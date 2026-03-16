Keywordmap、AI検索状況の変化を捉える「AI Overviewsモニタリング機能」を提供開始

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、自社で開発・提供するSEOの調査・分析ツール「Keywordmap（キーワードマップ）」において、Googleの検索機能「AI Overviews（AIによる概要）」の表示状況を継続的に観測・可視化する「AI Overviewsモニタリング機能」の提供を開始いたしました。

AI Overviewsの拡大と検索行動の変化

近年、Google検索結果に表示されるAI Overviews（AIOs）の影響は拡大を続けており、従来のオーガニック流入の減少も報告されています。ユーザーの検索行動は、従来の検索エンジン中心の情報取得から、AIによる要約・回答を起点とする形へと徐々に移行しており、この流れは今後さらに加速していくことが見込まれます。こうした背景から、WebマーケティングにおけるAI検索対策の重要性が高まっています。

しかし、「何をすべきか」を議論する以前の問題として、自社がどのような影響を受けているのかを把握できていないケースも少なくありません。たとえば自社に関係のあるAI Overviewsの表示状況や、あるいはサイト引用・ブランド言及の変化を継続的に可視化できなければ、自社の現在地、ひいては競合との差を正しく認識できず、適切な戦略判断は難しくなります。

継続的なモニタリングが行われていない場合、例えば次のような状況に気づけない可能性があります。

- AI Overviewsが表示される対策キーワードが増加している- AI Overviews内で競合ブランドのみが言及されている（競合に第一想起を奪われている）- 競合の対策強化により、ブランドのタッチポイントが徐々に縮小している

変化を把握できていない状態そのものが、企業にとってリスクとなり得ます。

「AI Overviewsモニタリング機能」で実現する定点観測検索環境の変化を捉える

検索環境の変化を把握するには、継続的な観測が不可欠です。

「AI Overviewsモニタリング機能」は、関連データを毎日自動で取得・蓄積することで、自社を取り巻く検索環境の動きを時系列で把握できる仕組みを提供します。

本機能では、以下の指標を継続的に観測できます。

- AI Overviewsの出現率の推移- 自社および競合サイトのドメイン引用数の増減- 自社および競合ブランドの言及数の変化

これにより、自社の対策キーワード群におけるAI Overviewsへの露出状況を俯瞰し、競合と比較しながら変化の兆しを早期に捉えることが可能になります。

自社が観測しているキーワード群に対するAI Overviewsの出現・引用・言及状況をグラフで可視化

AI Overviewsデータを毎日自動取得。変化の検知と要因分析が可能に

競合との差を定点で捉える

「AI Overviewsモニタリング機能」の特長は、自社と競合の言及状況の差を継続的に比較できる点にあります。

AI検索対策が各社で進む中、競合のみが引用・言及されているキーワードが増えていないか、ブランドの顧客接点が徐々に縮小していないかを定点で確認できます。

自社と競合の差を把握できなければ、施策の優先順位は定まりません。継続的な観測は、的確な意思決定を支える基盤となります。

競合サイトとの比較も可能。シェア推移をグラフで確認し、さらに絞り込み機能で競合のみが引用・言及されているキーワードを抽出

単発分析と継続観測、2つのアプローチ

Keywordmapには、指定キーワードの最新AI Overviewsデータを任意のタイミングで取得できる「AI Overviews出現レポート」機能も搭載しています。

出現レポートとモニタリング機能は、それぞれ役割の異なるアプローチです。

- 出現レポート：任意のタイミングで特定キーワード群を分析する、スポット調査・単発分析に適した機能- モニタリング機能：日次でデータを自動取得し、表示状況や引用・言及の変化を継続的に追う機能

単発で「現状を深く把握する」ことと、定点で「変化を捉え続ける」こと。

2つのアプローチを組み合わせることで、市場の瞬間的な動きと中長期的なトレンドの双方を捉えることが可能になります。

▼Keywordmapを無料で利用できる7日間のトライアルはこちらから

https://keywordmap.cinc-j.co.jp/keywordmap-trial-2_pr

今後の展開

Keywordmapは、日本語に特化した膨大な規模のキーワードデータベースを保有し、AI Overviewsを含む検索結果データ情報を日々蓄積しています。

今後は、この継続的に収集されたデータ基盤を活かし、AI検索を取り巻く変化を多角的に捉え、市場全体の動向や業界構造の変化を俯瞰できる分析環境へと拡張していく予定です。



またCINCでは、AI検索最適化（GEO/LLMO）に関する最新動向を研究し、有効な施策を迅速に実行するためのコンサルティングサービスも提供しています。データの可視化から実行支援まで一貫してサポートすることで、企業のAI検索対応を支援します。

AI検索環境は今後も変化を続けていくことが見込まれます。Keywordmapは、その変化を捉え続けるデータ基盤として進化を重ねていきます。

Keywordmapについて

Keywordmapは膨大な数の検索結果、自社・競合・他あらゆるWebサイト、リスティング広告のデータをもとに、競合調査・キーワード選定・AIライティング・効果計測など、SEO・コンテンツマーケティングを支援する機能を備えたツールです。2016年のリリース後、業種・業界、事業規模を問わず、Web集客を推進する幅広い企業様にご活用いただいています。

URL：https://keywordmap.jp/

Keywordmapの受賞歴

Keywordmapは法人向けのIT製品・クラウドサービスのレビューと資料比較ができる国内最大級のプラットフォーム『ITreview』において、毎年発表されるBest Software in Japanを2年連続受賞しております（2025年度：58位、2024年度：41位）。

また、SaaS比較サイト『BOXIL』においても、Good Seviceを受賞し、あわせてお役立ち度、機能満足度の両部門でNo.1を獲得するなど、多くの方々から高い評価をいただいております。

■関連メディア「Keywordmap‌ ‌ACADEMY‌」 ‌

デジタルマーケティングの基礎知識・最新情報が学べるメディアです。

URL：https://keywordmap.jp/academy/

■ツール・サービスに関するお問い合わせ先

株式会社CINC Keywordmap事務局

mail：km_cs@cinc-j.co.jp

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。

会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/