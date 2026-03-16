筑波大学女子ラクロス部、クラウドファンディング”2部昇格のその先へ。”プロジェクト #繋げ、超えろ”を本日3月16日(月)から開始！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、筑波大学女子ラクロス部のチーム強化費調達を目的としたクラウドファンディングプロジェクトを3月16日(月)16時から開始いたします。

今回のクラファンで頂いたご支援は2部昇格に向けたチーム強化費、遠征費、そして新入部員のための備品購入の補助に活用させて頂く予定です。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1166/invest/784/detail

1.OGとしての想い（2018年度卒OG 武田様）

筑波大学女子ラクロス部へ日頃から多大なご声援、ありがとうございます。



今回、筑波大学女子ラクロス部が ”悲願の「2部昇格」”を目指し、クラウドファンディングに挑戦します。卒業後もコーチとしてチームに携わっていますが、今回は一人のOGとして、この挑戦を全力で後押ししたく、心からのお願いを込めてメッセージを書きます。



私は卒業して7年ですが、現役時代の部活での楽しかった思い出、苦しかった思い、試合に勝った楽しさ、負けた悔しさも、汗も涙も、学生の近くにいるといつも鮮明に思い出します。

現役生の青春の1ページのような姿は、眩しくて、本当に誇らしくて、時には羨ましくて、たまらなく応援したいと思わされます。



今シーズンのチームは、私たちが越えられなかった2部昇格の壁を本気で越えようとしています。これまで引退されたOGたちの悔しい思いを”繋げ”、真摯に練習に向き合い、自分の時間を割いてミーティングを重ね、今までの私たちを本気で”超え”ようとしています。



だからこそ、今年のチームはこれまでとは違う。そう強く感じています。



あの頃の私たちの想いも、どうか一緒に連れていってほしいという思いで、今回のクラウドファンディングを全力で応援します。

そして、今回のクラウドファンディングでは資金支援のお願いだけではなく、筑波大学女子ラクロス部の繋がりを深めたいと思っています。卒業後に筑波を離れたOGの方や、遠方の保護者の方は、なかなか現役生のプレーを見ることが難しいかと思います。

今回のクラウドファンディングでは、リターン品として様々な応援グッズも準備しておりますので、試合会場に足を運んでいただくきっかけになると嬉しく思いますし、是非一緒にチームを応援し、盛り上げてくださると現役生たちの力にもなります！

泥臭く、熱い現役生のプレーから、OGの皆さん、保護者の皆さんもたくさんのパワーをもらえると思います。



”繋げ、超えろ”。

筑波大学女子ラクロス部に関わる全員の力を、このクラウドファンディングを通じて結集し、これまで跳ね返されてきた、2部昇格の壁を超えていきましょう！！

2.支援募集プロジェクトの概要

1）支援募集期間

2026年3月16日（月）～ 2026年4月16日（木）

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

2）目標金額

80万円

3）資金使途

・新歓費（防具、クロス、その他）

・備品の購入（カメラ、ボール、その他）

・コーチング費用

・遠征・強化費

3．リターン品の紹介

今回のクラウドファンディングでは、リターン品（返礼品）として素敵な応援グッズや差入れ品を準備されていますので、いくつかご紹介します。

1）応援タオル

筑波大学女子ラクロス部の伝統ワード「繋げ、超えろ」選手の直筆文字でデザインした、初のオリジナル応援タオルです。

2）応援Tシャツ

アンダーアーマー社製、筑波大学の公式スポーツロゴ入り応援Tシャツです。

3）スティックバルーン

チームオリジナルのスティックバルーン。叩いて鳴らして、選手へエールを届けてください。

4）【法人向け】 選手・スタッフ着用チームＴシャツロゴ入れ

今シーズン、選手・スタッフが公式練習や合宿で着用するTシャツの【袖】に、企業様のロゴ・社名を掲載いたします。

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（https://media.spportunity.com/）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（info@spportunity.co.jp）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、NTTドコモⅾメニュー、SmartNews、スポーツブル、ほか

【会社・団体概要】

◆筑波大学女子ラクロス部

所在地：茨城県つくば市天王台1-1-1

設立日：2005年

主将：松丸碧愛

ホームページ：https://tsukulax.wixsite.com/tsukulax/

Instagram：https://www.instagram.com/stories/tsukuba_womens_lax/

ブログ：https://ameblo.jp/tsukuba-girls-lacrosse/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先

筑波大学女子ラクロス部

担当：前川陽子

E-mail：s2310534＠u.tsukuba.ac.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。