「こ～ろころ」と手のひらサイズにすっぽりおさまる、かわいいマスコット型ぬいぐるみシリーズ「SEGA Cooro(TM)（セガ こ～ろ(TM)）」の新商品が3月19日（木）より発売！
株式会社セガ
キャラクターラインナップ：
株式会社セガは、「こ～ろころ」と手のひらサイズにすっぽりおさまる、かわいいマスコット型ぬいぐるみシリーズ「SEGA Cooro(TM)（セガ こ～ろ(TM)）」に新商品が登場することをお知らせします。2026年3月19日（木）より「SEGA STORE TOKYO」にて発売予定です。
『龍が如く』シリーズより、「峯義孝」と「堂島大吾」が新たなラインナップとして登場します。ぜひ、この機会にお買い求めください。
＜商品情報＞
商品名： SEGA Cooro(TM)（セガ こ～ろ(TM)）
キャラクターラインナップ：
『龍が如く』峯義孝、堂島大吾
税込価格：各1,800円
発売日：2026年3月19日（木）
著作権表記：(C)SEGA
＜取り扱い先＞
名称：SEGA STORE TOKYO
住所：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 6F
営業時間：10:00～21:00 ※不定休
https://www.sega.jp/segastore/tokyo/
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