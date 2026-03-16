【福島・郡山】1回3,500円～の東北最安値級！パーソナルジム「リアルボディ郡山店」が、リバウンドしない“奇跡のメソッド”で地域の健康と美をサポート

株式会社リアルボディRグループ

株式会社リアルボディRグループ（本社：宮城県仙台市）が展開するパーソナルジム「リアルボディ郡山店」は、1回3,500円～という地域最安値水準の価格設定 と、病院内でも講演会を開催する医学的根拠に基づいた指導 により、多くの支持を集めています。2026年度には20店舗への拡大を予定しており 、東北最大級の店舗数を誇る規模を活かした独自のサービスを展開しています 。

東北最大級の店舗数

■ なぜリアルボディが選ばれるのか：3つの強み

1. 業界の価格破壊に挑む「1回3,500円～」の低価格

「パーソナルジムは高額で手が出せない」という常識を覆し、1回3,500円～という仙台・東北エリア最安値を実現しました 。東北最大手として会員数が1,000名を超える規模があるからこそ、広告費や固定費を抑え、高品質なトレーニングを誰もが通いやすい価格で提供できています 。

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2. 「筋肉を増やしても痩せない」という事実に着目した独自のメソッド

多くのパーソナルジムでは「筋肉を増やして代謝を上げる」ことを目的としています。しかし、女性がダイエット（アンダーカロリー）の環境下で筋肉を増やそうとしても、年間でわずか約1.5kg程度。基礎代謝の増加は1日約20kcal前後に留まります。実は、女性が単に筋トレをしても筋肉は増えづらく、それだけでは痩せられないのが現実です。

そのため、多くの方がつらい食事制限に頼らざるを得なくなりますが、リアルボディのアプローチは全く異なります。

「代謝が下がっている本当の原因」へのアプローチ：

1人1人の骨格や現状の姿勢を分析。本来使えているはずの筋肉を目覚めさせることで、自然と代謝が高まる身体へと導きます。

最短で痩せ、疲れ知らずの身体へ：

眠っていた筋肉が動くことで、最短で結果が出るだけでなく、身体が驚くほど軽く感じられるようになります。

無理な食事制限からの解放： 太らない身体の土台を作るため、リバウンドの原因となる過度な制限は必要ありません。「頑張っているのに痩せない」「どうせまたリバウンドする」と諦めていた方にこそ、この『奇跡のメソッド』を体感していただけます。





リアルボディ体験者様の実績

3. 病院内での講演実績が裏付ける「確かな信頼」

幅広い年齢の方が効果を実感！

リアルボディのトレーナーは、病院内での講演会も担当しており 、生活習慣病予防や基礎代謝向上のメカニズムについて、医療現場での知見に基づいた指導を行っています 。運動初心者の女性を中心に、4年で15店舗まで拡大した実績がその信頼を証明しています 。

医療機関での講演会も開催

■ 郡山店 店長・吉田 宇志より

「『自分一人では変われない』と感じている方にこそ、リアルボディに来ていただきたいです。無料体験に来られる方の多くは、自己流のダイエットに失敗した経験や、年齢とともに痩せにくくなった悩みを抱えています 。私たちは、最短で結果を出すためのオーダーメニューを作成し、二人三脚で楽しみながら理想の身体へと導きます 。」

郡山店店長・宇田







■ 店舗情報：リアルボディ郡山店

住所：福島県郡山市駅前2丁目3-9 東京萬ビル301

1Fの松屋さんが目印

主なサービス：完全個室パーソナルトレーニング、食事管理サポート（無料）、無料駐車場完備

対応可能なお悩み：ダイエット、産後ダイエット、膝痛・腰痛の改善、健康維持

お支払い：現金、クレジットカード、PayPay対応

■ 会社概要

会社名：株式会社リアルボディRグループ

本社所在地：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

公式サイト：https://personalgym-realbody.com/

郡山店WEBサイト：https://personalgym-realbody.com/koriyama/

本件に関するお問い合わせ先

リアルボディ郡山店（担当：吉田） TEL：080-7676-5588 公式サイトより無料体験・カウンセリング随時受付中

本プレスリリースに記載の内容は、2026年3月14日現在の情報です 。