『うさまるキッチン』3月後半限定新規着せ替えが登場！

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ポッピンゲームズジャパン株式会社

スマートフォン向けクッキングゲーム「うさまるキッチン」は、2026年3月16日（月）より3月後半限定ステージを開催いたします。




■3月後半限定ステージ


開催期間: 2026年3月16日（月）メンテ後　-　2026年4月1日（水） 14:00


対象ステージクリアで、[新規]フレンチシック、[復刻]ふうせん販売の着せ替えがゲットできます！



■新規ログインボーナスも開催！


新規ログインボーナスが開催！3月後半限定ステージで役立つ具材などもゲットできるので、もれなくゲットしよう！



【旬の具材ログインボーナス（3月後半）】


3月後半限定ステージの旬の具材がラインナップ！今回の旬の具材は、ふぐ刺しと焼きたけのこです。3月後半限定ステージでの売値がアップするので是非ゲットしてください！




実施期間:


3月16日 (月) メンテ後 - 4月1日 (水) 14:00




※期間中は表示されている7日分のログインボーナス全て獲得すると1日目から再度獲得可能となります。






【3月後半CP券ログインボーナス】


旬の具材が獲得できる3月後半 CPセットで使えるキャンペーン券が獲得できるログインボーナスです。




実施期間:


3月16日 (月) メンテ後 - 4月1日 (水) 14:00




※期間中は表示されている7日分のログインボーナス全て獲得すると1日目から再度獲得可能となります。






■製品概要


タイトル名　　　：うさまるキッチン


リリース日　　：2024年8月13日


ジャンル　　　　：クッキングゲーム


プラットフォーム：App Store / Google Play


本体価格　　　　：無料(アプリ内課金あり)


著作権表記　　　：(C) sakumaru　(C)RABBIT TAIL STUDIO Co.,Ltd.


公式サイト


https://usamaru.rabbittail.studio/




■Rabbi Tail Studio株式会社について


東京都渋谷区に本社を構えるゲームパブリッシャー。2024年8月13日に、「うさまるキッチン」を配信


本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6　エフワン北参道301


代表者：代表取締役　谷口 祐一郎


会社HP：https://rabbittail.studio/




■ポッピンゲームズジャパン株式会社について


東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。


代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。


本社：東京都港区新橋3-11-8　オーイズミ新橋第2ビル　802号室


代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎


会社ＨＰ：https://poppin-games.com/




■スパイラルセンス株式会社について


東京都渋谷区に本社を構えるゲームデベロッパー。 コンシューマ、ソーシャルを始めとするゲーム開発を中心におこないながら、 VR、ARと言ったXRコンテンツ開発もおこなっています。


本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6　エフワン北参道301


代表者：代表取締役　小林俊夫


会社HP：https://spiralsense.jp/




※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。


※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。


※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。