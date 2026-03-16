資産運用しながらマイルがたまる！「CREAL for JAL」が3月16日よりリニューアル

クリアル株式会社

クリアル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：横田 大造、以下「当社」）は、当社が運営する不動産ファンドオンラインサービス「CREAL（クリアル(https://creal.jp/)）」において、JALのマイルがたまるプログラム「CREAL for JAL(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/creal/)」を2026年3月16日（月）よりリニューアルいたします。

「CREAL for JAL」は、約4,000万人のJALマイレージバンク（JMB）会員の方を対象に、投資金額に応じてマイルがたまるもので2020年より実施しております。

リニューアル後は、投資家登録で600マイル、1万円の投資につき12マイルが積算されます。

- リニューアル内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/37604/table/242_1_b9fc4b2a28e070b7bb962db95de08180.jpg?v=202603160651 ]- 第三者割当増資及び業務提携による取り組み第二弾

当社は、2025年12月に第三者割当による新株式の発行及び資本業務提携を発表いたしました（※1）。

割当先の1社である日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「日本航空」）とは、当社グループ会社のクリアルホテルズ株式会社が運営するホテルと宿泊に応じたマイル積算プログラム（※2）を2026年2月より実施しており、このたびの「CREAL for JAL」リニューアルは業務提携による取り組み第二弾となります。

（※1）2025年12月5日発表：新株式の発行及び資本業務提携 並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08738/dc7825d8/3d2e/41a2/8d43/c73deb35dd73/140120251205515425.pdf)

（※2）2026年2月2日発表：クリアルホテルズ、宿泊金額に応じてJALのマイルがたまるプログラムをスタート！(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08738/488589cb/c2b1/405c/9077/59ea5b0e9ba6/140120260202544623.pdf)

業務提携の概要と今回の取り組み

- プログラム概要

リニューアル開始日：2026年3月16日（月）

対象者：JALのマイレージプログラム「JALマイレージバンク（JMB）」会員の方

内容：「CREAL（クリアル）(https://creal.jp/)」の投資家登録で600マイル、1万円投資につき12マイル積算

※詳細はプログラムURL(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/creal/)をご覧ください。

当社は、このプログラムを通じて「CREAL（クリアル）(https://creal.jp/)」への集客を強化するとともに、GMVの向上に向けた取り組みを推進してまいります。

クリアル株式会社について

クリアル株式会社では、「不動産投資を変え、社会を変える。」というミッションのもと、あらゆる投資ニーズに応える3つのサービスを展開しております。

１. 不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL（クリアル）(https://creal.jp/)」

２. 個人向け不動産投資運用サービス「CREAL PB（クリアルピービー）(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」

３. 機関投資家や超と富裕層向けの資産運用サービス「CREAL PRO（クリアルプロ）(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」

「CREAL(https://creal.jp/)」は、1万円からインターネット上で不動産投資ができる、不動産投資オンラインマーケットです。今まで個人では投資の機会を得ることが難しかった一棟レジデンス・保育所・ホテル・オフィス・店舗・物流施設などの多彩な不動産への投資機会を、クラウドファンディング技術を活用して提供しています。

※関連記事：不動産クラウドファンディングとは？仕組み・他の不動産投資商品との比較表付き(https://creal.jp/blogs/crowd-funding/1982/)

「CREAL PB(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」は、1,000万円台から投資ができ、ミドルリスク・ミドルリターンで中長期的な資産形成を目的とした個人向け不動産投資運用サービスです。「CREAL」を通じて不動産投資を学んだ個人投資家が、より大きなリターンを目指してステップアップするサポートも行っています。

「CREAL PRO(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」は、およそ1億円から利用ができる、機関投資家や超富裕層向けの資産運用サービスです。「CREAL」で運用する数億円の不動産をバルクでプロに売却・運用するなど、CREALとのシナジー効果も生み出しています。

会社概要

クリアル株式会社

URL︓https://corp.creal.jp/

本社︓東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階（グループ総合受付）

設立︓2011年５月11日

代表︓代表取締役社長 執行役員 CEO 横田 大造

資本金︓3,452,407,050円（2026年2月末時点）

事業内容︓不動産ファンドオンラインマーケット/個人向け不動産投資運用サービス/機関投資家・超富裕層向けの不動産ファンド運用サービス

免許等︓不動産特定共同事業 許可番号 金融庁長官・国土交通大臣 第135号／金融商品取引業（第二種金融商品取引業、投資助言・代理業）

登録番号 関東財務局長（金商） 第2898号／宅地建物取引業 免許番号 東京都知事（2） 第100911号

上場市場︓東京証券取引所グロース市場（証券コード: 2998）

クリアルホテルズ株式会社

URL：https://hotels.creal.jp/

本社：東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階（グループ総合受付）

設立：2024年7月19日

代表：代表取締役社長 倉地 恵太

資本金：50,000,000円（2025年9月末時点）

事業内容：ホテル運営事業