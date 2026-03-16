【港区】高級ワイン箱・シャンパン木箱 回収キャンペーン（3月は1,500円割引）｜不用品回収のまるっと本舗
港区では、ワイン好きのご家庭やホームパーティー文化がある住環境も多く、気づくと増えてしまうのが ワイン木箱やシャンパン箱などの“おしゃれ酒グッズ”。
高級ワインの木箱。
シャンパンのギフトボックス。
空ボトル。
コルク栓。
インテリアとして置いたワインラック。
「高級そうだから捨てにくい」
「インテリアとして使えるかも」
そんな理由で残しているうちに、棚の上やクローゼットの隅に少しずつ増えていきます。
最初は1箱だったワイン木箱が、
気づけば数箱。
シャンパン箱や空ボトルも加わり、
“おしゃれインテリア倉庫”のような状態になってしまうご家庭も珍しくありません。
さらに厄介なのが、木箱やガラスボトルは 見た目以上に重いこと。
粗大ゴミとして出すにも分別が面倒だったり、回収日まで置き場所に困ったりして、結局そのまま保管…というケースも多く見られます。
でも3月は、引っ越し・模様替え・新生活準備などで「部屋を整えたい」「収納を空けたい」タイミング。
この時期にまとめて整理できると、春からの生活動線がかなりスッキリします。
不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、港区のワイン愛好家やホームパーティー世帯の片付けニーズをサポートするため、
“高級ワイン箱とシャンパン木箱”回収キャンペーン を実施します。
ワイン木箱・シャンパン箱・ワインラックなど酒関連グッズを含む回収で、3月は合計金額から1,500円割引。
「高級そうで捨てづらい」
「重くて運び出しが大変」
「酒グッズが増えすぎた」
そんな “港区あるあるの片付け問題” を、写真見積もり → まとめて回収でスムーズに解決します。
ワイン箱や酒グッズは、箱のまま・まとめた状態でも回収可能。
片付けの初動を軽くできるキャンペーンです。
背景と目的
港区は都内でもワイン文化が根付いたエリアの一つです。
麻布・六本木・青山・白金などではワインショップやレストランも多く、家庭でもワインを楽しむ方が多い地域。
そのため
・ワイン木箱
・シャンパン箱
・空ボトル
・ワインラック
などの 酒関連インテリア不用品が溜まりやすい環境 でもあります。
「インテリアとして残したけど使わない」
「処分方法がわからない」
という理由で保管されたままになっているケースが多く、今回のキャンペーンを企画しました。
キャンペーン概要
キャンペーン名： 高級ワイン箱・シャンパン木箱まとめて回収キャンペーン
実施期間：2026年3月1日～2026年3月31日
割引内容： 対象品を含む回収で 1,500円割引
対象例
・ワイン木箱
・シャンパン木箱
・空ボトル
・コルク栓
・ワインラック
・ワインクーラー
・ワイン関連インテリア
備考（合言葉）： 事前見積もり時に 「港区キャンペーン」 とお伝えください。
キャンペーン対応エリア（港区全域）
対応地域例
六本木、麻布十番、麻布台、南麻布、元麻布、白金、白金台、高輪、三田、芝、芝公園、芝浦、海岸、台場、赤坂、北青山、南青山、虎ノ門、新橋、東新橋など
※上記以外も港区全域で対応可能です。
ワイン関連の片付けでよくあるお悩み
・ワイン木箱をインテリアとして置いていたが増えすぎた
・シャンパン箱が高級そうで捨てづらい
・ワインラックが壊れてしまった
・空ボトルを飾っていたが整理したい
・引っ越しや模様替えで酒グッズをまとめて処分したい
よく出る不用品例
ワイン収納用品
ワイン箱
ボトル類
ワインアクセサリー
酒インテリア
ワイン収納用品
ワインラック、ワイン棚、ワインスタンドなど
ワイン箱
ワイン木箱、シャンパン木箱、ギフトボックスなど
ボトル類
ワインボトル、シャンパンボトル、コルク栓など
ワインアクセサリー
ソムリエナイフ、デキャンタ、ワインオープナーなど
酒インテリア
バーグッズ、ディスプレイ用品など
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。
こんな方に選ばれています！
・ワイン好きで箱やボトルが増えてしまった方
・ホームパーティー用品を整理したい方
・インテリア酒グッズをまとめて片付けたい方
・港区で即日対応の不用品回収を探している方
LINEで簡単見積もり！
LINEなら写真を送るだけで概算見積もりが可能です。スムーズに進めるコツはこれだけ。
ワイン箱や酒グッズなど、
処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。
メッセージに 「港区キャンペーン希望」 の一言
「これは残す／これは処分」も添えてくれたら、見積もりがさらに早いです。
お問い合わせ・ご相談
電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）
📍 東京都港区のサービス詳細はこちら
https://collect.conne.jp/minatoku/
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🌐 公式サイト（まるっと本舗）
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◆会社概要
SYSTR株式会社
古物商許可証：第301032218074号
所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階
コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)