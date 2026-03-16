「こ～ろころ」と手のひらサイズにすっぽりおさまる、かわいいマスコット型ぬいぐるみシリーズ「SEGA Cooro(TM)（セガ こ～ろ(TM)）」の新商品が3月19日（木）より発売！

写真拡大 (全3枚)

株式会社セガ


株式会社セガは、「こ～ろころ」と手のひらサイズにすっぽりおさまる、かわいいマスコット型ぬいぐるみシリーズ「SEGA Cooro(TM)（セガ こ～ろ(TM)）」に新商品が登場することをお知らせします。2026年3月19日（木）より「SEGA STORE TOKYO」にて発売予定です。


　




『龍が如く』シリーズより、「峯義孝」と「堂島大吾」が新たなラインナップとして登場します。ぜひ、この機会にお買い求めください。


　


＜商品情報＞


商品名： SEGA Cooro(TM)（セガ こ～ろ(TM)）


　


キャラクターラインナップ：
『龍が如く』峯義孝、堂島大吾


　


税込価格：各1,800円


発売日：2026年3月19日（木）


著作権表記：(C)SEGA






　


＜取り扱い先＞


名称：SEGA STORE TOKYO


住所：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 6F


営業時間：10:00～21:00 ※不定休


https://www.sega.jp/segastore/tokyo/


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。