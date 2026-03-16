【港区】高級ワイン箱・シャンパン木箱 回収キャンペーン（3月は1,500円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

港区では、ワイン好きのご家庭やホームパーティー文化がある住環境も多く、気づくと増えてしまうのが ワイン木箱やシャンパン箱などの“おしゃれ酒グッズ”。

高級ワインの木箱。

シャンパンのギフトボックス。

空ボトル。

コルク栓。

インテリアとして置いたワインラック。

「高級そうだから捨てにくい」

「インテリアとして使えるかも」

そんな理由で残しているうちに、棚の上やクローゼットの隅に少しずつ増えていきます。

最初は1箱だったワイン木箱が、

気づけば数箱。

シャンパン箱や空ボトルも加わり、

“おしゃれインテリア倉庫”のような状態になってしまうご家庭も珍しくありません。

さらに厄介なのが、木箱やガラスボトルは 見た目以上に重いこと。

粗大ゴミとして出すにも分別が面倒だったり、回収日まで置き場所に困ったりして、結局そのまま保管…というケースも多く見られます。

でも3月は、引っ越し・模様替え・新生活準備などで「部屋を整えたい」「収納を空けたい」タイミング。

この時期にまとめて整理できると、春からの生活動線がかなりスッキリします。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、港区のワイン愛好家やホームパーティー世帯の片付けニーズをサポートするため、

“高級ワイン箱とシャンパン木箱”回収キャンペーン を実施します。

ワイン木箱・シャンパン箱・ワインラックなど酒関連グッズを含む回収で、3月は合計金額から1,500円割引。

「高級そうで捨てづらい」

「重くて運び出しが大変」

「酒グッズが増えすぎた」

そんな “港区あるあるの片付け問題” を、写真見積もり → まとめて回収でスムーズに解決します。

ワイン箱や酒グッズは、箱のまま・まとめた状態でも回収可能。

片付けの初動を軽くできるキャンペーンです。

背景と目的

港区は都内でもワイン文化が根付いたエリアの一つです。

麻布・六本木・青山・白金などではワインショップやレストランも多く、家庭でもワインを楽しむ方が多い地域。

そのため

・ワイン木箱

・シャンパン箱

・空ボトル

・ワインラック

などの 酒関連インテリア不用品が溜まりやすい環境 でもあります。

「インテリアとして残したけど使わない」

「処分方法がわからない」

という理由で保管されたままになっているケースが多く、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名： 高級ワイン箱・シャンパン木箱まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年3月1日～2026年3月31日

割引内容： 対象品を含む回収で 1,500円割引

対象例

・ワイン木箱

・シャンパン木箱

・空ボトル

・コルク栓

・ワインラック

・ワインクーラー

・ワイン関連インテリア

備考（合言葉）： 事前見積もり時に 「港区キャンペーン」 とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（港区全域）

対応地域例

六本木、麻布十番、麻布台、南麻布、元麻布、白金、白金台、高輪、三田、芝、芝公園、芝浦、海岸、台場、赤坂、北青山、南青山、虎ノ門、新橋、東新橋など

※上記以外も港区全域で対応可能です。

ワイン関連の片付けでよくあるお悩み

・ワイン木箱をインテリアとして置いていたが増えすぎた

・シャンパン箱が高級そうで捨てづらい

・ワインラックが壊れてしまった

・空ボトルを飾っていたが整理したい

・引っ越しや模様替えで酒グッズをまとめて処分したい

よく出る不用品例

ワイン収納用品

ワイン箱

ボトル類

ワインアクセサリー

酒インテリア

ワイン収納用品

ワインラック、ワイン棚、ワインスタンドなど

ワイン箱

ワイン木箱、シャンパン木箱、ギフトボックスなど

ボトル類

ワインボトル、シャンパンボトル、コルク栓など

ワインアクセサリー

ソムリエナイフ、デキャンタ、ワインオープナーなど

酒インテリア

バーグッズ、ディスプレイ用品など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・ワイン好きで箱やボトルが増えてしまった方

・ホームパーティー用品を整理したい方

・インテリア酒グッズをまとめて片付けたい方

・港区で即日対応の不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら写真を送るだけで概算見積もりが可能です。スムーズに進めるコツはこれだけ。

ワイン箱や酒グッズなど、

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

メッセージに 「港区キャンペーン希望」 の一言

「これは残す／これは処分」も添えてくれたら、見積もりがさらに早いです。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 東京都港区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/minatoku/

📰 東京都港区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/minatoku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)