アミューズメントフィットネスクラブ フィットイージー　「フランチャイズ・ショー2026」 に出展いたしました

フィットイージー株式会社「フランチャイズ・ショー2026」フィットイージー出展ブース

全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は3月4日（水）から6日（金）まで3日間に渡り、東京都で開催された「フランチャイズ・ショー2026」に出展いたしました。

展示ブースでは当社が推進している、考えなくても健康になれるようAIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション（健康の自動化）」や、今後導入予定の新たなアミューズメントサービスを展開しました。3日間で約600社がブースを訪れ、楽しみながら健康になれるアミューズメントフィットネスクラブに高い関心が寄せられました。

◆フランチャイズ・ショー2026概要

開催日時：3月4日（水）から6日（金）10:00～17:00（最終日は16:30まで）

会 場：東京国際展示場「東京ビッグサイト」南展示棟第1・2ホール

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

来場者数：4日（水）10,784人、5日（木）10,484人、6日（金）9,195人

累 計：30,463名

U R L：http://www.fcshow.jp/(http://www.fcshow.jp/)

◆「フランチャイズ・ショー2026」出展ブースの様子「フランチャイズ・ショー2026」フィットイージーブースの様子「フランチャイズ・ショー2026」フィットイージーブースの様子

出展企業の中でも８小間を活用した最大規模のブースで、新規事業を検討している企業様への商談をはじめ、AIヘルスケアオートメーション（健康の自動化）の体験コーナーや今後導入予定のアミューズメントサービスの魅力を紹介しました。

営業担当者による事業内容や運営戦略、出店までの流れについて個別相談を行い、建築業、飲食業、福祉事業などさまざまな業種の企業が当社の事業モデルについて熱心に説明を受ける様子が見られました。

また特に注目を集めたのが「AIヘルスケアオートメーション」の体験コーナーで、胸部を鍛えるマシンを使用すると前方に設置したカメラにより動作解析され、トレーニング回数が当社独自のアプリにリアルタイムで反映されるという画期的な体験を実感いただきました。

フィットネス業界で価格競争が激化する中、シミュレーションゴルフやサウナなどの「アミューズメントサービス」を融合させた新たな形で、独自のポジショニングを獲得している点に大きな関心が寄せられました 。特にAIヘルスケアオートメーションによる革新的なサービスは、他社との決定的な差別化要因として多くの企業担当者から高い評価をいただきました 。

事業説明セミナーの様子事業説明セミナーの様子◆「フランチャイズ・ショー2026」フィットイージー事業説明セミナーの様子

商談のほかにも、各日3回「事業説明セミナー」を実施。

アミューズメントサービスの魅力やAIヘルスケアオートメーション、DXによる省人化運営など当社事業の特徴を紹介したほか、最新の業績や今後の展望についても説明を行いました。

セミナーに参加した飲食業の代表からは「飲食業は多くの人手が必要な業種で今の時代、スタッフの確保が難しい状況。説明を聞き、ごくわずかなスタッフで運営可能であると知り、スタッフ雇用の点で心配ないと感じた」といった声や「加盟契約をすれば福利厚生としても活用できるため、従業員のエンゲージメント向上にも繋げることが可能である」と加盟契約に対して前向きに検討いただくなど、多くの企業担当者が当社の事業モデルへの理解を深めていただく機会となりました。

◆当社の事業における「7つの特徴」

フィットイージーの事業は、唯一無二の「アミューズメントフィットネスクラブ」をはじめ、大きく7つの特徴があります。

１. アミューズメントフィットネスクラブ

マシン・スタジオだけでなく、会員様と市場が求める多種多様なサービスを導入し、

AIを駆使した新たなフィットネス文化を提唱

２. AIヘルスケアオートメーション

AI顔認証を導入しているからこそできる「運動・食事・睡眠」の最適な提案

３. 出店・運営戦略のパッケージ化

物件選定からプロモーション、出店、運営に至るまでのノウハウを仕組み化することで、

業界未経験のオーナー様でも高い水準で店舗運営ができる仕組みを構築。

４. 省力化の為のDX化

（1）AIスマート入会 （2）本部と加盟店を繋ぐ情報共有システム

（3）アミューズメントサービスのWEB予約



５. 信頼感と安心感

（1）FIAへの加盟 （2）Pマークの取得 登録番号：第19001498(01)号

６. 五感で楽しむ空間

視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚に訴えかける、非日常空間の提供



７. サードプレイス

自宅でもない、職場でもない「第3の場所」の提供

▼フランチャイズ加盟店募集中 お問い合わせはこちらhttps://fiteasy.jp/fc-start/

また、「５.信頼感と安心感」の点において先日、オリコン株式会社（本社：東京都港区）（以下「オリコン」）が発表した「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査」の「24時間ジム」ランキングにおいて、当社が総合第1位を獲得いたしました。

※オリコン顧客満足度(R)調査は、実際にサービスを利用したユーザーのみを対象に、オリコンが第三者機関として独自に行う大規模なアンケート調査です。満足度の指標を情報化し、社会全体におけるサービスの質向上に寄与することを目的としています。

今回の調査において、当社は多くの利用者様から多角的な視点で高い評価をいただき、総合第1 位を獲得することができました。

今回の「フランチャイズ・ショー2026」に出展し、さまざまな業種の企業担当者から高い関心を受け、当社は「アミューズメントフィットネスクラブ」という唯一無二の業態への確固たるニーズを再確認いたしました。

今後は、展示会で注目を集めたAIヘルスケアオートメーションの社会実装をさらに加速させるとともに、異業種からの参入を含めたパートナー企業様との連携を強化してまいります。

革新的なテクノロジーと多様なサービスを通じ、誰もが楽しみながら健康になれる次世代のフィットネス文化の創出により一層邁進してまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：1,357,449,180円

従 業 員 数：238名 ※2025年10月31日現在

店 舗 数：259店舗 ※2026年3月16日現在

U R L： https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）