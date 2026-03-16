【千葉県初出店】 「挽きたて」「打ちたて」「茹でたて」にこだわった香り豊かな二八蕎麦を提供　本格蕎麦と一品料理 『ソバキチ イオンモール津田沼』

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）は、2026年3月18日(水)に開業する「イオンモール津田沼 South」（千葉県習志野市津田沼）に本格蕎麦屋『ソバキチ』をオープンいたします。

- 『ソバキチ』 は千葉県初出店となる9店舗目を「イオンモール津田沼 South 6F」のレストラン街にオープンいたします。- 『ソバキチ』では、厳選した国産蕎麦の実を店内の石臼で製粉し、製麺までを一貫して行う「挽きたて」「打ちたて」「茹でたて」にこだわった香り豊かな自家製二八蕎麦を提供しています。蕎麦本来の香りや食感、喉ごしを最大限に引き出すとともに、真昆布と国産鰹で丁寧にとった出汁を使った蕎麦つゆが、その味わいを一層引き立てます。- ランチタイムには本格蕎麦と「海老天丼」や「ロースかつ丼」など、こだわりの丼ぶりを一緒に味わえるボリューム満点のセットをご用意しております。さらに春の味覚であるたけのこや桜海老を取り入れた、この季節だけの限定セットもお楽しみいただけます。- ディナータイムでは、1本から注文できる『ソバキチ』名物の「串天」や「もつ煮込み」に加え、同店初となる「串焼き」を提供します。お酒に合う一品料理と、お好きな日本酒を3種類お選びいただける「利き酒セット」などもご用意しており、お食事でのご利用はもちろんちょっと一杯という時にもお立ち寄りいただけます。- カウンターが象徴的なスタイリッシュで居心地の良い空間は、お一人さまでも仕事帰りや休日の一杯を気軽に楽しめます。また、ご家族やご友人と食事やお酒を囲むテーブル席もございます。- ぜひこの機会に「ソバキチ イオンモール津田沼」で、施設内唯一の本格蕎麦とこだわりの一品料理をご賞味ください。

【店舗概要】

店舗名称：ソバキチ イオンモール津田沼

所在地：千葉県習志野市津田沼1丁目10-30

営業時間：11：00～23：00（L.O.22：00）

オープン日：2026年3月18日（水）

席数：75席

公式HP：https://sobakichi-style.jp/

【メニュー 一例】

■蕎麦

春のおすすめ

・桜えびのかき揚げと季節野菜の海老天もり蕎麦 1,760円

・桜えびのおろしてんばらぶっかけ蕎麦 1,400円

・あおさ海苔のかき玉蕎麦 1,080円

・静岡県産釜揚げしらすと春告げ三陸わかめのぶっかけ蕎麦 1,180円

・夜泣き蕎麦【名物】 1,180円

・もり蕎麦 780円

・おろし蕎麦 980円

・カレー南蛮 1,150円

・大辛冷やし胡麻ダレつけ 1,180円

桜えびのおろしてんばらぶっかけ蕎麦

■うどん・中華そば

・中華そば 味玉のせ 990円

・チャーシュー麺 味玉のせ 1,300円

・焼きうどん 880円

夜泣き蕎麦

■ランチセット ※蕎麦若しくはうどん、お新香付き

期間限定 2026年5月末頃迄

・季節の天ぷら蕎麦とたけのこご飯 1,550円

・桜えびとかき揚げ天そばとたけのことご飯 1,550円

・アジのたたき丼と蕎麦 1,350円

・海老天丼と蕎麦 1,380円

・カレー丼と蕎麦 980円

・ロースカツ丼と蕎麦 1,300円

桜えびとかき揚げ天そばとたけのことご飯

■一品料理

ソバキチ名物！

・串天 各種180円～

・串焼き 各種190円～

・牛モツ味噌煮 玉子入り 650円

・手づくり鶏から揚げ 770円

・ポテサラとカレーマカサラ合い盛り 900円

・まぐろ山かけ 750円

串天

■日本酒

春のおすすめ

・正雪 純米大吟醸 にごり 神沢川酒造 静岡 1,380円

・三井の寿 春純吟 みいの寿 福岡 1,100円

・小左衛門 純米吟醸 中島醸造 岐阜 1,200円

・利き酒セット メニュー内からお好きな物を3種お選びください 1,200円

※価格内容は変更する場合があります。

※価格は全て税抜きです。