泡立たない、だから時短　超低泡性前浸漬用洗浄剤「プレソフトＢ」

株式会社ニイタカ

大規模給食施設や食品工場では、人手不足を背景に食器・器具洗浄の機械化・自動化が進んでいます。一方で、洗浄機のみでの運用では汚れの持ち込み量の増加に伴い機内の洗浄環境の維持が難しくなることがあり、衛生管理の観点から前浸漬工程の重要性が高まっています。

本製品は、食器洗浄機に投入する前の予洗い（前浸漬）用途に開発した超低泡性洗浄剤です。ジェット水流やバブリングなどの前浸漬装置でも泡立ちを抑え、泡があふれる事による装置トラブルを防ぎながら効率的な浸漬洗浄を実現しました。さらに5kgの小型仕様とすることで、大規模施設だけでなく小型店舗でも導入しやすい設計としています。

通常の食器用洗剤など泡立ちやすい製品に代わる前浸漬用途の洗浄剤として使用でき、すすぎ工程を省いてそのまま洗浄機に投入できるため、作業時間の短縮や作業者負担の軽減につながります。また、低濃度でも洗浄力を発揮する処方により、ランニングコストの低減にも寄与します。

※超低泡性とは当社従来品との比較

●製品名：プレソフトＢ

●内容量：5kg

●発売日：2026年3月16日

株式会社ニイタカは、今後も様々な方のお困りを解決し、「世の中の“キレイ”を支える会社」を目指し社会貢献できる製品の開発・提供に努めて参ります。

●お問い合わせ先

株式会社ニイタカ マーケティング部

電話：06-6391-3268