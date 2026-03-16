岡山県玉野市との『地方創生に係る包括連携協定』の締結について

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）は、地方創生の実現を図るため、岡山県玉野市（市長：柴田 義朗）と「地方創生に係る包括連携協定」を２０２６年１月２９日に締結したことをお知らせします。

１．背景・経緯

損保ジャパンは、お客さまの安心・安全・健康な暮らしを支える保険会社として、地域の安定的な繁栄と安心な暮らしを支援するノウハウを生かし、市民サービスの向上と地域の活性化に貢献するため、玉野市に包括連携協定についての提案を実施し、このたびの協定締結に至ったものです。

２．協定の目的

損保ジャパンと玉野市は、相互に双方が有する知的及び人的資源の有効活用で連携し、玉野市民の福祉向上と玉野市の地域活性化を目指します。

３．協定の主な内容

以下の項目において業務連携を行います。

（１）安全・安心なまちづくりに関すること

（２）芸術・文化・スポーツの推進に関すること

（３）市民参加に関すること

（４）その他両者が協議し合意した事項

４．今後について

損保ジャパンは、今後も玉野市と連携し、地方創生サポートを展開していきます。また、保険代理店等にも本協定について周知し、全社を挙げて玉野市に貢献していきます。

以上