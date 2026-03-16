【イベント情報】ハコネクトコラボカフェ in JAM Akihabaraが開催決定！

株式会社アナログ

株式会社アナログ（所在地：東京都千代田区）が運営する、VTuber事務所ハコネクトは2026年3月16日(月)から3月29日(日)までの期間、純メイド喫茶「JAM Akihabara」にてハコネクトコラボカフェが開催されることをお知らせいたします。

今回のコラボカフェでは「ハコネクト5期生」考案のコラボフード・コラボドリンクを展開いたします。

■ドリンク情報

・雫川なのか：なのかのキラキラクリームソーダ 1,500円

ラムネシロップ/炭酸/ストロベリーアイス/金平糖

・翠森アトリ：歯に沁みます～安い虹スパありがとなのじゃ～ 1,700円

ガムシロップ/炭酸/バニラアイス/ハート型シュガー/生クリーム/チェリー缶詰

別添えシロップ：赤:ストロベリー/黄:マンゴー/緑:メロン/青:ブルーキュラソー

・白熊汰べる：バタフライピーとレモンの思い出 1,500円

レモンゼリー/ガムシロップ/バタフライピーティー/炭酸

・卯夢月めお：めおのごほうびいちごみるく！ 1,500円

ストロベリーシロップ/ミルク/生クリーム/ストロベリーソース/ストロベリーグミ

・もふやまそらら：ふわふわそら色みるく(ハート) 1,500円

ブルーキュラソーシロップ/ホワイトウォーター/ミルク/生クリーム/わたあめ/ハート型シュガー/チェリー缶詰

・ちゃまこ：やっぱりいつものKPハイボール 1,500円

ウィスキー/ブルーキュラソーリキュール/炭酸/レモン

■フード情報

・雫川なのか&もふやまそらら：クロッフル(普通に雫川が食べたいから)&肉球もふもふぱんけーき！ 1,600円

クロッフル/生クリーム/チョコソース/チェリー缶詰/パンケーキ/ハム/マーガリン/レタス/クルトン/シーザードレッシング

・翠森アトリ：匂わせシチュー 1,600円

カボチャ/にんじん/じゃがいも/シチュー/パン

・白熊汰べる：白熊汰によるダークマター 1,700円

イカ墨パスタ/サルサソース/チーズ

・卯夢月めお：めおの濃いめ(ハート)かため(ハート)少なめ(ハート)カスタム 1,800円

中華麺/たまご/チャーシュー/海苔/ほうれん草/チーズ

・ちゃまこ：ジャンキーしか勝たんよなあバーガー 1,800円

バンズ/レタス/ハンバーグ/トマト/ガーリックソース/チーズ/トリュフ味ガーリックポテト

コラボフード・コラボドリンクを1つ注文ごとに、ランダムでステッカー(全12種)を1枚プレゼントいたします。

※商品画像は全て監修中のイメージとなり、実際の商品とは一部異なる場合がございます。

※数に限りがございますので、無くなり次第配布を終了する場合がございます。

■商品ラインナップ

・アクリルフィギュア『5期生コラボカフェ』全6種 約100mm 各1,100円(税込)

・ランダム缶バッジ『5期生コラボカフェ』全12種 約57mm 330円(税込)

・ランダムアクリルキーホルダー『5期生コラボカフェ』全12種 約70mm 550円(税込)

・アクリルフィギュア『通常衣装』全6種 約170mm 各1,870円(税込)

・でかSDアクリルキーホルダー 全17種 約100mm 各1,100円(税込)

【ハコネクトコラボカフェ 概要】

■ 開催期間

2026/03/16(月)～03/29(日) 11:30～22:00 ※不定休

L.O.：フードラストオーダー21:00、全てのラストオーダー21:30

・90分1オーダー制

・満席時はお席を90分制とさせて頂きます。

■ 開催店舗

JAM Akihabara

〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目2-13 山口ビルB1F

公式HP：http://jam-akiba.com/

公式X(Twitter)：https://twitter.com/jam_akihabara

■メンバー情報

〇雫川なのか(しずかわなのか)

今日も元気なみんなの後輩！

たくさんの先輩たちといろんなお話をしたいから配信を始めたらしい。

学校近くのカラオケかゲーセンかフードコートを探せば大体いる。

勉強はちょっぴり苦手。

これを読んだあなたは今日からなのかの先輩です！

「よろしくね、せ～んぱい！」

誕生日：9月27日

X：https://x.com/shizukawananoka

YouTube：https://www.youtube.com/@NanokaCh

〇翠森アトリ(すいもりあとり)

ロリババアのホムンクルス。

これだけでも結構キャラ濃いのに、メスガキ属性もある。意外とツンデレな一面も…？

遠い昔は自分を作り出した「先生」を探してどこかを旅していたらしいが、今は見る影もなくもっぱらインターネットでレスバをしている。

過去の話が待ち望まれているが、配信ではネットミーム（まろやかな表現）とお気に入り同人声優の話しかしない。

誕生日：12月5日

X：https://x.com/SuimoriAtori

YouTube：https://www.youtube.com/@SuimoriAtori

〇白熊汰べる(しろくまたべる)

迷子になってここまでたどり着いた少女。

ミステリアスな雰囲気を醸し出しているが、人とお話をするのが大好きらしい。

しかし、かなりの確率で嘘をつく。

どこまでが真実で、どこからが嘘なのか。

見分けることができるようになった時、きっと好感度がMAXに。

だじゃれがツボらしく、10分以上笑い続けることも…？

誕生日：6月12日

X：https://x.com/beruVT

YouTube：https://www.youtube.com/@shirokumataberu

〇卯夢月めお(うゆずきめお)

ポーカーやゲーム、食べることが大好きなディーラーの女の子。

賭け事であればなんでも光の速さで飛びつくほど生粋のギャンブラー。

ゲームであれば負けず嫌いを発揮し辞め時を逃すことも多々あるとかないとか。

ポーカーフェイスとは裏腹に配信中はポンコツな一面も…？

誕生日：2月7日

X：https://x.com/uyuzukimeo

YouTube：https://www.youtube.com/@uyuzukimeo

〇もふやまそらら

みんなにもふもふとなでなでとよしよしを届けにやってきた、

マイペースな犬の女の子。

雑談やASMRなどを通して、みんなと遊ぶのが好き。

もふもふな耳としっぽがチャームポイント。

誕生日：5月22日

X：https://x.com/mofuyamasorara

YouTube：https://www.youtube.com/@mofuyamasoraraVT

〇ちゃまこ

『そこの君！私のお友達になって！』

たっくさんのお友達を作るべくバーチャル界にやってきた犬の女の子。

毎日おいしいご飯をいっぱいたべたいなあと思っている。

ここだけのはなし、エビフライのビジュアルが大好きらしい。

誕生日：10月23日

X：https://x.com/chamakoVT

YouTube：https://www.youtube.com/@chamakoVT

Twitch：https://www.twitch.tv/chamako1023

【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】

VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。

所属 VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・公式サイト：https://haconect.com/

・公式Twitter：https://x.com/haconect

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect

ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。

自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

▼企業情報

社名: 株式会社アナログ / analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円

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