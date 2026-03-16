「みんなおいでよ！北海道ジオパーク展2026」を開催します！！
北海道
みんなおいでよ！北海道ジオパーク展2026
道では、道内のジオパーク（構想）推進協議会（７団体）などと連携し、
【日時】
体験ブースを出展します。（７ブース）
一部ブースにて特産販売の開催！
※定員に達した場合は、時間内でも受付終了となりますのでご了承ください。
みんなおいでよ！北海道ジオパーク展2026
道では、道内のジオパーク（構想）推進協議会（７団体）などと連携し、
本道の地域活性化に向け、ジオパークを活用した地域振興の取組を進めております。
このたび、道内ジオパークの価値や魅力などを広く発信するため、
次のとおり、ジオパークを楽しく学べる体験型イベントを開催しますので、ぜひ来場ください。
【日時】
令和８年３月２１日（土）１０：００～１７：００
３月２２日（日）１０：００～１６：００
【会場】
新札幌サンピアザ１階「光の広場」
（札幌市厚別区厚別中央２条５丁目）
【内容】
各ジオパーク推進協議会関係者が、ジオパークについて楽しく学べる
体験ブースを出展します。（７ブース）
当日は、ジオクイズラリーも開催し、
２問以上正解された方にはノベルティグッズをプレゼントします！（なくなり次第終了となります）
一部ブースにて特産販売の開催！
【参加費】
基本無料 （一部有料）
【体験ブース】
一部整理券の必要な体験ブースがあります。
整理券は、各日の１０：００より、光の広場内（総合受付）で配布します。（なくなり次第終了）
※定員に達した場合は、時間内でも受付終了となりますのでご了承ください。
【主催】
北海道総合政策部地域政策課（tel：011-204-5795）
【協力】
洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会、アポイ岳ジオパーク推進協議会、白滝ジオパーク推進協議会、
三笠ジオパーク推進協議会、とかち鹿追ジオパーク推進協議会、十勝岳ジオパーク推進協議会、
大雪山カムイミンタラジオパーク構想推進協議会、北海道博物館