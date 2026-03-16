和希そらさんが登壇「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」睡眠の日スペシャルトークショーレポート

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）が展開するリカバリーウェアブランド「ReFa VITALWEAR(リファ バイタルウェア）」は、3月18日の「春の睡眠の日」(※)に合わせ俳優の和希そらさんをゲストに、スペシャルトークショーを実施いたしました。

(※)一般社団法人日本睡眠協会が制定

寒暖差が大きく、生活環境も変わりやすい春は「睡眠」への注目度が上がる時期。今回のトークショーは、株式会社MTG スリープラボの研究員で睡眠健康指導士の資格を保有している高椋皓一の解説のもと、和希そらさんとともに質の良い睡眠について理解を深める場として開催いたしました。

和希さんは「ReFa VITALWEAR」のルームウェアを着用してご登壇。会場のReFa GINZAには初めて来店されたということで「ReFaさんの製品をたくさん持っているので、すべてのフロアにReFaさんの商品が並んでいてすごくワクワクします。幸せな気持ちになる空間ですね」と高揚感たっぷりにコメントしていただきました。

早速始まったトークショーでは、美容と健康の三大要素として「運動」「食事」そして「睡眠」の質が重要であることや、現代の日本がかかえる睡眠に関する悩みの代表例を高椋が解説。

和希さんに睡眠に関する悩みを尋ねると、寝言をよく言ってしまうとのことで「宝塚音楽学校時代の寮生活で、寝ながら束ねてあるカーテンを指さして『それを解いてほしい！』とルームメイトにハッキリと伝えていたようで、ルームメイトも笑っていました…」というエピソードを披露。

日本人の平均睡眠時間は世界的にも短いデータがあり、少しでも睡眠の質をあげたい、限られた時間の中でしっかり休息を取りたい、というニーズが高まり、リカバリーウェアへの注目も大きくなっているという話題に。

「ReFa VITALWEAR」が展開するのは、「美しくリカバリー」をコンセプトにした機能性とファッション性を両立したリカバリーウェア。MTGが8年の歳月をかけて研究開発した独自開発繊維「VITALTECH(R)」を使用し、身体から放出されている遠赤外線を吸収・輻射することで血行を促進し、疲労回復などの効果が得られるものです。

事前にスリープウェアやインナーをお試しいただいた和希さんは「最高でした。上下セパレートのスリープウェアのパンツの腰部分がかなり上まで覆われているんですよね。リブ素材ですごく気持ちがよくて、おなかを冷やさずに過ごせるので、寝るときだけでなくおうちでのリラックスタイムに着たいです」と着心地と機能性を絶賛。当日、衣装としてご着用いただいたルームウェアも、袖の腕部分にギャザーをあしらうことでより多くの布を使用し、二の腕の血行促進にアプローチをしているデザインであることを紹介されると「すばらしいですね。ルームウェアじゃないみたいなデザイン性で、どこにでも着ていけそう。お部屋でも素敵に過ごしたいという美意識の高い皆さんには持ってこいだと思います」と会場の皆さんにむけてオススメしていただきました。

就寝前のルーティンについて聞かれると「あまり日々のルーティンは決めないタイプなのですが、寝る前と朝起きたときに白湯を飲むようにしています」とのことで、「質の良い睡眠には、体の表面の『皮膚体温』と体の内部の温度『深部体温』の差が寝る前に少なくなっていく過程が重要で、白湯を飲んで体が温まると熱が逃げていくのを助けるのでとても良いです。さらに朝は寝ている間に下がった深部体温を上げることで代謝のスイッチがオンになるので、寝る前／起きた時の白湯は理にかなったとてもいいルーティンです」（高椋）と褒められると和希さんはガッツポーズ。

トークショーでは、来場したお客様からの質問コーナーも実施いたしました。「先日新幹線で寝ようと思っても全く眠れず、疲労が回復しませんでした。和希さんは新幹線でも寝られますか？」という質問には「眠れます！」と即答。「宝塚時代に全国ツアーでいろいろな場所に行く際、新幹線やバスで移動していて、寝られるんですが必ず首がド直角に倒れてしまって毎回痛くなってました。でも爆睡です」とのこと。「寝過ごしたりはしませんか？」と聞かれると「中学生の時なんですが、東京から地元の岡山に新幹線で帰る際、岡山が終点じゃなくて。寝過ごしちゃうんじゃないかと心配した父と母が駅のホームまで迎えにきてくれたんですが、到着した列車の窓の外から案の定寝ている私を父が見つけて、短い停車時間で『降りるぞー！』と車内まで起こしに来てくれたことがありました」とかわいらしいエピソードを披露していただきました。

最後に、「今日は私もとても勉強になりましたし、皆さんも勉強になりましたか？素敵なリカバリーウェアや、睡眠に関するいろいろな情報が聞けて、今日はいい眠りにつけそうですよね。共に良い睡眠をとっていただいて、また元気にお会いしましょう！」と挨拶し、和やかな雰囲気でイベントは終了しました。

ReFa VITALWEARとは

ReFaから生まれたリカバリーウェア

「美しくリカバリー」



美と健康の源である血行について研究を重ねてきたReFaがお届けする、毎日身に着けられるウェア。着ているだけで心身を美しく整える、究極のリカバリーウェアです。

独自に開発した「血行促進繊維 VITALTECH(R)（バイタルテック）」により、一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、右記の６つの効果が期待できます。

ギャザーやペプラムシルエットを取り入れたデザインの起用や、シルクを混紡したハイエンドシリーズの展開など、従来の「リカバリーウェア」のイメージを覆す、着ているだけで美しく、健やかに心身が整う「ReFa」だけのリカバリーウェアを展開してまいります。11月15日（土）よりReFa GINZAにて、11月21日（金）よりECサイトにて販売中となります。

公式HP：https://refa-vitalwear.com/(https://www.mtgec.jp/shop/c/c1025/)

公式Instagram：@refa_vitalwear_official(https://www.instagram.com/refa_vitalwear_official/)

ReFa GINZAとは

ReFaブランド史上最大の旗艦店「ReFa GINZA」は、2025年11月15日（土）、地下1階から地上4階までの全5フロアで、上質な文化が息づく銀座に誕生しました。世界的デザイナー グエナエル・ニコラ氏監修のもと、自然とテクノロジーが融合した空間を実現。日本発のReFaが世界に向けて進化する「ブランド発信の拠点」となる店舗です。

グランドオープンに合わせて新ロゴ・新カラーを導入。さらに、新たに4つのブランドライン・5つの商品カテゴリーが誕生し、100の新アイテム(※)を世界最速で発売しています。

※OPENから3か月間のアイテム発売数

ReFa GINZA 公式HP：https://ginza.refa.net/

ReFa GINZA 公式Instagram：@refa_ginza(https://www.instagram.com/refa_ginza/)

■店舗名：ReFa GINZA ／ リファ ギンザ

■住所：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目9－15 Ginza gCUBE B1F・1F・2F・3F・4F 全5フロア

■営業時間：平日 11：00～20：00／土日祝 10：00～20：00

【本件へのお問い合わせ先】

ReFa VITALWEAR PR：refavitalwear_pr@mtg.gr.jp