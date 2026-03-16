暴動クラブからベースの城戸”ROSIE”ヒナコが脱退。現メンバー最後の音源はちわきまゆみデビュー40周年記念リミックス・アルバムに収録！

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

2月に代官山UNITのワンマン公演を成功させ、2年連続でCDショップ大賞に入賞した暴動クラブからベースの城戸”ROSIE”ヒナコが脱退した。

オフィシャルより届いた声明を発表する。

【 暴動クラブより大切なお知らせ 】

平素より暴動クラブを応援していただき、ありがとうございます。

この度、ベースの城戸"ROSIE"ヒナコが

2026年3月16日をもちまして、暴動クラブを脱退することとなりました。

日頃より応援してくださっているファンの皆様、

並びに関係者の皆様には、突然のご報告となりますこと、

また多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

城戸"ROSIE"ヒナコは、2022年のバンド結成からこれまで共に歩んで参りました。

しかし、暴動クラブの今後の活動について話し合った結果、

お互いにとって最良の道として、別々の道を歩むという結論に至りました。

なお、今後の暴動クラブは、サポートベースを入れた体制で活動を継続いたします。

これまでの城戸"ROSIE"ヒナコへの多大なご声援に深く感謝申し上げますとともに、

今後とも暴動クラブと城戸"ROSIE"ヒナコ、

それぞれの未来に変わらぬ温かいご声援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2026年3月16日

暴動クラブ

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

株式会社ユイミュージック

現メンバー最後の音源は、暴動クラブの”ROCK’N’ROLL MUM”ちわきまゆみのニューアルバム「Remix-Remodel」(4月22日発売)に収録されている。このアルバムはちわきまゆみデビュー40周年を記念して、彼女がこれまで発表してきた楽曲を、今井寿、星野英彦(BUCK∞TICK)や上田剛士(AA＝)等がリミックスして、いまの時代にアップデートした作品だ。その中で暴動クラブは「遊星少女フィオラ-暴動REMODEL-」で参加。80年代のちわきのVoトラックに合わせて、暴動クラブの4人が歌い、演奏している。まるでインディー・デビュー時の演奏を思わせる獰猛で激しくロマンティックなロックンロールで、現メンバー最後のレコーディングに相応しい作品となった。

暴動クラブはサポートベーシストを入れて、今月20日 IMAIKE GO NOWからライブを新しくスタートする。4月8日には自爆のツアー「大衆に告ぐ」で下北沢Club Queでツーマン！

さらに5月23日には話題のサーキットフェス Shimokitazawa SOUND CRUISINGに初出演が決定している。