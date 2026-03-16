【日本初※】東京湾岸の夜空にブランドメッセージを。キラナガーデン豊洲でのドローンショー広告事業でVISIONOIDがドローン演出を担当

VISIONOID株式会社

ドローン演出のプロフェッショナル集団、VISIONOID株式会社（本社：東京都、代表取締役：竹中 悠満）は、株式会社 Kiranah Resort（キラナリゾート、本社：東京都千代田区）が運営する屋外レジャー・レストランの複合施設「キラナガーデン豊洲」（所在地：東京都江東区豊洲6-5-27）の夜空を巨大な広告キャンバスに変えるドローンショー広告事業において、ドローン演出を担当いたします。





「キラナガーデン豊洲」は、LEDを搭載した多数のドローンが夜空にアニメーションを描く光のエンターテイメント「ドローンショー」を定期展開し、広告メディアとして販売する事業を開始します。東京湾岸のロケーションを活かしたナイトタイムの演出として、夜空の巨大なキャンバスを様々なアニメーションで彩ります。

本事業の第一弾として、2026年3月19日（木）に、同年3月20日（祝）～22日（日）にTOYOTA ARENA TOKYO（東京・お台場）で開催される活動休止前ラストライブ『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の“前夜”にちなみ、ファンの皆さまへ感謝の気持ちを伝える「THANK YOU」ドローンショーを実施します。

ドローンショーは、夜空に浮かぶ光のアニメーションにより記憶に残るメッセージを届ける、新しい体験型コミュニケーションです。企業・ブランドにとっては「次世代型の屋外広告（OOH）」として活用でき、さらにドローンショーの記録映像をSNS・WEBなどへ二次展開も可能な新しい広告モデルです。

※日本初とは、公開情報に基づく当社調査の範囲で、東京都内における同種の取り組みとして（当方が把握する限り）

ドローンショー広告第一弾：3/19「RIP SLYME THANK YOU ドローンショー」

RIP SLYMEが歩んできた時間、そしてファンの皆さまが重ねてきた思い出へ。

夜空に浮かぶ光のアニメーションで、言葉では伝えきれない“ありがとう”を表現します。

実施概要（予定）

● 日程：2026年3月19日（木）

● 飛行場所：キラナガーデン豊洲 上空（東京都江東区豊洲6-5-27）

● 時間：21:00以降（営業時間外／詳細はRIP SLYME公式Xアカウントhttps://x.com/ripslyme_comで発表）

● 内容：LED搭載のドローンによるアニメーション演出（“THANK YOU”など）

※天候・安全運航上の理由により、内容変更または中止となる場合があります。

＜観覧エリア＞

●豊洲・晴海エリア、有明エリア、芝浦エリア他、東京湾沿岸、近郊エリアにて観覧が可能です。

●キラナガーデン豊洲に観覧エリアはございません。

●BGMによる演出はございません。



＜イベントに関する注意事項＞

●雨天・強風等により実施時間や内容の変更、または中止になる可能性があります。最新情報はキラナガーデン豊洲公式SNS X、およびRIP SLYME 公式 Xをご確認ください。

●ドローンショーを鑑賞するために、無断で私有地に侵入することや、無断駐停車による観覧、周辺道路、商業施設、店舗、近隣住民の迷惑になる行為は絶対にお止めください。

●立入禁止、または制限されている区域内に立ち入る等の行為は危険ですので、絶対にお止めください。

●敷物やテント等を含む場所取り等の行為はお止めください。

●飛行場所周辺への小型無人飛行機（ドローン等）の持ち込み・飛行は固くお断り致します。

●観覧におけるトラブル、事故やケガ、盗難、紛失等につきましては、主催者は一切の責任を負いかねます。

RIP SLYME オフィシャルHP： https://ripslyme.com/

RIP SLYME オフィシャルInstagram： https://www.instagram.com/rip_slyme/

RIP SLYME オフィシャルX： https://x.com/ripslyme_com

RIP SLYME オフィシャルTikTok： https://www.tiktok.com/@ripslyme_official

RIP SLYME オフィシャルfacebook： https://www.facebook.com/RipSlymeOfficial

RIP SLYME オフィシャルYouTube： https://www.youtube.com/@ripslyme_official



【RIP SLYME プロフィール】

RIP SLYME（リップスライム）

1994年結成。2001年「STEPPER'S DELIGHT」でメジャーデビュー。

斬新なアイデアのビートと個性溢れるMC陣のマイクリレーからなる独自のHIP HOPを鳴らし続け、数多くのヒット曲を生み出す。2ndアルバム「TOKYO CLASSIC」のミリオンヒットや日本のHIP HOPアーティスト史上初の日本武道館単独公演、5万人野外ライブなど、数々の実績を残した。活動休止とメンバー脱退を経て、2022年よりRYO-Z、ILMARI、FUMIYAの3人体制で活動した後、2025年4月からPES、SUがメンバーに復帰し再び4MC＋1DJ編成に。楽曲リリース、全国の大型フェス出演をはじめ、他アーティストとのコラボやソロ活動も精力的に行う。

企業・ブランド向けドローンショー広告メニュー



ドローンショーは、ブランドメッセージを「空に掲出し、体験として届け、映像資産として広げる」ことができる次世代のコミュニケーションメディアです。周年施策・新商品発表・キャンペーン・採用広報など、さまざまな用途でご活用いただけます。



● 料金目安：500機ドローンショー：500万円～／回（税別）

※内容（ショー時間／演出／制作範囲／撮影編集／二次利用設計等）により変動します。

● 発着場：キラナガーデン豊洲（KIRANAH GARDEN TOYOSU）東京都江東区豊洲6-5-27

● 実施体制：株式会社キラナリゾート（場所提供）・VISONNOID株式会社（ドローン演出）・WIT COLLECTIVE合同会社（クリエイティブディレクション）・株式会社CLIPS（イベント制作）・株式会社マテリアル（PR）



開始当初はキラナガーデン営業時間外（21:00以降）にドローンショーを実施します。

将来的には、営業時間内のドローンショー実施や、ドローンショーと合わせた施設内での飲食体験や貸切イベントと連動した演出、さらには季節・IP・スポーツ等をテーマとする演出など、キラナガーデン豊洲ならではのナイトタイムの体験を拡張する取り組みを検討しております。



キラナガーデン豊洲について

取組みの背景・想い、今後の展望



キラナガーデン豊洲では、「時間（トキ）に彩りを。人生にヨロコビを。」という理念のもと、人々の想像を超えるエモーショナルな体験価値の創出に挑戦してまいりました。屋外レジャー、飲食、多様なイベントを融合させた複合型リゾート体験施設として、世代を問わず楽しめる場づくりを推進しています。また他企業様とのタイアップや価値共創といった手法も取り入れながら、かつてない高揚感と驚きをお届けできるイベント・アクティビティなど体験コンテンツの魅力向上にも取り組んでいます。

本イベントは、絶好のロケーションを活かしたナイトタイムを彩る新たな演出や、レジャーコンテンツの体験価値の向上を目指す活動の一貫として、実施することに至りました。今回の取組み結果を踏まえ、営業時間内のドローンショー実施、ドローンショーと連動した新たな飲食体験や貸切イベント、さらには季節・IP・スポーツをテーマとした多様な演出イベントなど、体験コンテンツの拡張を検討。加えて、企業やブランドのメッセージを「空に掲出し、体験として届け、映像資産として 広げる」ことのできる次世代型の屋外広告（OOH）・コミュニケーションメディアとして、周年施策・新商品発表・キャンペーン・採用広報など、さまざまな課題解決に向けてご活用いただけるソリューション提供の可能性も視野に、検討を進めてまいります。



■施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲

公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com

住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27

交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど

施設面積 ：約7,000平方メートル

席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席

電話番号 ：03-6910-1818

【本件に関するお問い合わせ】



● ドローン演出に関するお問い合わせ：info@visionoid.co.jp

（VISIONOID株式会社 広報担当）



● ドローンショー広告事業に関するお問い合わせ：info@drone-ad.jp

※媒体資料（活用例／提供プラン／実施までの流れ等）をご希望の方は「キラナガーデン豊洲 ドローンショー資料希望」と明記のうえご連絡ください。

