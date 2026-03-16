「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」シリーズ35周年記念　シリーズ音楽を全身で体感できるライブ”SONIC - LIVE!” 開催決定！本日より最速先行の抽選受付を開始

株式会社セガ

株式会社セガは、2026年にシリーズ35周年を迎える「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のアニバーサリーイヤーを記念し、「ソニック」シリーズの音楽を全身で体感できるライブ「SONIC - LIVE! A Musical Odyssey of Sonic the Hedgehog」（主催：プロマックス）を、2026年6月28日（日）に東京・昭和女子大学 人見記念講堂にて開催することを決定いたしました。

ヴォーカル楽曲を含む「ソニック」シリーズ35周年にわたる音楽の歴史を、本ライブのために結成されたバンドと特別編成オーケストラによる生演奏で、思い出のシーンとともに振り返ります。

なお、本日3月16日（月）18:00より、イープラスにて最速先行受付（抽選）を開始しました。詳細は、公式サイトをご確認ください。

音速で圧倒的なヒーロー・ソニックの35年の歴史が音楽でよみがえる瞬間を、ぜひお見逃しなく！

＜公演概要＞

公演名

SONIC 35th Anniversary

『SONIC - LIVE!』

A Musical Odyssey of Sonic the Hedgehog

開催日時

2026年6月28日（日）

開場 17:00／開演 18:00

出演

スペシャルゲスト 瀬上純（Guitar）

and more…！

会場

昭和女子大学 人見記念講堂

住所：東京都世田谷区太子堂1-7-57

チケット料金（税込・全席指定）

S席（特典グッズ付）：\16,000／A席：\9,900

※3歳以下入場不可

チケット取り扱い

＜チケット最速先行受付（抽選）＞

受付期間：2026年3月16日（月）18:00～3月23日（月）23:59

チケット購入先（イープラス）

国内受付：https://eplus.jp/soniclive/

インバウンド受付：https://eplus.tickets/soniclive-ib/

＜一般販売＞

販売開始：2026年4月11日（土）12:00～

公式サイト

https://promax.co.jp/sonic-live/

主催

プロマックス

協力

株式会社セガ／株式会社ウェーブマスター

※公演の詳細や注意事項は、公式サイト(https://promax.co.jp/sonic-live/)をご確認ください。

■「ソニック」シリーズとは

セガを代表する世界的キャラクター、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、2026年6月23日に35周年を迎えます。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、ゲームのみならず、映画シリーズの世界的ヒットやアニメーション、音楽、商品展開など、エンタテインメント全体に活躍の場を広げ、世代を超えて愛されるキャラクターへと成長しています。

35周年を迎える今年、ソニックはこれまで以上に多彩なステージへ音速で駆け抜け、世界中のファンに新たな驚きと体験を届けていきます。

◆ソニック公式X（旧Twitter）アカウント：https://x.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。