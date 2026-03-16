「カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement」に出展！

TOKYO GX ACTION PR事務局

東京都は、2030年のカーボンハーフ、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、化石燃料からクリーンエネルギー中心の社会へと転換する取組として「TOKYO GX ACTION」を実施しています。

「TOKYO GX ACTION」 は、2026年3月20日（金・祝）・21日（土） に幕張メッセで開催される「カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement」に出展します。

本出展は、2026年の「TOKYO GX ACTION」プロジェクト方針である「都民ひとりひとりのGX ACTIONへ」を掲げ、ご来場者の皆様に対し、日常の選択を「自分事のGX」としてアップデートいただくきっかけを提供することを目的としています。長年環境保護に取り組んできたハロー！プロジェクトの活動文脈と、最新の脱炭素アクションを掛け合わせることで、これからの東京における新しいライフスタイルを提案します。



また、昨年のジャパンモビリティショー等での実施において、来場者から「楽しみながら脱炭素への理解を深められる面白い取り組み」と大きな反響を呼んだデジタルスタンプラリー「TOKYO GX ACTION プラチナラリー」も会場限定の特別特典をご用意して、2026年さらにパワーアップして再始動いたします。

【開催概要】

・日程： 2026年3月20日（金・祝）・21日（土）

・会場：幕張メッセ （国際展示場 ホール3）千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1

・「TOKYO GX ACTION プラチナラリー」会場限定特典：

スタンプ1個で、DECA!BEAT（デカビート）のオリジナルグッズなどが当たる抽選会に参加いただけます。

・詳細URL：https://www.satoyamamovement.com/event.html

■生成AIを搭載した「TOKYO GX ACTION プラチナラリー」

2月27日よりスタートした「TOKYO GX ACTION プラチナラリー 2026」は、生成AIを搭載し、スマートフォンひとつで日常の“地球にやさしいアクション＝GXアクション”を記録できるデジタルラリーです。今年は、再生可能エネルギーの利用や環境に配慮した移動など、合計50個のGXアクションをラインナップ。アクションを実践してスタンプを貯めることで、未来の東京をより良くする一歩を楽しみながら踏み出すことができます。

また、参加者への特典もさらに充実させました。2～3月の第1弾キャンペーンでは、2026年に東京で開催される世界最高峰のEVレース「フォーミュラE」の1Dayペア観戦チケットをはじめ、「えらべるPay」や「環境にやさしいギフト」、自然を満喫できる「体験ギフト」など、ライフスタイルを彩る豪華賞品が抽選で当たります。

「TOKYO GX ACTION プラチナラリー 2026」は、2026年7月26日まで開催。

■TOKYO GX ACTIONプラチナラリーはこちらから

https://stamprally.digital/tokyogxaction/sr1638

※景品イメージ※画面イメージ

TOKYO GX ACTIONについて

【参考】「TOKYO GX ACTION」とは

- キーメッセージ：「かえていこう。エネルギーと東京の未来を。」- 目的：2030年のカーボンハーフ、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、化石燃料からクリーンエネルギー中心の社会へと転換するGXの取組を加速させていきます。都民一人ひとりがGXを理解し、行動を変えていくことを目指し、年間を通じて最新のGX技術などを広く発信していくためのプロジェクトです。- 公式ホームページ：https://tokyo-gx-action.jp/- X：https://x.com/tokyo_gx_action- Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_gx_action/