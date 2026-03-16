【仙台うみの杜水族館】海中花見【２０２６年３月２０日（金）～５月１０日（日）】

株式会社 横浜八景島

海と人、水と人との、新しい「つながり」をうみだす水族館、『仙台うみの杜水族館』では、２０２６年３月２０日(金・祝)～５月１０日(日)までの期間、桜の開花にちなんだ「海中花見」を初開催します。

特別水槽「SAKURA Aquascape」では、約2５0匹のサクラダイが、まるで桜が満開に咲き乱れるように優雅に泳ぎます。また、お花見にちなんださまざまなコンテンツもございます。

儚く散る桜とは違った、いつでも満開の水族館ならではのお花見をお楽しみいただけます。

SAKURA Aquascape

１階「親潮 冷たいうみ」のエリアに入ると、特別水槽「SAKURA Aquascape」がみなさまをお出迎えいたします。

「SAKURA Aquascape」は、春爛漫と咲き乱れる桜のように、水槽一面に約250匹のサクラダイが優雅に泳ぐ特別水槽です。国内外問わず愛され、日本の春の象徴でもある桜が、海の中で満開に咲くかのように水槽いっぱいにサクラダイが泳ぎ、日本ならではの季節の訪れをお楽しみいただけます。水槽の壁面も桜の花びらが舞い、春らしさ溢れるピンク一面の装飾が施され、「親潮 冷たいうみ」エリアが幻想的な空間に変身します。

海中でお花見を楽しむような、従来のお花見とは一味違った水族館ならではのお花見を楽しめます。

サクラダイ 学名：Sacura margaritacea 英名：Cherry bass

東京湾以南の南日本沿岸各所に生息。体長は約15cm。雌雄で体の色や模様が異なる。オスの体色は赤色で、白色斑が体側にある。メスは白色斑がなく、背ビレの付け根に黒色斑がある。生まれたときはすべてメスだが、成長するにつれてオスに性別を変える。オスの白色斑が桜の花びらのように見えることから名前がついたという説がある。

期 間：３月２０日(金・祝)～５月１０日(日)

場 所：１階 親潮 冷たいうみ

お花見水槽

「SAKURA Aquascape」が展示される1階「親潮 冷たいうみ」の親潮ギャラリーでは、ひらひらと舞う桜吹雪をイメージしたハダカカメガイや、「花より団子」ということわざもあるほどお花見と縁のあるお団子にちなんだサクラダンゴウオ、名前にハナとつくアカネハナゴイといった、お花見にちなんだ生きものの展示をします。

※生きものは変更となる場合がございます。

期 間：３月２０日(金・祝)～５月１０日(日)

場 所：１階 親潮 冷たいうみ 親潮ギャラリー

オタリアの桜パフォーマンス

アシカの仲間であるオタリアが観覧ゾーンに登場し、得意技を披露するイベント「オタリアフレンドリータイム」にて、桜にちなんだパフォーマンスを行います。オスのチェンは、力強い鼻息で桜の花びらが舞います。メスのカルーアは飼育員お手製のスタンプを使って、木の枝が描いてある台紙に桜を咲かせます。

期 間：３月２０日（金・祝）～５月10日（日）

時 間：HPをご確認ください。

場 所：２階 海獣ひろば

コツメカワウソのごはんタイム～花びらキャッチ～

コツメカワウソのごはんであるむきエビをすり身状にして、桜型にした特別なごはんを皆さまの目の前でほおばるコツメカワウソのごはんタイム～花びらキャッチ～を開催いたします。ガラス面に張り付いた桜の花びら型ごはんをコツメカワウソたちが器用にキャッチ！また、飼育員がコツメカワウソのごはんや生息地などについて解説いたします。可愛らしい姿をご覧いただきながら、コツメカワウソの生態について、楽しく学べます。

期 間：３月20日、21日、22日、28日、29日

4月4日、5日、11日、12日、18日、19日、25日、26日

5月9日、1０日 （計１５日間限定）

時 間：13：00～（約10分）

場 所：２階 アフリカ コツメカワウソ水槽

そのほか、大人気イルカ・アシカ・バードのパフォーマンス「STADIUM LIVE～We Are One～」にて、桜をイメージした和風な楽曲の使用や、「ペンギンフレンドリータイム」の記念撮影コーナーにて、桜の装飾が登場します。

オリジナル魚朱印

「魚朱印」とは、神社やお寺で参拝の証としていただく「御朱印」に倣い、水族館で販売されている来館記念の印章のことです。この度、うみの杜オリジナルの魚朱印の販売を開始いたします。オタリアのチェンが書きあげた館名が真ん中に配置され、うみの杜にいる生きもののデザインで、イロワケイルカ、桜にちなんだサクラダイ、花より団子にちなんだダンゴウオの３種類からお好きなものをお選びいただけます。

あらかじめ文字が印刷された魚朱印の台紙に、選んだ生きものの印を押し、スタッフが購入した日付を記入いたします。来館記念としてはもちろんのこと、うみの杜とのご縁をかたちにできるプログラムです。

※イメージ

期 間：３月２０日（金・祝）～なくなり次第終了

場 所：平日 １階 エントランス プログラム受付

土日祝日 2階 缶バッジづくり体験コーナー

料 金：３００円

特別フードメニュー

特別フードメニュー「春色クリームソーダと“ 花よりスイーツ”BOX」が期間限定で登場いたします。

春らしいピンク色のクリームソーダと、たい焼きやお団子など、さまざまなスイーツをお楽しみいただけるメニューです。

※数量限定

期 間：３月２３日（月）～４月１０日（金）の平日限定

料 金：９５０円（税込）

場 所：１階 フードコート「wakuwaku ocean」

〈営業時間〉