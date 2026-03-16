学ぶ意味を、ともに考える。片山学園中学校との対話型キャリア教育を実施

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 巌、東証スタンダード：2464）は、片山学園中学校（富山県）の生徒の皆さんをお迎えしました。文部科学省が推進するキャリア教育の趣旨にも通じるこの訪問では、社員が「学ぶ意味とは何か」を生徒の皆さんとともに考える時間をご一緒しました。

■ 企業訪問の目的

本訪問は、文部科学省が定めるキャリア教育の定義に基づき、中学生が「社会における多様な仕事」を知り、自身の将来を考えるきっかけになればと思い企画しました。当日は、生徒の皆さんと一緒に以下のようなことを感じ、考えていただけるよう心がけました。

- 働くことのやりがいや面白さを知る- 社会には多様な仕事があることを実感する- 働く人々の姿勢や社会貢献への取り組みを学ぶ- 自分の将来について具体的に考えるきっかけを得る

■ 当日の様子

生徒からは「オンライン教育で対面と異なる点とその克服法」、「本当に意味のある教育とは何か」、「教育の成果はどのように測るか」など、鋭い質問が次々と寄せられました。社員からも「何のために学ぶのか」を問い返す双方向のやりとりが展開されました。

当日のスクリーンには、Aoba-BBTが事業を通じて問い続けてきた「学びの本質」が掲示されました。

「学ぶ」とは、より良く生きるため。人間は「可能性」の生き物。できる・できないではなく、「可能性」の選択肢をどれだけ広げられるかが大切。選択肢が広がれば、その人にとっての「より良く生きる」可能性が広がる。だから「学ぶ」。

このメッセージは、当社の企業行動規範「私たちの約束」に明記された学習者への責任――「答えのない世界を生き抜く力を、生涯にわたりともに育む」――を体現するものです。社員が「先生」としてではなく、「ともに考える大人」として生徒と向き合ったこの場は、当社の理念である「Lifetime Empowerment（学び続ける世界に、力を）」を実践する機会となりました。

■ 参加した生徒の声（抜粋）

- 「本当に意味のある学び」を考えたことがなかった。今日初めて、その問いに向き合えた。- 学ぶのはテストや就職のためだと思っていたが、学びの幅広さに気づいた。- 自分がどう働きたいか、今日初めて具体的に考えた。- 学校の授業の意味について、前向きに捉え直せそう。- 一つひとつのことに意味を見いだせた気がした。

Aoba-BBTでは今後も、全国の学校や教育機関との交流を通じて、次世代を担う若者の皆さんと「学ぶ意味」を一緒に考える機会を大切にしてまいります。

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com