県横浜市旭区今宿南町 1701 番 1（地番）

敷地面積 ：7,837.05平方メートル

建築面積 ：3,166.68平方メートル

建築延面積 ：16,464.98平方メートル (このうち容積対象床面積は 13,422.43平方メートル となります)

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地上7階建

総戸数 ：住戸213戸（他に管理運営室、介護事務所等）

■会社概要

名称 ：株式会社フージャースコーポレーション

所在地 ：東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 丸の内仲通りビル 10階

代表者 ：代表取締役社長 小川 栄一

事業内容 ：新築マンション分譲事業、全国市街地再開発事業への参画、新築戸建分譲事業他

設立 ：1994年12月21日

HP ：https://www.hoosiers.co.jp/corporation/

名称 ：相鉄不動産株式会社

所在地 ：神奈川県横浜市西区北幸二丁目9番14号

代表者 ：代表取締役社長 平野 雅之

事業内容 ：マンション開発事業、一戸建て開発事業、賃貸住宅事業、再開発・マンション建替事

業、海外における住宅開発事業、その他各種施設の運営

設立 ：2009年4月10日

HP ：https://www.sotetsufudosan.co.jp/

フージャースグループは、変化に対応しながらさまざまな社会課題に向き合い

事業を通じて解決へと導く「ソーシャルデベロッパー(R)」をめざしています