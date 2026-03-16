【センタラライフ難波ホテル大阪】館内デザインを初公開

Centara Osaka Japan株式会社

2026年4月、大阪・難波に開業予定のライフスタイルホテル「センタラライフ難波ホテル大阪」（大阪市浪速区敷津東3-4-21）は、このたび完成した館内および客室のデザインを初公開しました。

「センタラライフ」ブランドを映し出す、活気あるコンテンポラリーなゲストルーム。写真はデラックスダブルルーム。

タイを代表するホテルグループ、センタラ ホテルズ＆リゾーツによる日本で2軒目となる同ホテルは、活気あふれる大阪・難波エリアに位置する全300室のホテルです。都市を旅する現代のトラベラーに向けたコンテンポラリーなライフスタイルコンセプトを掲げ、モダンなデザインと大阪のエネルギッシュな街の魅力を融合させた空間となっています。館内には温かみのある色調や心地よい素材感を取り入れ、大阪の街からインスピレーションを得たアートワークを配置。滞在するゲストが街の活気を感じながらもリラックスして過ごせる空間を演出しています。

館内には、滞在スタイルに合わせて自由に過ごせるオープンで多目的な共用スペースを多数設けており、街を散策した後にリラックスしたり、仕事をしたり、交流を楽しんだりと、思い思いの時間を過ごすことができます。広々としたパブリックスペースやダイニングエリアは、さまざまな目的のゲストを快適に迎え入れる空間として設計されています。

最上階に位置するSORAラウンジ（左）天井が高く開放的なロビー（右）

【客室】

客室は、モダンなシンプルさと実用的な快適性を追求して設計されています。客室タイプは 客室タイプはスタンダード、スーペリア、デラックス、ファミリールームの4種類を用意し、一人旅からカップル、ファミリーまで幅広いニーズに対応します。ファミリールームには子どもたちに人気の二段ベッドを備えた客室もあり、家族旅行にも最適です。

すべての客室は禁煙で、高速Wi-Fi、ワークデスク、フラットスクリーンテレビなどの現代的な設備を完備。また、車椅子で利用可能なアクセシブルルームも用意しています。多彩なファミリールームのラインアップは、ホテルの大きな特徴のひとつです。

ホテルのセールスポイントでもある、広々としたファミリールームデラックスファミリールーム

【ダイニング】

食の体験や交流の場も、このホテルの魅力のひとつです。メインレストラン「DINING」では、国際色豊かなメニューと日本の人気料理を取り入れた朝食を提供します。夜には、最上階にあるラウンジ「SORA」が特別な時間を演出。パノラマビューとともに、ゆったりとしたひとときをお楽しみいただけます。

2階に位置する「DINING」

【ロケーション】

南海なんば駅から徒歩圏内という好立地にあるセンタラライフ難波ホテル大阪は、大阪を代表する観光スポットへのアクセスにも優れています。道頓堀のネオン街、黒門市場のグルメ、心斎橋のショッピングストリート、さらに大阪城などの歴史的名所へも気軽に訪れることができます。

様々な有名観光地へも徒歩圏内の理想的な立地

【開業記念プロモーション】

開業を記念し、CentaraThe1（センタラ・ザ・ワン）会員向けの特別プロモーションを実施します。2026年5月31日までの予約で、2026年4月6日～8月31日の宿泊を対象に、

・宿泊料金25％割引（会員限定）

・CentaraThe1ポイント3倍

の特典をご利用いただけます。詳細および予約は公式サイトを御覧ください。

www.centarahotelsresorts.com/centara-life/cloj/opening-offer(https://www.centarahotelsresorts.com/centara-life/ja/cloj/opening-offer)

センタラ ホテルズ＆リゾーツについて

センタラ ホテルズ＆リゾーツは、タイを代表するホテルオペレーターです。タイ国内の主要観光地をはじめ、モルディブ、ベトナム、ラオス、日本、ネパール、オマーン、カタール、UAEなどに 90のホテル・リゾート を展開しています。

ブランドポートフォリオはCentara Reserve,The Centara Collection,Centara Grand, Centara, Centara Lifem COSI Hotelsの6ブランドで構成され、ラグジュアリーな離島の隠れ家から、ファミリーで楽しめる大型リゾート、また手頃なライフスタイル系のホテルまで、革新的なテクノロジーを兼ね備えた幅広いホテルブランドを展開しています。

また、最先端のコンベンションセンター運営や、受賞歴のあるスパブランド Cenvaree も展開。タイならではの温かいホスピタリティ、優れた料理、癒しのスパ、そして家族を大切にする文化を大切にしています。センタラには、様々な年代とライフスタイルのお客様のニーズに対応しご満足いただける、卓越した文化と多様な形式があります。

センタラは今後、世界トップ100のホテルグループを目指し、新しい地域や市場への展開を進めています。センタラが拡大を続けることで、世界各国でより多くのお客様にセンタラ独自のおもてなしをお楽しみいただけることでしょう。またセンタラのグローバル・ロイヤルティ・プログラム「CentaraThe1（センタラ・ザ・ワン）」は、会員様限定の特典や割引料金などを通じて、お客様のロイヤリティを高めていきます。

センタラホテルズ&リゾーツについてより詳しい情報は下記をご覧ください。

Web：https://www.centarahotelsresorts.com/

センタラのすべての公式写真やロゴデータは下記URLよりダウンロードいただけます。

Image Bank：http://www.centarahotelsresorts.com/imagebank/