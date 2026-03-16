にじいろ保育園の園児たちがリサイクルを学び・体験

ライク株式会社

保育・人材・介護の事業を展開するライク株式会社（東京本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長 グループCEO：岡本 泰彦、以下 ライク）の子会社で、子育て支援サービス事業を営むライクキッズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本 泰彦、以下 ライクキッズ）は、日本山村硝子株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役 社長執行役員：山村 昇）の協力のもと、ライクキッズが運営する「にじいろ保育園亀戸」にて、園児が集めたペットボトルキャップのリサイクルをテーマにした２度目となる環境学習を開催しました。また、日本山村硝子よりリサイクルによって生まれ変わったプランターが園児たちへ贈呈されました。

ライクキッズでは、運営する保育施設において12,000名以上のお子さまをお預かりしており、次世代に豊かな地球を引き継ぐことを使命と考え、持続可能な社会の実現に努めています。今回の取り組みは、「循環型社会の実現に貢献すること」を掲げ、年間約30億個のプラスチックキャップを供給するメーカーとして、プラスチックキャップの回収・再生・再利用に取り組むリサイクルプロジェクト「RIN～Recycle Innovation in the New Normal～」を推進している日本山村硝子社との継続的な協力のもと実施しました。

環境学習では、日本山村硝子のご担当者様より、園児たちが集めたペットボトルキャップがどのように回収・分別され、リサイクルされてプランターへと生まれ変わるのかを、スライドショーを交えながら分かりやすく説明いただきました。

環境学習の中で、「このプランターはだれが作ったでしょう？」という問いかけに対し、子どもたちからは「工場ー！」という元気な声が上がりました。しかし、「みんなだよー！」という答えが伝えられると、子どもたちは驚きの表情となりました。自分たちが分別・回収したペットボトルキャップが、再び価値あるものへと生まれ変わり、その一部に自分たちが関わっていることを実感する瞬間となりました。



その後、実際に完成したプランターが贈呈され、園児たちは自分たちの活動の成果を目で見て、手で触れて体験しました。

今回の取り組みは、単なるリサイクル活動にとどまらず、「分別すること」「集めること」が社会や環境にどのようにつながっているのかを、子どもたち自身が体感できる貴重な機会となりました。これからもライクキッズでは、持続可能な未来を築くための取り組みを続け、子どもたちの持続可能な社会の実現に対する興味関心を育み、考える機会を創出してまいります。

本取り組みは、2025年8月に両社共同で初回の環境学習を開催し、以降、ライクグループが運営する保育園や介護施設などにおいて、ペットボトルキャップの回収活動を行ってきました。2025年12月末までに合計64,634個のペットボトルキャップを回収し、これらを原料としてプランターへとアップサイクルしました。

今回、アップサイクルをして作られたプランターはライクグループが運営するライクケアの介護施設にも贈呈されました。当社は、今後も本社および一部の保育施設・介護施設においてペットボトルキャップの回収を行い、日本山村硝子へ送付することで、資源循環の取り組みに貢献しています。

■ライクグループについて

ライクグループは、 “人”を軸に、「保育」「人材」「介護」の3事業を展開し、”世の中になくてはならない企業グループ”を目指しております。子育て支援サービス事業では、417ヶ所の認可保育園・学童クラブ等・受託保育施設の運営を行い、総合人材サービス事業では、モバイル、物流・製造、コールセンター、保育・介護、建設業界といった、社会インフラを支える業界における就業人口の増加に注力しております。介護関連サービス事業では、医療連携を強みとし、お看取りまで行う介護付き有料老人ホーム等を26ヶ所運営。「...planning the Future ～人を活かし、未来を創造する～」を理念に、事業を拡大させることによって、持続可能な社会の実現を目指しております。

■会社概要

商号：ライク株式会社

代表者：代表取締役会長兼社長 グループCEO 岡本 泰彦

所在地：〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウェスト17階

設立：1993年9月

事業内容：子育て支援サービス・総合人材サービス・介護関連サービスを営む事業会社を擁する持株会社

資本金：1,548百万円

URL：https://www.like-gr.co.jp/