【日本橋高島屋】宇野かこ氏の50回目となる個展『宇野かこ展』を2026年4月1日（水）から日本橋高島屋S.C.本館6階美術画廊で開催！

株式会社高島屋

宇野かこ展

＜会期＞ 2026年4月1日（水）→ 6日（月）

＜会場＞ 日本橋高島屋S.C. 本館6階 美術画廊

＜巡回＞ 2026年5月13日（水）→ 19日（火） ジェイアール名古屋高島屋 10階美術画廊

日本橋高島屋S.C.では、2026年4月1日（水）から6日（月）までの6日間、宇野かこ氏の個展「宇野かこ展」を開催いたします。

宇野氏は1974年に渡仏、パリ国立美術学校入学、造形学部で学び日本とパリで制作・発表を重ねてきました。また、絵画の視点から空間プロデュース、スポーツウェア、ブランドデザインなど、幅広い活躍は国際的に高く評価をされています。

宇野氏の個展としては50回目、日本橋高島屋では10回目となる本展では、「愛」をテーマにこれまで積み重ねてきた独自のセンスにより輝きを増す色彩ローズレッドを活かすことで、優しく、美しく、そして力強く表現された作品を、大作から小品まで30点展開いたします。一つひとつの作品に込められた気高く気品に満ちた「宇野かこの世界」をこの機会に是非ご高覧ください。

「ミュゼに行こう」

「赤いテント」「白いスカーフの女」

【 宇野かこ氏略歴 】

1974年 渡仏

1975年 国立ルーブル美術館エコール・デ・ルーブルで学ぶ

ル・サロン・デ・アーティスト・フランセーズ展 入選（‘77会員、以降毎年入選）

1976年 パリ国立美術学校 造形学部入学（エコール・デ・ボザール）

1977年 版画の巨匠 浜口陽三画伯に師事

ル・サロン・デ・ナショナル・デ・ボザール展入選（同‘79、‘81同年準会員）

アンデパンダン展（以降毎年出品）

1978年 第１回在仏日本人作家具象絵画展入選（松坂屋 同‘79、招待‘80）

1980年 ル・サロン・デ・アーティスト・フランセーズ展 モンシヨン・オノラブル受賞

1981年 ル・サロン・ドートンヌ展入選、パリ・オルリー展（オルリー空港）

1982年 パリ・エスパース・カルダン展 新人賞（ピエール・カルダン美術館）

パリ市サンジェルマン絵画展 招待

1984年 フランス・マルセイユNAC 招待

パリ・アート・テクニック展 入賞 日本代表招待（ピエール・カルダン美術館）

1985年 パリ・オペラ・グランドホテル創立122年記念展入選 日本代表招致

1990年 書籍、装丁、装画

1992年 連載 週刊朝日（シェフへの道）

2000年 メゾン・デ・アーティスト フランス会員

2002年 釣り専門雑誌「つり丸」連載 開始

2003年 国際女子マラソン 東京、大阪、名古屋、市民ランナーウェア原画作製,着用

手描きウェア発表、パリマラソン市民ランナー着用、ドイツ ベルリンマラソンにて市民ラン

ナー着用

2009年 連載 産経新聞社・サンケイエクスプレス紙

2012年 連載 つり丸 終了、鎌倉出版 「詩とファンタジー」

2017 年 WINTER HOLIDAYS 2017 日本橋高島屋

【 個 展 】

1977年～2026年 日本橋高島屋（10回）をはじめ、個展開催数 50回

＜お問い合わせ＞ 日本橋高島屋：03-3211-4111（代表）