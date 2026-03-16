【gym master × BLUE BLUE】別注 ピグメントカレッジTシャツを3月16日より発売

株式会社 聖林公司

1916年にカナダ・ノバスコシア州で誕生した〈gym master（ジムマスター）〉は、100年以上の歴史を持つブランドです。高強度のスウェットアイテムを主軸に、クラシカルなスタイルをベースとした機能性の高いプロダクトを展開しています。

2024年秋冬シーズンに始動した〈BLUE BLUE（ブルーブルー）〉との別注シリーズは、両ブランドに共通する“タフで日常に根差した服づくり”を軸に継続してきました。

今回はクラシックなカレッジTシャツをモチーフに、ピグメント加工を施したモデルを展開。着込むほどに味わいが増す、ヴィンテージライクな表情が特徴です。

NATURALBLACKBEIGEYELLOW

gym master × BLUE BLUE

ピグメントカレッジTシャツ \7,150

カラー：NATURAL、BLACK、BEIGE、YELLOW

サイズ：S、M、L、XL

SEILIN ONLINE SHOP ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/gymmaster_blueblue.aspx

コットン100％、5.6オンスの軽やかなTシャツ生地を使用し、このTシャツのために制作した

〈gym master〉と〈BLUE BLUE〉のロゴデザインをプリントしました。

背裏には両ブランドネームを施し、サイドには〈gym master〉のピスネームを配置。別注ならではのディテールに仕上げました。

ピグメント加工を施すことで、ヴィンテージのようなエイジング感のある表情を表現。顔料が繊維表面に付着することで独特の質感が生まれ、薄手ながらもしっかりとした着用感を実現しています。

〈gym master〉が培ってきた耐久性と機能性に、〈BLUE BLUE〉が提案する

「上質なデイリーウェア」や「ヘビーデューティー」といったモノづくりの姿勢を融合。

流行に左右されることなく、日常で繰り返し着用できる実用性を追求した一着です。

View Item ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1020018650006/SEILIN ONLINE SHOP ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/gymmaster_blueblue.aspx

【展開店舗】

・SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/gymmaster_blueblue.aspx) ※特集ページ

・BLUE BLUE YOKOHAMA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbly/) ※BLUE BLUE 旗艦店

・HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)

・BLUE BLUE KOBE(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblk/)

・BLUE BLUE HAKATA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblh/)

・BLUE BLUE KOKURA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/skkr/)

・BLUE BLUE NAGOYA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbln/)

・BLUE BLUE GIFU(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblg/)

・BLUE BLUE OSAKA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblo/)

・BLUE BLUE SENDAI(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbls/)

・BLUE BLUE SAPPORO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbsp/)

最新情報は〈BLUE BLUE〉公式インスタグラムにて発信しております。

ぜひご覧ください。

Instagram ▶ :https://www.instagram.com/blue_blue_official/?hl=ja

gym master(R)

カナダのノバスコシア州で1916年に創業。

高度なニッティング技術により、地元の警察官や消防士たちのアンダーウェアとして絶大な支持を得ました。クオリティーの高さで定評を得る一方、素材にもこだわったアスレチックウェアを表現。

ベーシックながらも、ブランド特有のカラー表現によっていつも袖を通したくなるような魅力あるアイテムを揃えています。

BLUE BLUE

1980年代前半に製作したデニムシャツからスタートしました。身に着けるほどに美しく変化していくデニムとインディゴブルーに拘り、素朴でベーシックな究極のデイリーウェアを追求しています。

【SNS／関連サイト】

・BLUE BLUE(https://www.hrm-eshop.com/blueblue) ブランドサイト

・BLUE BLUE(https://www.bluebluetokyo.com/) オフィシャルサイト

・BLUE BLUE(https://www.instagram.com/blue_blue_official/?hl=ja) オフィシャルインスタグラム

・リリースページ

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