『TREASURE』 「JUNKYU」「ASAHI」と着せかえアバターアプリ『ポケコロツイン』のコラボが実現！

ココネ株式会社

ココネ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：石渡 真維、以下「ココネ」）は、アバターの着せかえやお客様同士のコミュニケーションが楽しめるスマートフォン向けアプリ『ポケコロツイン』において、グローバルボーイズグループ『TREASURE』の「JUNKYU」「ASAHI」とのコラボレーション企画を、2026年3月19日（木）より4月19日（日）まで期間限定で開催することをお知らせします。

■ 「JUNKYU」「ASAHI」の魅力を再現したアバターアイテムを無料でGETできるイベントも！本コラボ限定のアイテムや録り下ろしボイスアイテムなど、『ポケコロツイン』ならではのイベントを楽しもう！

『ポケコロツイン』はふたごの「ココロン」のカワイイ着せかえが楽しめるアバターアプリとして、2020年のサービス開始以来、多彩なコラボレーションを展開してまいりました。そしてこのたび、国内外から高い注目を集め続けている『TREASURE』とのコラボが実現します。

本コラボは『TREASURE』ファンの方はもちろん、どなたでもお楽しみいただける特別企画が満載です。ふたりの魅力を再現したアバターアイテムや、ここでしか聴くことのできない限定ボイスアイテムなど、『ポケコロツイン』ならではの企画で『TREASURE』とのコラボを盛り上げていきます。



【コラボ開催発表動画】https://youtu.be/6mqU6lMKFKc

【『ポケコロツイン』アプリダウンロード】

App Store ／ https://apps.apple.com/jp/app/id1475221397

Google Play ／ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cocone.p2&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cocone.p2&hl=ja)

＜企画詳細 ※一部抜粋＞

■ 「JUNKYU」「ASAHI」の魅力を再現したアバターアイテムを無料でGET！

本コラボの目玉企画として、「JUNKYU」「ASAHI」の魅力を再現したアバターアイテムを無料で入手することができる期間限定イベントを開催します。ヘアスタイルやフェイスパーツに加えて、ふたりをイメージしてデザインされたファッションアイテムがもれなく手に入ります。

【イベント期間】2026年3月19日（木）12時00分 ～ 2026年4月19日（日）23時59分

■ 期間限定コラボガチャでJUNKYUとASAHIの新たな一面を表現した着せかえアイテムをGET！

ふたりの新たな魅力を引き出した衣装や、アバターが過ごす空間「ココリウム」の限定アイテムが手に入るコラボガチャが期間限定で登場します。

【コラボガチャ開催期間】2026年3月19日（木）12時00分 ～ 2026年4月19日（日）23時59分

■ 『ポケコロツイン』でしか聴くことのできないボイスアイテムが登場！

期間限定コラボガチャでは、ふたりの声を楽しめる豪華録り下ろしボイスアイテム「コエイロキャンディ」を手に入れることができます。まるで『ポケコロツイン』の世界にふたりが飛び込んできたかのような特別な体験をお楽しみください。

『TREASURE』について

2020年8月7日にYG ENTERTAINMENTからデビューしたグローバルボーイズグループ TREASUREは、2021年に新人賞を総なめし、「怪物新人」という称号を獲得した。 昨年、『2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN』 を全4都市・計10公演を開催。2022年の日本デビュー以降の単独ライブ累計動員数100万人を突破した。 さらに秋からは全国ツアー 『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』 がスタート。東京・愛知・福岡・神奈川・大阪など全国主要都市で計15公演を実施し、今年2月に京セラドーム大阪で日本ツアーフィナーレを迎え、ツアー総動員30万人を記録した。 更に2026年夏には「TREASURE THE STAGE 2026」開催を予定しており、「ライブ重視型」グローバルボーイズグループとして国内外から高い注目を集め続けている。

【OFFICIAL WEBSITE】https://ygex.jp/treasure/

［コピーライト表記］(C) 2026 YG Entertainment

『ポケコロツイン』について

「ポケコロツイン」はふたごのアバター「ココロン」のカワイイ着せかえを楽しめる、総ダウンロード数1,800万を突破した人気アプリ。

ふたりのココロンをコーディネートして、ふたごコーデや恋人コーデに親子コーデ、ふたりならではの様々なファッションコーデを楽しめます。

着せ替えゲームよりも面白い着せ替えSNSの世界で、あなただけの遊び方を見つけよう。

【ポケコロツイン公式X】https://x.com/PokecoloTwin

＜『ポケコロツイン』概要＞

・対応OS：iOS 13.0 以上。iPhone、iPad、および iPod touch に対応 / Android 6.0 以上

・ジャンル：ソーシャルネットワーク

・価格：基本無料（一部アイテム課金）

［コピーライト表記］ (C) cocone corporation

ココネ株式会社について

ココネ株式会社は、スマートフォン向けのアバター着せかえコミュニケーションアプリ『ポケコロ』シリーズや『リヴリーアイランド』『ピュア二スタ』などのサービスを提供するココネグループの中核となるコンテンツ企業です。ココネグループが全世界でお客様にお届けした、飾るためのアイテム＝デジタル資産は120万種300億個を超え、ココネが提供するデジタルワールドは大きく広がっています。アバター開発とコミュニティ運営、語学教育・教育事業の経験をもとに、利便性や機能性ではなく、ココネが得意とする「感性」をカタチにできるデジタルワールド、メタバース空間の構築を進めています。

＜会社概要＞

会社名：ココネ株式会社（URL：https://cocone.co.jp ）

設立：2008年9月

所在地：東京都世田谷区若林3-1-18

事業内容：ソーシャルエンターテイメントサービス、アプリ企画・開発・運営