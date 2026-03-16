いなばペットフード　冷凍ペットフード取扱店舗検索マップ　3月も商品情報更新！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、HP上に公開されております、冷凍ペットフード取扱店舗検索マップの商品情報を最新状況へ更新いたしました。今まで近くの店舗に無かった商品が今回の更新により追加されているか、ぜひご確認ください。

商品検索地図 | いなばペットフード株式会社(https://map.inaba-petfood.co.jp/)

■取扱店舗検索マップの概要- 知りたい近くの店舗名を入れて検索することによって、その店舗の「いなばの冷凍ペットフード」取り扱い商品が分かる。- 商品ごと、ブランドごとに絞り込んでお好きな地域の取扱店舗検索もできる。

今後も取扱店舗の拡大を目指し、商品情報を更新していきます。

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)