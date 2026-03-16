さいたま市

3月28日（土）に岩槻城址公園で「第49回岩槻城址公園桜まつり」を開催します。

岩槻城址公園は約500本の桜が咲き誇る、埼玉県内でも有数の桜の名所です。

桜まつりはこの名所を広く市内外に紹介するために始まり、今回で49回目となります。

当日は琴演奏のほか、飲食物の販売やフリーマーケット、岩槻観光ボランティアガイド会による無料の公園内観光ガイドツアーなど、各種イベントを実施します。

ぜひ、風情あふれる岩槻城址公園の桜をお楽しみください！

1 日時

令和8年3月28日（土）10時から16時まで

※雨天一部中止

2 会場

岩槻城址公園（さいたま市岩槻区太田3-4）

3 内容

琴演奏（4回）、野点（有料、数量限定）、フリーマーケット、緑の基金（花の種等の配布／数量限定）、飲食物の販売、キッチンカー出店、岩槻観光ガイドツアー（城址公園内）

内容について詳細はこちら(https://visitsaitamacity.jp/events/9)へ

4 公園内（菖蒲池周辺）提灯点灯

期間：3月19日（木）から3月29日（日）まで

※点灯は18時から21時まで

5 主催

公益社団法人さいたま観光国際協会

6 問い合わせ先

公益社団法人さいたま観光国際協会（9時から17時45分まで／土・日・祝日休み）

観光事業課 イベント事業第3係

TEL：048-647-8339

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