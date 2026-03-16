【全プログラム決定！！】 横浜のまちが音楽であふれる2日間！横浜地域活性イベント『YOKOHAMA MUSIC HARBOR 2026』開催！ 2026/4/4(sat)・4/5(sun)

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ぴあ株式会社がプロデュースするイベント『YOKOHAMA MUSIC HARBOR 2026』（以下、YMH2026）が、2026/4/4(sat)～4/5(sun)の2日間にわたって開催されます！

当イベントは、横浜都心臨海部をさらに活気あふれるエリアにするべく、

「音楽であふれ、音楽でつながる、世界一魅力あふれるミュージックハーバーを目指して」を

合言葉に、地域のみなさまに多大なるご協力をいただきながら実施しているイベントです。

5回目を迎える今回は、例年以上に横浜のまちとの連携を強化して開催されます。

同日開催のイベント『Live！横浜2026』の連携イベントに認定されたほか、来春行われる『２０２７年国際園芸博覧会』を盛り上げるコラボレーション企画も実施します。さらに、横浜ゆかりのアーティストの皆様に公式スペシャルサポーターにご就任いただくことも決定いたしました。

パワーアップして帰ってきたYMH2026をぜひお楽しみください！

開催プログラム概要

横浜のいたるところで音楽を楽しめるプログラムが多数開催！大観覧車コスモクロック21フリーライブ

当イベントのメインステージとなる大観覧車コスモクロック21下特設ステージでは、公式スペシャルサポーターにご就任いただいたRaychellさん、関取 花さんをはじめ、横浜ゆかりのアーティスト全6組によるスペシャルライブ（参加無料）を開催します。

本フリーライブでは、来春に迫った『２０２７年国際園芸博覧会』を大いに盛り上げる特別企画として、アーティストの皆様に「花」「緑」がテーマの楽曲を特別に披露していただきます。

日時：2026/4/4(sat)・4/5(sun) 13:00-,15:00-,17:00-

場所：よこはまコスモワールド内コスモクロック21下特設ステージ

出演：4/4(sat)13:00- 小田えりな ←new!

4/4(sat)15:00- Hanah Spring

4/4(sat)17:00- Raychell

4/5(sun)13:00- GYPSY VAGABONZ

4/5(sun)15:00- 雨ふらしカルテット

4/5(sun)17:00- 関取 花

※出演時間、出演者は変更になる場合がございます。

※アーティストの都合により、「花」「緑」がテーマの楽曲披露を行わない場合がございます。

【公式スペシャルサポーター】Raychell【公式スペシャルサポーター】関取 花小田えりなHanah SpringGYPSY VAGABONZ雨ふらしカルテット

Billboard Live YOKOHAMAコラボレーション企画 馬車道駅改札内DJライブ

Billboard Live YOKOHAMAとのコラボレーション企画として、

2日間限定で馬車道駅構内にてDJライブ（参加無料）を行い、馬車道駅をクラブ空間に彩ります。

日時：2026/4/4(sat)・4/5(sun) 18:00-21:00

場所：みなとみらい線馬車道駅改札内コンコース

出演：DJ帝

DJ帝

ホテルライブ（ヒルトン横浜、ハイアット リージェンシー 横浜）

〇ヒルトン横浜 DJ NIGHT

NYのクライスラービルを思わせるボトルタワーが輝く空間で、横浜の夜景と極上のサウンドに酔いしれるDJイベント。

日時：2026/4/4(sat)・4/5(sun) 18:30-22:30

場所：ヒルトン横浜 Bar&Lounge Melody

出演：4/4(sat) DJ SHUN

4/5(sun) DJ SHUN、DJ YU-TA

DJ SHUN

DJ YU-TA

〇ハイアット リージェンシー 横浜 DJ LOUNGE NIGHT

クリスタルシャンデリアが輝くラグジュアリーなバーラウンジで、DJが選曲する音楽を聴きながら、

贅沢な時間を過ごせるスペシャルイベント。

日時：2026/4/4(sat) 19:00-22:00

場所：ハイアット リージェンシー 横浜 The Union Bar & Lounge

出演：DJ SLY

DJ SLY

多種多様なエンタメ×モビリティ企画マリーンルージュSEABASS ACEMUSIC BEER BIKELIVEバス

本イベントの特色であるエンタメ×モビリティ企画も多数ご用意しております。

モビリティ内で行われるライブイベントや

移動そのものがエンターテイメント体験となる周遊モビリティなど、

ライブイベント間の移動をスムーズに、そして思い出に残るエンタメ体験へ！

〇マリーンルージュ ～スペシャルLive～ DJ＆サックスライブ

豪華客船マリーンルージュの開放感あふれるスカイデッキにてDJ＆サックスライブを実施します。

日時：2026/4/5(sun) 15:45-16:30

場所：ピア赤レンガのりばに停泊するマリーンルージュスカイデッキ

出演：DJ SHUN（DJ）、KENNY（サックス）、ASOKA（MC）

※雨天時には、船内でのサックスライブのみに変更となります。

〇マリーンルージュ ～スペシャルLive～ DJライブ トワイライトクルーズ

運航中のマリーンルージュのスカイデッキにてDJライブをお楽しみいただけます。

日時：2026/4/5(sun) 17:00-18:30

出演：DJ SHUN

※雨天時にはDJライブは中止となります。通常のトワイライトクルーズとしてお楽しみください。

〇SEABASS ACE サックスライブクルーズ

ムード満点のサックスの音色ともに、輝く街並みをご堪能ください。

日時：2026/4/4(sat) 18:15-19:15（19:00から5分間の花火鑑賞を予定）

出演：中村健佐

〇MUSIC BEER BIKE

複数人でペダルを漕ぐ移動式ビアカウンターで、生演奏を聴きながらビールで乾杯！

日時：2026/4/4(sat) デイタイムツアー13:00-14:30、サンセットツアー15:30-17:00

〇LIVEバス

FMヨコハマでおなじみのDJ栗原治久さんのMCで特別DJライブバスを運行します。

日時：2026/4/4(sat)・4/5(sun) 17:50-19:50（2便運行）

出演：栗原治久

ルート：ハンマーヘッド発着 ※大さん橋、山下公園通り、元町・中華街、馬車道駅にて乗降可能

〇みなとみらい循環バス（FCバス）

環境に優しいFCバス（燃料電池バス）が、主要観光スポットを循環運行します。

日時：2026/4/4(sat)・4/5(sun) 12:20-16:35（12便運行）

ルート：ハンマーヘッド発着 ※赤レンガ倉庫、ワールドポーターズ、パシフィコ横浜にて乗降可能

※時間・場所等の詳細情報は、イベントパンフレット、特設サイトをご確認ください。

イベントをお得に楽しむことのできる公式パンフレット配布スタート！

「花」と「緑」があしらわれたメインビジュアルが目印！

イベントプログラム詳細・スペシャルサポーターインタビュー・横浜のまちにかかわる企業様の独自の取組み紹介等が掲載された公式パンフレットの配布を開始しました！

パンフレットを提示することで割引等を受けられるプログラムが多数ございます。

ぜひゲットしていただき、さらに楽しくお得にYMH2026をお楽しみください！

設置期間：2026/3/13(fri)～4/5(sun)

設置場所：みなとみらい線主要駅、横浜市営地下鉄主要駅、横浜観光案内所、

横浜・みなとみらいの商業施設、観光施設、ホテル など

イベント特設サイト・公式Instagramで順次情報を公開中！

プログラムの詳細、各出演者の詳細情報は特設サイトとInstagramをチェック！

イベント特設サイト：http://piabook.com/ymh/2026/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/ymhb_official?igsh=MThybThhODYwaDc1MQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/ymhb_official?igsh=MThybThhODYwaDc1MQ%3D%3D&utm_source=qr)

イベント概要

『YOKOHAMA MUSIC HARBOR 2026』

【日程】2026/4/4(sat)・4/5(sun)

【場所】みなとみらい21地区を中心とした横浜都心臨海部全域

※コンテンツにより時間・会場が異なります。

※開催内容・概要等は一部変更となる場合がございます。ご了承ください。

◆主催：ぴあ株式会社、Music Port YOKOHAMA委員会

◆特別協賛：フィリップ モリス ジャパン合同会社

◆協賛：（株）アットヨコハマ、泉陽興業(株) 、

『ラプソディ・ラプソディ』横浜プロモーション運営委員会

◆後援：横浜市、公益財団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、ＦＭヨコハマ

◆協力：一般社団法人横浜みなとみらい21、公益財団法人横浜市観光協会、横浜高速鉄道（株）、横浜市交通局、(株)エースクルー・エンタテインメント、三菱地所(株)、三菱地所プロパティマネジメント（株）、よこはまコスモワールド、YOKOHAMA AIR CABIN、ビルボードライブ横浜、横浜ハンマーヘッド、横浜港大さん橋国際客船ターミナル、Y Cruise(株)、横浜マリンタワー、ヒルトン横浜、ハイアット リージェンシー 横浜、横浜ファンカンパニー、（株）フレッサ、（有）リズミック、バスキングジャパン、KCミュージック、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、(株)横浜スカイビル、横浜ワールドポーターズ、横浜赤レンガ倉庫、コレットマーレ、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル、横浜ベイホテル東急、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜、三井不動産(株)、横浜アイマークプレイス

◆公式Instagram：https://www.instagram.com/ymhb_official?igsh=MThybThhODYwaDc1MQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/ymhb_official?igsh=MThybThhODYwaDc1MQ%3D%3D&utm_source=qr)

◆イベント特設サイト：http://piabook.com/ymh/2026/