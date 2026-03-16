オンラインオリパサービス「アイリストレカ」3周年記念キャンペーン開催

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川裕史、証券コード：3624）の100％子会社である株式会社craftyが運営するオンラインオリパサービス「アイリストレカ」（https://iris-toreca.com/(https://iris-toreca.com/)）は、サービス開始3周年を記念し、2026年3月16日から3月30日までの期間、6つの特別企画によるキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは、毎日無料で参加できる「0ptオリパ」をはじめ、週末限定の周年特別オリパや周年プレミアムオリパなど、6つの特別企画を展開します。無料参加企画やSNSキャンペーンも実施し、既存ユーザーに加え、オンラインオリパ未体験の方でも参加しやすい内容とし、サービスの魅力をより多くの方に届けてまいります。

■ 3周年記念キャンペーン「6大企画」

開催期間：2026年3月16日18:00～3月30日17:59

※各企画の開催日時や参加条件の詳細は、サービスページをご確認ください。

１. 0ptオリパ（1日1回）

期間中、毎日1回無料で参加できる「0ptオリパ」を提供します。ポイントを消費せずに参加できるため、オンラインオリパを初めて体験する方でも気軽にお楽しみいただけます。

２. 初回限定オリパのリニューアル

初回登録時に参加できる「初回限定オリパ」をリニューアルし、既存ユーザーも再度参加できる特別企画として提供します。サービスを体験する入口として、より多くのユーザーが参加しやすい内容に刷新しました。

３. ログインオリパ（3周年特別仕様）

通常のログインボーナスより内容を強化した周年限定のログインオリパを提供します。新機能「トレジャーハント」を実装し、ログインすることで宝箱を獲得できる探索型コンテンツとして楽しめる特別仕様となっています。

４. 週末限定・周年特別オリパ

周年期間中の週末には、周年限定の特別オリパを公開します。これまでアイリストレカで展開してきた各種ゲームギミックを周年仕様として強化し、多彩なゲーム性を楽しめる企画として展開します。

５. 周年プレミアムオリパ

周年期間中、1人最大2回参加できるプレミアムオリパを提供します。本企画は、サービス内でポイントを購入したユーザーを対象とした特別企画です。高額鑑定カードを含む特別ラインナップを用意した、3周年企画の中でも特に豪華なオリパとして展開します。

６. リポストキャンペーン

X（旧Twitter）でキャンペーン投稿をリポストした参加者を対象に、総額100万ptを山分けするSNS企画を実施します（1人最大100pt）。アイリストレカを初めて利用する方でも気軽にご参加いただけます。※リポストキャンペーンのみ3月29日23時59分までとなります。

アイリストレカ公式X（@IrisOripa） https://x.com/IrisOripa

■ アイリストレカについて

アイリストレカは、エンターテインメント性と信頼性の両立をコンセプトとしたオンラインオリパサービスです。プレイ状況に応じて変化する「逆転ゲージ」や、マップ探索型コンテンツ「トレジャーハント」などの機能を取り入れ、抽選要素にゲーム性を組み合わせたサービス設計を特徴としています。

また、アクセルマークグループが運営主体となることで、サービスの透明性や信頼性の確保にも取り組んでいます。今後もユーザー体験の向上を図りながら、オンラインオリパの新しい楽しみ方を提案してまいります。

サービス名：アイリストレカ

サービスURL：https://iris-toreca.com/

公式X（@IrisOripa）：https://x.com/IrisOripa