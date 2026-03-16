今春も帰ってきました！藍染めの本場・徳島県の藍師「Watanabe’s」による天然藍染ワークショップをAllbirds丸の内にて開催決定！

株式会社ゴールドウイン

天然素材を活かしサステナブルなライフスタイルを提案する「Allbirds（オールバーズ）」は、2026年3月20日（金）から3月21日（土）までの2日間、オールバーズ丸の内店にて天然藍染ワークショップを開催いたします。徳島県で伝統的な天然藍染を手がける藍師・染師「Watanabe’s」の協力のもと実施されます。

シューズについた汚れが気になる。洗っても落ちない。でも、思い入れがあって捨てられない。

そんなシューズを、美しい藍色へと生まれ変わらせることができる特別なワークショップです。

大切なものを長く使い続けることも、サステナブルな選択のひとつ。

本イベントでは、汚れてしまったオールバーズのシューズや天然繊維のアパレルを、ご自身の手で藍色に染める体験をしていただけます。また、新しいオールバーズのシューズを染めることも可能です。

徳島の藍師・染師「Watanabe’s」が大切に育てた蓼藍から生まれる天然藍は、深みのある鮮やかな色合いが特徴。ワークショップでは、Watanabe’sによる藍染や日本の伝統文化についての話を聞きながら、実際に染色を体験していただけます。ものづくりの背景を知り、自分の手で染めることで、持ち物への愛着をより深めるきっかけとなるイベントです。

本ワークショップは事前予約制となっておりますが、予約状況によっては当日受付も可能です。

天然藍で染め上げる特別な体験をぜひ店頭でお楽しみください。

参加特典-羊モチーフの特製ワッペンをプレゼント-

本ワークショップの開催にあたり、講師の渡邉氏より参加者全員へ特製ワッペンをプレゼントいたします。オールバーズ製品に使用されている上質なメリノウール生地の端材を原材料とし、本来なら役目を終えるはずだったはぎれに新たな価値を吹き込みました。

天然素材だからこそ美しく藍に染まる、特別な一枚。サステナブルなものづくりの想いが込められたワッペンです。

Watanabe‘s 藍染めワークショップ 開催概要

■開催日程 Allbirds 丸の内: 3月20日（金・祝）・3月21日（土）

■開催時間 １.11:30-12:30 ２.13:00-14:00 ３.15:00-16:00 ４.16:30-17:30 ５.18:00-19:00

■参加費 1点あたり 3850円（税込）※2人で1点を染める場合は3850円のお支払いとなります。

■予約ページはこちら(https://www.goldwin-reservation.jp/events/RpDBKInN4X) ＊予約状況により当日参加も可能です。

■諸注意

藍染はオールバーズ、およびゴールドウイングループ製品（ノースフェイス、ヘリーハンセン、カンタベリー、アイスブレーカーなど）を対象とします。

＊当日購入、着用済みアイテム、シューズも可能です。

＊アパレルの染色に関しては、Tシャツ、ソックス、キャップなど軽衣料でお願いします。

＊藍の特性上、染まらないものもありますのでご注意ください。

＊お子様も参加可能です。（小学生以下は保護者同伴でご参加ください。）

＊エプロンや手袋はこちらで用意いたしますが、染料がつく可能性があるので当日は汚れても良い服や靴でご参加ください。

ワークショップ講師紹介

渡邉健太 （藍師・染師）

山形県出身。阿波藍の産地として知られる徳島県上板町を拠点に藍の栽培、染料となる

蒅(すくも)造り、染色、製作を一貫して行う。古き良き日本の伝統を残しつつ、新たな

機軸で藍を伝えるべく、国内外で幅広く活動を行う。堆肥造り、土造り、種まき、育苗、

栽培、蒅造り、染色液の仕込み… Watanabe’sの藍色は、関わる全ての方々と全ての

過程に想いをもって取り組んだ結果の副産物である。暮らしに寄り添う色として、

人の生活に馴染んでいくものづくりを考える。

Allbirdsについて

サッカーの元ニュージーランド代表のティム・ブラウンとバイオテクノロジーの専門家であるジョーイ・ズウィリンジャー。2人の異色のチームにより、2016年にサンフランシスコで誕生したのが「Allbirds（オールバーズ）」です。

大きなロゴや派手なカラー、ケミカルな素材で作られた従来のシューズ製造に疑問を持ち、着目したのが、ティムの母国であるニュージーランドのメリノウールでした。ティムは優れたメリノウールの可能性を信じ、ジョーイとタッグを組み、快適性とサステナビリティ、シンプルなデザイン性を兼ね備えた「Allbirds」が誕生しました。

代表作である「Wool Runners（ウールランナー）」は高品質のメリノウールが柔らかく足を包み込みます。保温性、通気性、消臭性に優れたその快適性はもちろん、シューレースに再生ポリエステル、インソールにはヒマシ油、靴底はサトウキビから生まれた SweetFoam(R)を用い、カーボンフットプリントを抑えるといった環境に配慮した徹底的なモノ作りを行ってきました。さらには洗濯機で丸洗いできるその利便性が共感を呼びました。日々最新のテクノロジーを生み出しているシリコンバレーで支持を集め、アカデミー賞の受賞経験もあり環境活動家でもあるレオナルド・ディカプリオ氏が投資をし、その評価は世界中に広まっていきました。

その後も、ユーカリ繊維で作られた通気性と快適さをそなえたメッシュ構造の「Tree（ツリー）」シリーズ、100％植物性レザーの「Plant (プラント) 」シリーズを発売し、サステナブルで革新的な素材開発を行い、地球環境への負荷を考慮した現代社会に必要とされている商品を世の中に送り出しています。

店舗について

Allbirds原宿

ストア名：Allbirds 原宿（オールバーズ原宿）

住 所 ：東京都渋谷区神宮前1-14-34

原宿神宮の森ビル1階

電話番号： 03-6804-6827

営業時間：10：00 ～ 19：00 不定休

Allbirds丸の内

ストア名：Allbirds 丸の内（オールバーズ丸の内）

住 所 ：東京都千代田区丸の内3-4-1

新国際ビル1階 105区

電話番号： 03-6812-2580

営業時間：11：00 ～ 20：00 不定休

※ 日・祝日は10：00 ～ 19：00

Allbirds大阪

ストア名：Allbirds 大阪（オールバーズ大阪）

住 所 ：大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪 南館4F

電話番号： 06-6487-8841

営業時間：11：00 ～ 21：00 不定休

Allbirds キャナルシティ博多

ストア名：Allbirds キャナルシティ博多（オールバーズキャナルシティ博多）

住 所 ：福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティOPA 3F

電話番号： 092-263-2132

営業時間：10：00 ～ 21：00 不定休

お問い合わせ先

株式会社ゴールドウイン カスタマーサービスセンター

TEL :0120-307-560

受付時間：9:30~17:00（土日祝日及び、当社指定休業日を除く)