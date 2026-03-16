「みんなおいでよ！北海道ジオパーク展2026」を開催します！！

北海道みんなおいでよ！北海道ジオパーク展2026

道では、道内のジオパーク（構想）推進協議会（７団体）などと連携し、

本道の地域活性化に向け、ジオパークを活用した地域振興の取組を進めております。

このたび、道内ジオパークの価値や魅力などを広く発信するため、

次のとおり、ジオパークを楽しく学べる体験型イベントを開催しますので、ぜひ来場ください。

【日時】

令和８年３月２１日（土）１０：００～１７：００

３月２２日（日）１０：００～１６：００

【会場】

新札幌サンピアザ１階「光の広場」

（札幌市厚別区厚別中央２条５丁目）

【内容】

各ジオパーク推進協議会関係者が、ジオパークについて楽しく学べる

体験ブースを出展します。（７ブース）

当日は、ジオクイズラリーも開催し、

２問以上正解された方にはノベルティグッズをプレゼントします！（なくなり次第終了となります）

一部ブースにて特産販売の開催！

【参加費】

基本無料 （一部有料）

【体験ブース】

一部整理券の必要な体験ブースがあります。

整理券は、各日の１０：００より、光の広場内（総合受付）で配布します。（なくなり次第終了）

※定員に達した場合は、時間内でも受付終了となりますのでご了承ください。

【主催】

北海道総合政策部地域政策課（tel：011-204-5795）

【協力】

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会、アポイ岳ジオパーク推進協議会、白滝ジオパーク推進協議会、

三笠ジオパーク推進協議会、とかち鹿追ジオパーク推進協議会、十勝岳ジオパーク推進協議会、

大雪山カムイミンタラジオパーク構想推進協議会、北海道博物館