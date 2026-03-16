WTAテニス選手 ダニエル・コリンズの闘争心をその手に。シグネチャーパドル「DANIMAL」新登場

株式会社 ラコステ ジャパン

株式会社ラコステジャパンは、グループ会社であり日本国内で販売代理店契約をしている Tecnifibre（テクニファイバー） ブランドより、契約テニス選手である Danielle Collins（ダニエル・コリンズ） と共同で企画したピックルボールパドル 「DANIMAL」 を、2026年3月24日 に発売します。

「DANIMAL」は、Tecnifibreの人気モデル BLITZ をベースに、ダニエル・コリンズ選手 の情熱、闘争心、そしてコート上で放つ圧倒的なエネルギーを、より大胆に表現したシグネチャーモデルです。

燃え上がるようなインパクトを持つカラーリングと、アグレッシブなプレーを後押しするパフォーマンスを兼ね備え、コートで確かな存在感を放ちます。

■ DANIMAL 誕生の背景

全豪オープン準優勝、マイアミ・オープン優勝など、世界のトップレベルで戦い続けてきた ダニエル・コリンズ選手。

そのプレースタイルは、迷いのないショット、前へ踏み込む攻撃性、そして最後まで主導権を握りにいく強いメンタリティに象徴されます。

一方で、コリンズ選手は熱心なピックルボールプレーヤーでもあり、ピックルボールは彼女にとってお気に入りの趣味のひとつでもあります。

競技者として培ってきた感覚と、実際にピックルボールを楽しむプレーヤーとしての視点。その両方を掛け合わせることで、彼女らしい攻撃性と遊び心を表現した1本が誕生しました。

今回Tecnifibreは、革新的なパドル開発で注目を集める Six Zero とともに、コリンズ選手の個性を体現するシグネチャーモデルを企画。

BLITZの高い完成度をベースに、より大胆でパンチのあるビジュアルをまとわせた「DANIMAL」が誕生しました。

■ 製品特徴

1. BLITZ譲りのパワー性能とスピン性能

Raw Compositeフェースとエクストラリーチ形状を採用。

力強いドライブや攻撃的な展開を支えながら、スピン性能にも優れ、相手を押し込むショットメイクを可能にします。

2. 15mmポリプロピレンコアによる、柔らかさと反発力のバランス

15mm厚のポリプロピレンコアが、ボールをしっかり受け止める柔らかさと、必要な反発力を両立。

ハードヒット時にも扱いやすく、安定感のある打球感を実現します。

3. T-Feelテクノロジーによる快適で安定したフィーリング

Tecnifibre独自の T-Feelテクノロジー により、振動を効果的に吸収。

インパクト時の不快なブレを抑え、安心感のある打感とコントロール性をサポートします。

4. Carbon Fusion Edgeと周辺フォーム構造による高い安定性と耐久性

フレーム外周部に施した Carbon Fusion Edge と周辺フォーム構造により、面安定性と耐久性を向上。

強打の応酬でもパドル性能をしっかり支え、競技志向のプレーヤーにも応える設計です。

■ 製品概要

商品名：DANIMAL

発売日：2026年3月24日

希望小売価格：32,500円（税抜）

■ Tecnifibre について

Tecnifibre（テクニファイバー） は、テニス、スカッシュ、パデル、そしてピックルボールなど、ラケットスポーツに特化したフランス発のブランドです。

革新的な素材開発とトップアスリートとの共同開発を通じて、あらゆるプレーヤーにより高いパフォーマンス体験を提供し続けています。

■商品のお問い合わせ先

Tecnifibreお客様センター 0120-003-390

(受付時間：月~日曜日：10:00 ~ 17:00（祝休）)

■Tecnifibre公式サイト

www.tecnifibre.jp

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