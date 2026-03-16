劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray発売記念として「ゾンビランドサガEXPO」を2026年4月6日(月)～4月26日(日)の期間、有楽町マルイにて開催決定！！

株式会社fave

株式会社faveは有楽町マルイ8階イベントスペースにて「ゾンビランドサガEXPO」を開催いたします。

本展示会は劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray発売記念として開催される展示会となります。



■展覧会のみどころ

本展覧会はフランシュシュや巽幸太郎をはじめとする「ゾンビランドサガ」シリーズ作中キャラクターの設定資料の展示、名台詞・名場面とともにストーリーを振り返るコーナーや、思い出の地下牢などのフォトスポットを巡りながらこれまでの「ゾンビランドサガ」シリーズを振り返ることができる展示会となっております。本展示会オリジナルの描き下ろしイラストを使用したグッズの発売もございます。

■入場特典

前半：SNS風クリアカード

後半：スタークリアカード

＜配布スケジュール＞

前半：4月6日(月)～4月17日(金)

後半：4月18日(土)～4月26日(日)

※全日程、絵柄はお選びいただけません。



＜開催概要＞

■タイトル：「ゾンビランドサガEXPO」

■会期：2026年4月6日(月)～4月26日(日)

■営業時間：11:00～19:00（最終入場18:30）

■場所：有楽町マルイ8階イベントスペース

■主催：株式会社five

■協力：劇場版ゾンビランドサガ製作委員会■展覧会HP：https://www.fave-e.co.jp/anime/zombielandsaga-expo

■展覧会公式X（旧ツイッター）：@ZLS_EXPO

＜チケット・入場料情報＞

■【日時指定入場券】：2,000円(税込)

対象期間：4月6日（月）/4月11日（土）/4月12日（日）

WEB購入：各日前日22:00まで

店頭Loppi販売：各日前日23:59まで

■【一般入場券】：2,000円(税込)

4月6日（月）/4月11日（土）/4月12日（日）以外の日程にて有効。

■【当日入場券（会場販売）】2,000円(税込)

<販売開始日>

3月11日(水)10:00~

【プレイガイド】

ローソンチケット

https://l-tike.com/zombielandsagaexpo/

【Ｌコード：30133】

※4月6日（月）/4月11日（土）/4月12日（日）は【日時指定入場券】のみ有効。【一般入場券】ではご入場いただけません。

※【当日入場券】は日時指定の日程の場合、空きがでた枠のみ会場内にて販売をいたします。その他の日程につきましては、混雑状況により購入を制限させていただく場合がございます。

※【当日入場券】は当日限り有効、会場内のみでの販売となります。

＜注意事項＞

※混雑時は入場を制限する場合や整理券配布などの対応を行う場合ございます。

※中学生以上有料、小学生以下は保護者同伴に限り1名まで入場無料となります。

※開催時間は変更になる場合がございます。

※スケジュールおよび展示内容は予告なく変更になる場合がございます。

※入場は閉場の30分前までとなります。

※再入場不可となります。

※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。展覧会公式サイト及びX(旧Twitter)にて最新情報や注意事項を必ずご確認の上、ご来場ください。

※ご来場の際は、本注意事項、係員の指示・誘導に従ってください。お守りいただけない場合は、入場をお断りする場合や退場していただく場合があります。

※再入場は不可です。なお物販コーナーはチケットをお持ちのお客様のみ入場可能です。

※会場が混雑した場合、お客様の安全確保の為、入場規制を行う場合がございます。

※混雑の際は入場までお待ちいただく場合や、予告なく開催時間などを変更させていただく場合がございます。

※通路などの共有スペースでの座り込みなど、他のお客様のご迷惑になるような行為はご遠慮ください。

※会場内は飲食禁止、禁煙となります。

※会場内は一部撮影ができない個所がございます。ご入場時にスタッフよりご案内いたします。またフラッシュ撮影、自撮り棒・三脚等の使用、動画撮影、録音はご遠慮ください。撮影の際は、周囲のお客様にご配慮いただくとともに、スタッフの指示に従ってください。

※撮影した写真の用途は私的利用に限ります。なお撮影可エリアで撮影された写真のSNSへの投稿は問題ございませんが、他のご来場者様等の写り込みにはご注意ください。

※担当スタッフが、会場にて写真、ビデオの撮影を行う場合があります。撮影した写真、画像は今後のイベントの宣伝物などに使用させていただく可能性がございますので、予めご了承ください。

※社会状況によりイベント・営業内容に変更の場合がございます。また天災や機器トラブル時には、営業を中止・変更することがございます。

※天変地異及びそれに伴う交通機関トラブルの場合でも、展覧会が開催された際には払い戻しできません。

※展示品及び展示ケースや壁などには触れないでください。

(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会