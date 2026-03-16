LINEスタンプで爆発的な人気を誇る「もふピヨ」とのスペシャルコラボイベント「もふもふが止まらない！『もふピヨ 』 ～春のもふ祭り！～」開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、癒やし系ひよこキャラクターとしてLINEスタンプを中心に大人気の「もふピヨ」と初のコラボレーションイベント、「もふもふが止まらない！『もふピヨ 』 ～春のもふ祭り！～」を、2026年3月16日（月）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

今回、LINEスタンプをきっかけに、癒やし系ひよこキャラクターとして幅広い世代に爆発的な人気を誇る「もふピヨ」と初のコラボレーションを通じて、より多くの人にライブ配信の面白さや親しみやすさが伝わるきっかけになればという思いから、イベント開催に至りました。

「もふもふが止まらない！『もふピヨ 』 ～春のもふ祭り！～」は、「17LIVE」をご利用のユーザーの方であれば、どなたでも参加することが可能です。イベント期間中は、「もふピヨ」のキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト（有料）をご用意しており、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位の方には、「もふピヨ」の限定デジタルプライズやグッズを贈呈いたします。

まるくて小さい「もふピヨ」のキャラクターたちが「17LIVE」アプリに癒やしを届けるスペシャルなコラボレーションイベントに、ぜひご注目ください。

本イベントの概要は、以下の通りです。

■開催期間

2026年3月16日（月）～3月30日（月）

■参加条件

・「17LIVE」ユーザーの方

■プライズ（賞品）の一部 ※全てイメージとなります

もふピヨ トートバッグ

もふピヨ スマホリング

もふピヨ テーパーグラス

もふピヨ フタ付レンジパック

もふピヨ ホーローマグカップ

もふピヨ ロングTシャツ

もふピヨ アクリルカラビナ

デビもふ ぬいぐるみ

もふピヨ ハイブリッドハンドタオル

もふピヨ プルオーバーパーカー

もふピヨ ぬいぐるみ S

もふピヨ アクリルジオラマ

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「もふピヨ」について

モフモフの里に暮らす、まるくて小さい癒やし系ひよこキャラクター。

語尾に「モフ」をつけることもあり、もふもふしたものが大好き！

LINEスタンプで爆発的な人気を誇り、フォロワー数66万人超、書籍化やグッズ化も展開中。

公式HP： https://anova.co.jp/character/sanpoimo/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

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Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

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