旅の楽しさと多文化共生を体感する子ども向け交流イベントを2026年2月21日開催

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）の子会社であり、グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、国内でホテルを展開する株式会社チョイスホテルズジャパンは、2026年2月21日（土）、小学生を対象とした多文化交流イベント「世界とつながる一日。旅する気分で多文化体験！」を開催しました。本イベントは、昨年初開催し好評を博した取り組みに続く2回目の開催となります。

本イベントは、当社子会社が運営する会員制度「Choice Guest Club(TM)」の支援団体の一つである「認定NPO法人カタリバ」と連携し、外国にルーツを持つ高校生とともに企画したものです。多文化交流を通じて、子どもたちの「将来、世界を旅したい」という夢を育むとともに、国籍・民族・文化の違いを尊重し理解する心を育てることを目的としています。

当日は、「旅で世界とまちを元気に。」をコンセプトに運営するコンフォートホテルの公式Webサイトの会員制度「Choice Guest Club(TM)」会員のお子さま（小学生17名）が参加しました。参加者は、楽しく学べる３カ国・計4つのブース（フィリピン2ブース、中国、ネパール）を巡り、外国にルーツを持つ高校生とコミュニケーションをとりながら旅の楽しさと異なる文化の違いを認め合う大切さを学びました。

当社子会社では、今後も持続可能な社会の実現に貢献できるホテルづくりを目指し、会員制度「Choice Guest Club(TM)」を通じた社会貢献活動を継続してまいります。

■開催概要

名称：「世界とつながる一日。旅する気分で多文化体験！世界の”たのしい”をめぐる旅へ、さぁ出発！」

会場：TKP田町駅前カンファレンスセンター11階（東京都港区芝5-34-7田町センタービル）

日程：2026年2月21日（土）10:00～12:30

参加者：コンフォートホテルの公式Webサイトの会員制度「Choice Guest Club(TM)」会員の

お子さま17名※保護者同伴

参加費：無料

体験内容：・≪中国≫中国の昔遊び「打弹珠（ダーダンヂュー）」

・≪ネパール≫輪ゴムを使った国民的遊び「チュンギー」

・≪フィリピン≫フィリピンに伝わる4つの手遊び

・≪フィリピン≫体を動かして楽しむパビティン！

協力団体：認定NPO法人カタリバ

■認定NPO法人カタリバ 概要

「どんな環境に生まれ育っても、未来をつくりだす力を育める社会」を目指して、2001年から活動している教育NPOです。「困難を抱える子どもたちをまなびにつなぐ」とともに「探究的な学びを届ける」ことに取り組み、年間15万人以上の子どもたちに学びと居場所を提供しています。

URL：https://www.katariba.or.jp/

■Choice Guest Club(TM) 概要

「Choice Guest Club(TM)」は約121万人以上の会員を有する、コンフォートホテルの公式Webサイトの会員制度です。「旅で世界とまちを元気に。」をコンセプトにかかげ、宿泊割引やロングステイなどのお得で便利な特典に加え、SDGsを学べる体験型の特典も提供しています。

「Choice Guest Club(TM)」の最大の特長は、「お客様が宿泊されるごとに、社会が少しずつ元気になっていくプログラム」です。泊まるたびに“choice”がたまり、その“choice”数に応じた寄付額を2016年から毎年、「環境」「教育」「雇用」の各分野と、「日本のまち」「世界のまち」を軸に支援する３つの団体へ贈呈しています。

■株式会社チョイスホテルズジャパン 概要

株式会社チョイスホテルズジャパンは、株式会社グリーンズの100％子会社であり、ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営をしています。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Hotel Collection(TM)を展開しています。

所在地：〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表取締役社長：伊藤 孝彦

URL：https://www.choice-hotels.jp

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド（コンフォートホテルなど）」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務