今年のＧＷは「お子さま連れ車両」の設定本数を増やして運行します！

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東海道新幹線「お子さま連れ車両」をより多くのお客様にご利用いただけるよう、今年のＧＷは前年より２４本増やし７０本運行します！

「お子さま連れ車両」は、対象列車の座席をご購入いただくことで、お子さま連れのお客様にご家族で周囲に気兼ねなくご乗車いただけるサービスです。家族旅行や帰省にぜひご利用ください。

１．「お子さま連れ車両」設定日・設定列車

・期 間：２０２６年５月１日（金）～６日（水・振休）

・設定数：東京～新大阪間の「のぞみ」１２号車に合計７０本設定

※設定列車の詳細はホームページ（https://recommend.jr-central.co.jp/oyakotabi/fs/）をご確認

ください。

※前年ＧＷは合計４６本。前年より２４本増。

※「特大荷物スペースつき座席」の設定はありません。

２．「お子さま連れ車両」発売方法等

・発売箇所：ＥＸサービス（「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」・「ＬＩＮＥからＥＸ」）、

駅・旅行会社の窓口、指定席券売機等でご購入可能

※「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」では、シートマップからお好きな座席をお選びいただけ

ます。「ＬＩＮＥからＥＸ」では、シートマップから座席をお選びいただくことはできず、窓側・

通路側等のみをお選びいただけます。

※「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」への入会・登録や年会費などの詳細については、「エク

スプレス予約」ホームページ（https://expy.jp/）、「スマートＥＸ」ホームページ（https://sm(https://smart-ex.jp/)

art-ex.jp/(https://smart-ex.jp/)）をご覧ください。

※「ＬＩＮＥからＥＸ」の詳細については、「ＬＩＮＥからＥＸ」ホームぺージ（https://line-shin (https://line-shinkansen.jr-central.co.jp)

kansen.jr-central.co.jp(https://line-shinkansen.jr-central.co.jp)）をご覧ください。

※一部の旅行会社の窓口および他社ネット予約サービスではご購入いただけない場合があります。

※お子さまの年齢制限等はございません。

・発売開始：ご乗車日の１か月前の１０時

※「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」では、最大１年先の指定席をご予約いただけるサービス

を提供しておりますが、「お子さま連れ車両」は１か月前となります。

「お子さま連れ車両」とは

・ 周囲に気兼ねなくご乗車いただくためのお子さま連れの方向け車両です。

※お子さま連れではない一般のお客様もご乗車になることがあります。

・ おむつ替えができるトイレや多目的室に近い１２号車に設定しています。

※多目的室は、歩行の不自由なお客様や気分の悪くなったお客様の先約によりご利用いた

だけない場合もあります。

・ ＥＸサービス（「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」・「ＬＩＮＥからＥＸ」）ならネ

ットから簡単にご予約いただけます。

予約方法や発売情報の詳細は、お子さま連れ車両のホームページ（https://recommend.jr-central.co.jp/oyakotabi/fs/）およびＸ「親子旅【JR東海公式】（@oyako_tabi）」にてお知らせいたします。