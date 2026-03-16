日韓エンタメ会社が業務提携！K-POPボーイズグループ「AmbiO（エンビオ）」のデビューが決定

合同会社MAU

多様な分野で活躍する専門家が集結した韓国の大手総合エンターテインメント企業(株)E ENTERTAINMENT（イーエンターテインメント）が、日本でK-POPレーベルや韓国エンタメ事業を展開する合同会社MAUと業務提携することを発表しました。

(株)E ENTERTAINMENTは、新人アーティストの発掘・育成、広告・広報全般のマネジメント業務、レコード制作・コンテンツ制作・流通などの記録制作業務、国内および海外公演企画制作などの公演事業など、幅広いコンテンツの企画、制作、流通を展開する総合エンターテインメント企業。

“Eternal（永遠）”の理念のもと、情熱と挑戦を原動力に大衆文化芸術の新たな価値創造を目指し、これまでに多くのエンタメを輩出してきました。

その(株)E ENTERTAINMENTが、この度日本でのパートナーに選んだのが、K-POPを中心とした音楽レーベルと韓国エンタメ事業を展開する合同会社MAUです。今後は、合同会社MAU が日本での(株)E ENTERTAINMENTの窓口となり、コンテンツサポートを担当。さらに、これまで同様、日本発信のミュージカル、演劇、ライブ、イベントの企画、制作、運営などを行っていきます。

(株)E ENTERTAINMENT & 合同会社MAU

業務提携第一弾アーティストはAmbiO（エンビオ／엠비오）

(株)E ENTERTAINMENTと合同会社MAUの業務提携後初となるアーティストは、韓国・ソウルを拠点に活動する韓国と日本のメンバーで構成された5人組ボーイズグループAmbiO（エンビオ）。2026年3月18日にファーストミニアルバム『Boys Be Ambitious』で正式デビューすることが決定いたしました。

AmbiO（エンビオ／엠비오）というグループ名には、「Ambition（大志）」と「Eternal（永遠）」の意味が込められており、“男の子は大志を抱け”というメッセージのもと、世界へ挑戦する強い意志を表現しています。ダンスとポップを軸に、パワフルなパフォーマンスと個性あふれるボーカル・ラップで、新世代の大衆文化を牽引する存在を目指します。

AmbiO（エンビオ）デビューまでの歩み

2025年9月19日、公式SNSアカウントを開設。

翌日よりメンバーを順次公開し、大きな注目を集めました。

9月20日：テツ公開

9月21日：ジス公開

9月22日：ルウォン公開

9月23日：ギウォン公開

9月24日：スンサン公開

同年9月27日にはプレデビューシングル「Runnin'」をリリース。10月27日には英語デジタルシングル「I Wish」を発表し、グローバル展開への第一歩を踏み出しました。さらに11月27日には3rdデジタルシングル「Click」をリリースし、着実に実績を積み重ねてきました。

そして2026年3月18日、待望のデビューミニアルバム『Boys Be Ambitious』を韓国にてリリースいたします。

AmbiO（エンビオ）メンバー紹介

テツ（リーダー／ラッパー／ダンサー）

台湾出身

ジス（Jeesoo）（ラッパー）

カナダ出身

ルウォン（ボーカル／ダンサー）

日本出身

ギウォン（ボーカル） 韓国出身

スンサン（ボーカル／マンネ）

韓国出身

※ルウォンは元オーディション番組「MAKE MATE 1」出場者。

※ギウォンは「Boys II Planet」出場経験を持つ実力派メンバー。

Discography（ディスコグラフィー）

・Mini Album

『Boys Be Ambitious』（2026年3月18日）

・Digital Single

「Runnin'」（2025年／プレデビュー） 「I Wish」（2025年／英語シングル） 「Click」（2025年／プレデビュー）

公式SNS

【Instagram】

https://www.instagram.com/ambio_official

【X（旧Twitter）】

KR:https://x.com/ambioofficial

JP:https://x.com/ambio_japan

【YouTube】

https://youtube.com/@ambio_official

＜韓国 会社概要＞

会社名：株式会社Eエンターテインメント

代表番号：02-707-1214

Eメール：HELLO@EENT.CO.JP

Copyright (C) 2022 E ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.

＜日本 会社概要＞

会社名：合同会社MAU 住所：〒153-0064東京都目黒区青葉台1-14-4 WL-16

【各種お問い合わせ窓口】

https://mau.run/contact/

【MAUお問い合わせLINE】

https://lin.ee/QNGDolU