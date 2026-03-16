「こ～ろころ」と手のひらサイズにすっぽりおさまる、かわいいマスコット型ぬいぐるみシリーズ「SEGA Cooro(TM)（セガ こ～ろ(TM)）」の新商品が3月19日（木）より発売！

株式会社セガ

株式会社セガは、「こ～ろころ」と手のひらサイズにすっぽりおさまる、かわいいマスコット型ぬいぐるみシリーズ「SEGA Cooro(TM)（セガ こ～ろ(TM)）」に新商品が登場することをお知らせします。2026年3月19日（木）より「SEGA STORE TOKYO」にて発売予定です。

『龍が如く』シリーズより、「峯義孝」と「堂島大吾」が新たなラインナップとして登場します。ぜひ、この機会にお買い求めください。

＜商品情報＞

商品名： SEGA Cooro(TM)（セガ こ～ろ(TM)）

キャラクターラインナップ：

『龍が如く』峯義孝、堂島大吾

税込価格：各1,800円

発売日：2026年3月19日（木）

著作権表記：(C)SEGA

＜取り扱い先＞

名称：SEGA STORE TOKYO

住所：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 6F

営業時間：10:00～21:00 ※不定休

https://www.sega.jp/segastore/tokyo/

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